Vivo V80 taqdim etildi: ulkan akkumulyator va Zeiss kamera

·15·Texno
Vivo V80 taqdim etildi: ulkan akkumulyator va Zeiss kamera
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindiston bozorida taqdim etilgan yangi Vivo V80 smartfoni 6,59 dyuymli 144 Hz AMOLED displey, Snapdragon 7 Gen 4 protsessori va Android 17 operatsion tizimiga asoslangan OriginOS 7 interfeysi bilan jihozlangan.
  • Qurilma Zeiss hamkorligida yaratilgan 50 megapikselli asosiy kamera, 50 megapikselli telefoto moduli va 8 megapikselli oʻta keng burchakli datchikni oʻz ichiga oladi.

Smartfonlar bozorida oʻrta darajadagi qurilmalar segmenti yana bir qiziqarli va ilgʻor xususiyatlarga ega model bilan boyidi. Hindiston bozorida rasman taqdim etilgan yangi Vivo V80 oʻz sinfi uchun kutilmagan darajada yuqori koʻrsatkichlarni, jumladan, professional darajadagi optika va rekord darajadagi batareya quvvatini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur smartfon oʻzining texnik imkoniyatlari bilan xaridorlar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Qurilma zamonaviy texnologiyalar va foydalanuvchilar talablarini oʻzida toʻlaqonli mujassam etgani bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa, ixcham korpusga ulkan imkoniyatlarning singdirilgani mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻldi.

Displey va unumdorlik imkoniyatlari

Yangi Vivo V80 old qismida diagonaliga 6,59 dyuymli yuqori sifatli AMOLED displey bilan jihozlangan. Ekranning tasvir aniqligi Full HD+ formatini qoʻllab-quvvatlaydi, yangilanish chastotasi эса 144 Hz ga yetadi. Shuningdek, ekran uchun 5000 nitga teng boʻlgan taʼsirchan choʻqqi yorqinligi eʼlon qilingan boʻlib, bu quyosh nuri ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Barmoq izlari skaneri esa zamonaviy tendentsiyalarga mos ravishda ekran ostiga oʻrnatilgan.

Qurilmaning apparat platformasi asosini samarali ishlaydigan Snapdragon 7 Gen 4 protsessori tashkil etadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa eng soʻnggi versiyalardan biri boʻlgan Android 17 operatsion tizimiga asoslangan OriginOS 7 interfeysi tanlangan. Bu kombinatsiya ilovalarning tezkor ishlashi va tizimning barqarorligini taʼminlaydi.

Optika va batareya quvvati

Smartfonning eng asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu taniqli Zeiss brendi bilan hamkorlikda yaratilgan ilgʻor kamera blokidir. Asosiy kamera 50 megapikselli Sony LYT-700V sensoriga ega boʻlib, avtofokus va optik tasvirni barqarorlashtirish tizimi bilan taʼminlangan. Bundan tashqari, 3 karrali optik zum va optik stabilizatsiyaga ega 50 megapikselli Sony IMX882 telefoto moduli hamda 8 megapikselli oʻta keng burchakli datchik mavjud. Old kamera ham 50 megapikselli yuqori aniqlikdagi sensor bilan jihozlangan.

Texnik xususiyatlarning yana bir hayratlanarli jihati — bu uning akkumulyatoridir. Qalinligi atigi 7,79 millimetr boʻlgan yupqa korpusda hajmi 7200 mA·ch boʻlgan ulkan batareya joylashtirilgan. Qurilma 90 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ogʻirligi 210 grammni tashkil etuvchi smartfon alyuminiy yon ramka va shisha orqa panelga ega.

Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, model IP69 darajasidagi suv va changdan himoya standartiga ega. Shuningdek, foydalanuvchilarga NFC chipi, eSIM qoʻllab-quvvatlashi, ikki diapazonli Wi-Fi va Bluetooth 5.4 simsiz ulanish imkoniyatlari taqdim etilgan. Hozircha ishlab chiqaruvchi tomonidan Vivo V80 modelining rasmiy narxlari eʼlon qilinmagan.

VivoSmartfonZeissTexnologiyaAndroid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiVivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdi21 sentabr 18:56Vivo X500 Pro smartfoni Xitoy bozorida sotuvga chiqdiVivo X500 Pro smartfoni Xitoy bozorida sotuvga chiqdi29 sentabr 17:50Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiVivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdi21 sentabr 20:50Vivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagmanVivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagman26 iyun 19:28Vivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildiVivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildi13 sentabr 21:59Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiVivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildi10 sentabr 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...