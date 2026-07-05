Muhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladi

·33·Texno
Muhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladi

Kanadadagi Konkordiya universiteti olimlari qayta tiklanuvchi energiya sohasida katta burilish yasashi kutilayotgan yangi texnologiyani taqdim etishdi. Tadqiqotchilar vertikal shamol generatorlari uchun parraklarni anʼanaviy usulda quyish yoki shtamplash oʻrniga, ularni 4D-bosma texnologiyasi yordamida tayyorlash usulini ishlab chiqdilar. Bu usul ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirib, jarayonni soddalashtirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

4D-texnologiyasining oʻziga xosligi shundaki, parraklar dastlab tayyor egilgan shaklda emas, balki mutlaqo tekis kompozit xomashyo koʻrinishida chop etiladi. Ishlab chiqarish yakunlangach, ushbu tekis detallar hech qanday tashqi mexanik taʼsirsiz, oʻz-oʻzidan kerakli aerodinamik shaklni oladi. Bu esa murakkab qoliplar va qimmatbaho ishlov berish uskunalariga boʻlgan ehtiyojni butunlay yoʻqotadi.

Oʻz-oʻzidan shakllanuvchi konstruksiyalar siri

Loyiha mualliflarining tushuntirishicha, jarayon "teskari loyihalash" tamoyiliga asoslangan. Muhandislar dastlab parrakning yakuniy shaklini hisoblab chiqadilar, soʻngra uglerod tolasi va epoksid smolasi qatlamlarini qanday joylashtirish kerakligini belgilaydilar. Kompozit material qotib, sovishni boshlaganda, uning ichida ichki kuchlanish paydo boʻladi va aynan shu kuch detalni oldindan belgilangan aniq shaklda egilishga majbur qiladi.

Laboratoriya sinovlari natijalari kutilganidan ham aʼlo darajada boʻldi. Yangi usulda tayyorlangan kompozit parraklar anʼanaviy alyuminiy muqobillaridan qariyb 80 foizga yengilroq ekani maʼlum boʻldi. Shu bilan birga, ular oʻzlarining aerodinamik xususiyatlarini toʻliq saqlab qolgan. Bu esa shamol energetikasi qurilmalarining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqot davomida yangi parraklar oʻrnatilgan turbinalar hatto metall parrakli qurilmalardan ham tezroq aylanishi kuzatildi. Bu energiya ishlab chiqarish hajmining ortishiga olib keladi. Olimlarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya ayniqsa shaharlardagi binolar tomiga oʻrnatiladigan kichik hajmli vertikal shamol generatorlari uchun juda istiqbolli hisoblanadi.

Oʻzbekiston kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga eʼtibor kuchayayotgan mamlakatlarda bunday arzon va samarali texnologiyalar ommalashishi muhim ahamiyatga ega. Kelajakda ushbu yondashuv nafaqat energetikada, balki aviatsiya va avtomobilsozlik kabi murakkab shaklli, yengil detallar talab etiladigan boshqa sohalarda ham keng qoʻllanilishi mumkin.

Texnologiya4D-bosmaEnergetikaInnovatsiyaShamol Generatorlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriAQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriBugun, 17:23XXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdiXXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdiBugun, 16:26Britaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBritaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBugun, 15:50Bang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 15:29Nokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiNokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiBugun, 15:15Yer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiYer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiBugun, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda