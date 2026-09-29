Vivo X500 Pro smartfoni Xitoy bozorida sotuvga chiqdi

·0·Texno
Vivo X500 Pro smartfoni Xitoy bozorida sotuvga chiqdi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Vivo X500 Pro smartfonining Xitoy bozoridagi savdosini rasman boshladi. Mazkur ilgʻor gadjet zamonaviy texnologiyalar va yuqori unumdorlikni qidiruvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, jahon bozorida ilk bor eng yangi protsessor va ilgʻor optik tizimlar bilan jihozlangani bilan diqqatni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xabarda taʼkidlanishicha, yangi qurilma dunyoda birinchi boʻlib flagman darajadagi Dimensity 9600 Pro oddiy kristalli tizimiga asoslangan holda ishlaydi. Ushbu protsessor smartfonga eng ogʻir vazifalarni ham qiyinchiliksiz bajarish va energiya samaradorligini taʼminlash imkonini beradi.

Narxlar va xotira turlari

Xitoy bozorida taqdim etilgan Vivo X500 Pro modelining boshlangʻich narxi 6499 yuancni tashkil etadi. Ushbu summaga 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega boʻlgan baza versiyasi toʻgʻri keladi. Eng yuqori imkoniyatlarni istovchilar uchun esa 16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotirali top konfiguratsiya tayyorlangan boʻlib, u 8999 yuan baholanmoqda.

Displey va vizual imkoniyatlar

Smartfon BOE kompaniyasining Q11 lyuminestsent materialiga asoslangan 6,36 dyuymli ekranga ega. LTPO 8T texnologiyasi 144 Hz gacha boʻlgan moslashuvchan yangilanish chastotasini, 1 nit minimal apparat yorqinligini, shuningdek, Dolby Vision, HDR10+ va 2.0 doiraviy yorugʻlik polyarizatsiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Optik imkoniyatlar borasida ham qurilma yuqori natijalarni koʻrsatadi. Zeiss Ultra Dynamic asosiy kamerasi VCS 4.0 texnologiyasi va Zeiss T* qoplamasiga ega. Shuningdek, model 17 EV gacha boʻlgan dinamik diapazonni taqdim etuvchi BlueTouch 900 sensoriga ega ilk qurilma hisoblanadi. Kamera tizimida Blueprint x Sony LYTIA 610 sensorli va 85 mm fokus masofasiga ega Zeiss APO superteleobyektividan foydalanilgan.

Mustahkam quvvat manbai bilan taʼminlangan Vivo X500 Pro 6510 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Batareya 90 W quvvatga ega simli hamda 40 W quvvatdagi simsiz tezkor zaryadlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Xaridorlarga qurilma toʻrt xil rang variantida taklif etilmoqda.

VivoSmartfonlarDimensity 9600 ProZeissTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiVivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdi21 sentabr 20:50MediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessorMediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessor15 sentabr 16:30Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiVivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildi10 sentabr 12:51Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiVivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdi21 sentabr 18:56Vivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildiVivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildi13 sentabr 21:59Vivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinVivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkin9 sentabr 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi