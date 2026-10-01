Falcon 9 kosmik kemasi Crew-13 missiyasi bilan XKSga yoʻl oldi
AQSHning Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan kosmodromdan 2026-yil 1-oktabr kuni Toshkent vaqti bilan kechki payt navbatdagi muhim kosmik parvoz amalga oshirildi. Rejaga muvofiq, Falcon 9 raketa-tashuvchisi oʻz ichiga Crew Dragon boshqariluvchi kema olgan holda fazoga koʻtarildi. Mazkur missiya xalqaro kosmik hamkorlik doirasida muhim bosqichlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Crew-13 ekipaji tarkibidan toʻrt nafar tajribali mutaxassis joy olgan. Xususan, oʻzaro toʻgʻridan-toʻgʻri parvozlar boʻyicha erishilgan kelishuvga muvofiq, ekipaj safida Roskosmos kosmonavti Sergey Teteryatnikov ham bor. Shuningdek, kosmik kema bojiga NASA astronavtlari Jessika Uotkins va Lyuk Dileyni hamda Kanada kosmos agentligi vakili Joshua Kutrik chiqishdi.
Orbital parvoz va tezlik rekordiHozirgi vaqtda Crew Dragon kosmik kemasi belgilangan orbitaga muvaffaqiyatli chiqqan va Falcon 9 raketasining ikkinchi bosqichidan toʻliq ajralgan. Mutaxassislarning xabar berishicha, kema burun обтекатели (obyektiv qopqogʻi) ham rejadagidek muvaffaqiyatli ochilgan. Texnik jarayonlar barchasi shtat rejimida ishlamoqda.
Eʼtiborli jihati shundaki, ushbu parvoz Amerika kosmonavtikasi tarixidagi eng tezkor yetib borishlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Ekipaj orbital fazoda atigi sakkiz soatdan biroz kamroq vaqtni oʻtkazadi. Kemaning Xalqaro kosmik stansiya bilan tutashuvi AQSH Sharqiy sohil vaqti bilan kechqurun amalga oshirilishi belgilangan.
Kelgusi vazifalar va ahamiyatiYer sirtidan XKSgacha boʻlgan masofani bosib oʻtish vaqti tarixda eng qisqa muddatlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu esa zamonaviy texnologiyalar va raketasozlik sohasida erishilayotgan navbatdagi muvaffaqiyatli natija hisoblanadi.
Stansiyaga yetib borganidan soʻng, xalqaro ekipaj bir qator ilmiy tajribalar va texnik vazifalarni bajarishga kirishadi. Bunday qoʻshma missiyalar insoniyatning kosmosni oʻrganish borasidagi imkoniyatlarini yanada kengaytirib, kelgusidagi uzoq muddatli ekspeditsiyalar uchun poydevor vazifasini bajaradi.
Izohlar 0
…