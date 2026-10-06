Vivo V80 taqdim etildi: ulkan akkumulyator va Zeiss kamera
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindiston bozorida taqdim etilgan yangi Vivo V80 smartfoni 6,59 dyuymli 144 Hz AMOLED displey, Snapdragon 7 Gen 4 protsessori va Android 17 operatsion tizimiga asoslangan OriginOS 7 interfeysi bilan jihozlangan.
- Qurilma Zeiss hamkorligida yaratilgan 50 megapikselli asosiy kamera, 50 megapikselli telefoto moduli va 8 megapikselli oʻta keng burchakli datchikni oʻz ichiga oladi.
Smartfonlar bozorida oʻrta darajadagi qurilmalar segmenti yana bir qiziqarli va ilgʻor xususiyatlarga ega model bilan boyidi. Hindiston bozorida rasman taqdim etilgan yangi Vivo V80 oʻz sinfi uchun kutilmagan darajada yuqori koʻrsatkichlarni, jumladan, professional darajadagi optika va rekord darajadagi batareya quvvatini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur smartfon oʻzining texnik imkoniyatlari bilan xaridorlar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Qurilma zamonaviy texnologiyalar va foydalanuvchilar talablarini oʻzida toʻlaqonli mujassam etgani bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa, ixcham korpusga ulkan imkoniyatlarning singdirilgani mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻldi.
Displey va unumdorlik imkoniyatlariYangi Vivo V80 old qismida diagonaliga 6,59 dyuymli yuqori sifatli AMOLED displey bilan jihozlangan. Ekranning tasvir aniqligi Full HD+ formatini qoʻllab-quvvatlaydi, yangilanish chastotasi эса 144 Hz ga yetadi. Shuningdek, ekran uchun 5000 nitga teng boʻlgan taʼsirchan choʻqqi yorqinligi eʼlon qilingan boʻlib, bu quyosh nuri ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Barmoq izlari skaneri esa zamonaviy tendentsiyalarga mos ravishda ekran ostiga oʻrnatilgan.
Qurilmaning apparat platformasi asosini samarali ishlaydigan Snapdragon 7 Gen 4 protsessori tashkil etadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa eng soʻnggi versiyalardan biri boʻlgan Android 17 operatsion tizimiga asoslangan OriginOS 7 interfeysi tanlangan. Bu kombinatsiya ilovalarning tezkor ishlashi va tizimning barqarorligini taʼminlaydi.
Optika va batareya quvvatiSmartfonning eng asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu taniqli Zeiss brendi bilan hamkorlikda yaratilgan ilgʻor kamera blokidir. Asosiy kamera 50 megapikselli Sony LYT-700V sensoriga ega boʻlib, avtofokus va optik tasvirni barqarorlashtirish tizimi bilan taʼminlangan. Bundan tashqari, 3 karrali optik zum va optik stabilizatsiyaga ega 50 megapikselli Sony IMX882 telefoto moduli hamda 8 megapikselli oʻta keng burchakli datchik mavjud. Old kamera ham 50 megapikselli yuqori aniqlikdagi sensor bilan jihozlangan.
Texnik xususiyatlarning yana bir hayratlanarli jihati — bu uning akkumulyatoridir. Qalinligi atigi 7,79 millimetr boʻlgan yupqa korpusda hajmi 7200 mA·ch boʻlgan ulkan batareya joylashtirilgan. Qurilma 90 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ogʻirligi 210 grammni tashkil etuvchi smartfon alyuminiy yon ramka va shisha orqa panelga ega.
Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, model IP69 darajasidagi suv va changdan himoya standartiga ega. Shuningdek, foydalanuvchilarga NFC chipi, eSIM qoʻllab-quvvatlashi, ikki diapazonli Wi-Fi va Bluetooth 5.4 simsiz ulanish imkoniyatlari taqdim etilgan. Hozircha ishlab chiqaruvchi tomonidan Vivo V80 modelining rasmiy narxlari eʼlon qilinmagan.
Izohlar 0
…