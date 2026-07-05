Sunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdi

·24·Texno
Sunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi global miqyosda energiya isteʼmolining keskin ortishiga sabab boʻlmoqda. Ushbu muammoni hal qilish maqsadida Ampera startapi oʻzining inqilobiy ishlanmasini namoyish etdi. Kompaniya 3D-bosma texnologiyasi yordamida tayyorlangan, konteyner formatidagi ilk toʻliq oʻlchamli yadro reaktori modulini taqdim etdi. Mazkur qurilma kelajakda AI maʼlumotlar markazlarini (data-center) uzluksiz va ekologik toza energiya bilan taʼminlashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ampera tomonidan ishlab chiqilgan ushbu reaktor subkritik va qattiq jismli arxitekturaga asoslangan. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, loyihaning oʻziga xosligi shundaki, u anʼanaviy uran oʻrniga toriy yoqilgʻisidan foydalanadi. Toriy urandan farqli oʻlaroq, oʻz-oʻzidan boʻlinish xususiyatiga ega emas va zanjirli reaksiyani boshlash uchun tashqi neytron manbasini talab qiladi. Bu esa yadroviy xavfsizlikni yangi bosqichga olib chiqib, nazorat qilib boʻlmaydigan reaksiyalar xavfini deyarli nolga tushiradi.

Xavfsizlik va ixchamlik uygʻunligi

Reaktorning subkritik rejimi shuni anglatadiki, tizim tashqi stimulyatsiyasiz ishlashni davom ettira olmaydi. Yaʼni, favqulodda vaziyat yuzaga kelganda, tashqi quvvat uzilishi bilan yadroviy reaksiya oʻz-oʻzidan toʻxtaydi. Bundan tashqari, qurilmaning faol zonasida harakatlanuvchi qismlarning yoʻqligi uning ishonchliligini oshiradi va uzoq muddatli avtonom ekspluatatsiya davrida texnik xizmat koʻrsatishni soddalashtiradi.

Ampera muhandislarining taʼkidlashicha, reaktor modullari zavod sharoitida seriyali ishlab chiqarishga moʻljallangan. Ularni standart yuk konteynerlarida istalgan nuqtaga tashish mumkin. Bu yondashuv energiya tizimlarini loyihalashtirishda mislsiz moslashuvchanlikni taʼminlaydi. Zarurat tugʻilganda, bir nechta modullarni birlashtirib, quvvatni oshirish yoki ularni gibrid energiya majmualari tarkibiga kiritish imkoniyati mavjud.

Kelajak istiqbollari va quvvat koʻrsatkichlari

Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, toʻliq konfiguratsiyadagi qurilma taxminan 30 MW quvvat ishlab chiqarishga qodir. Bunda oʻta kritik karbonat angidrid (sCO2 Brayton cycle) asosidagi yopiq sikldan foydalaniladi. Bunday quvvat nafaqat yirik AI serverlarini, balki quyidagi sohalarni ham energiya bilan taʼminlashi mumkin:

  • Mudofaa va harbiy sanoat obʼyektlari;
  • Yirik sanoat korxonalari;
  • Dengiz transporti va kemasozlik;
  • Uzoq hududlardagi avtonom shaharchalar.
Hozircha Ampera faqat muhandislik modulini namoyish etdi va reaktorning amalda ishga tushirilgani yoki elektr energiyasi ishlab chiqargani haqida rasmiy maʼlumot bermadi. Shuningdek, loyihaning tijoriy foydalanishga topshirilish muddatlari ham ochiqlanmagan. Shunga qaramay, 3D-bosma va modulli yadro texnologiyalarining uygʻunlashuvi energetika sohasida, ayniqsa yuqori texnologiyali infratuzilmalar uchun yangi davrni boshlab berishi mumkin.

Oʻzbekiston kabi jadal sanoatlashayotgan va raqamli iqtisodiyotga oʻtayotgan mamlakatlar uchun ham bunday ixcham va xavfsiz energiya manbalari kelajakda strategik ahamiyat kasb etishi mumkin. Ayniqsa, maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarining barqaror ishlashi uchun anʼanaviy tarmoqlarga yuklamani kamaytiradigan bunday innovatsion yechimlar katta qiziqish uygʻotishi tabiiy.

AmperaYadro reaktoriSunʼiy intellektTexnologiyaEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiJahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiBugun, 17:53AQSHda 30 yil davomida quvvatlashni talab qilmaydigan batareyalar yaratilmoqdaAQSHda 30 yil davomida quvvatlashni talab qilmaydigan batareyalar yaratilmoqdaBugun, 17:51AQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriAQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriBugun, 17:23Muhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladiMuhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladiBugun, 17:00XXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdiXXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdiBugun, 16:26Britaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBritaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda