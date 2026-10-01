Falcon 9 kosmik kemasi Crew-13 missiyasi bilan XKSga yoʻl oldi

·0·Texno
Falcon 9 kosmik kemasi Crew-13 missiyasi bilan XKSga yoʻl oldi

AQSHning Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan kosmodromdan 2026-yil 1-oktabr kuni Toshkent vaqti bilan kechki payt navbatdagi muhim kosmik parvoz amalga oshirildi. Rejaga muvofiq, Falcon 9 raketa-tashuvchisi oʻz ichiga Crew Dragon boshqariluvchi kema olgan holda fazoga koʻtarildi. Mazkur missiya xalqaro kosmik hamkorlik doirasida muhim bosqichlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Crew-13 ekipaji tarkibidan toʻrt nafar tajribali mutaxassis joy olgan. Xususan, oʻzaro toʻgʻridan-toʻgʻri parvozlar boʻyicha erishilgan kelishuvga muvofiq, ekipaj safida Roskosmos kosmonavti Sergey Teteryatnikov ham bor. Shuningdek, kosmik kema bojiga NASA astronavtlari Jessika Uotkins va Lyuk Dileyni hamda Kanada kosmos agentligi vakili Joshua Kutrik chiqishdi.

Orbital parvoz va tezlik rekordi

Hozirgi vaqtda Crew Dragon kosmik kemasi belgilangan orbitaga muvaffaqiyatli chiqqan va Falcon 9 raketasining ikkinchi bosqichidan toʻliq ajralgan. Mutaxassislarning xabar berishicha, kema burun обтекатели (obyektiv qopqogʻi) ham rejadagidek muvaffaqiyatli ochilgan. Texnik jarayonlar barchasi shtat rejimida ishlamoqda.

Eʼtiborli jihati shundaki, ushbu parvoz Amerika kosmonavtikasi tarixidagi eng tezkor yetib borishlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Ekipaj orbital fazoda atigi sakkiz soatdan biroz kamroq vaqtni oʻtkazadi. Kemaning Xalqaro kosmik stansiya bilan tutashuvi AQSH Sharqiy sohil vaqti bilan kechqurun amalga oshirilishi belgilangan.

Kelgusi vazifalar va ahamiyati

Yer sirtidan XKSgacha boʻlgan masofani bosib oʻtish vaqti tarixda eng qisqa muddatlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu esa zamonaviy texnologiyalar va raketasozlik sohasida erishilayotgan navbatdagi muvaffaqiyatli natija hisoblanadi.

Stansiyaga yetib borganidan soʻng, xalqaro ekipaj bir qator ilmiy tajribalar va texnik vazifalarni bajarishga kirishadi. Bunday qoʻshma missiyalar insoniyatning kosmosni oʻrganish borasidagi imkoniyatlarini yanada kengaytirib, kelgusidagi uzoq muddatli ekspeditsiyalar uchun poydevor vazifasini bajaradi.

Crew-13Falcon 9XKSSergey TeteryatnikovKosmos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladiNASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladi4 avgust 16:21NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldi19 sentabr 14:53SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdi22 sentabr 00:51Ayol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiAyol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladi2 sentabr 11:23SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi7 sentabr 15:56Xalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildiXalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildi19 avgust 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi