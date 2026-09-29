Vivo X500 Pro smartfoni Xitoy bozorida sotuvga chiqdi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Vivo X500 Pro smartfonining Xitoy bozoridagi savdosini rasman boshladi. Mazkur ilgʻor gadjet zamonaviy texnologiyalar va yuqori unumdorlikni qidiruvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, jahon bozorida ilk bor eng yangi protsessor va ilgʻor optik tizimlar bilan jihozlangani bilan diqqatni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xabarda taʼkidlanishicha, yangi qurilma dunyoda birinchi boʻlib flagman darajadagi Dimensity 9600 Pro oddiy kristalli tizimiga asoslangan holda ishlaydi. Ushbu protsessor smartfonga eng ogʻir vazifalarni ham qiyinchiliksiz bajarish va energiya samaradorligini taʼminlash imkonini beradi.
Narxlar va xotira turlariXitoy bozorida taqdim etilgan Vivo X500 Pro modelining boshlangʻich narxi 6499 yuancni tashkil etadi. Ushbu summaga 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega boʻlgan baza versiyasi toʻgʻri keladi. Eng yuqori imkoniyatlarni istovchilar uchun esa 16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotirali top konfiguratsiya tayyorlangan boʻlib, u 8999 yuan baholanmoqda.
Displey va vizual imkoniyatlarSmartfon BOE kompaniyasining Q11 lyuminestsent materialiga asoslangan 6,36 dyuymli ekranga ega. LTPO 8T texnologiyasi 144 Hz gacha boʻlgan moslashuvchan yangilanish chastotasini, 1 nit minimal apparat yorqinligini, shuningdek, Dolby Vision, HDR10+ va 2.0 doiraviy yorugʻlik polyarizatsiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Optik imkoniyatlar borasida ham qurilma yuqori natijalarni koʻrsatadi. Zeiss Ultra Dynamic asosiy kamerasi VCS 4.0 texnologiyasi va Zeiss T* qoplamasiga ega. Shuningdek, model 17 EV gacha boʻlgan dinamik diapazonni taqdim etuvchi BlueTouch 900 sensoriga ega ilk qurilma hisoblanadi. Kamera tizimida Blueprint x Sony LYTIA 610 sensorli va 85 mm fokus masofasiga ega Zeiss APO superteleobyektividan foydalanilgan.
Mustahkam quvvat manbai bilan taʼminlangan Vivo X500 Pro 6510 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Batareya 90 W quvvatga ega simli hamda 40 W quvvatdagi simsiz tezkor zaryadlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Xaridorlarga qurilma toʻrt xil rang variantida taklif etilmoqda.
Izohlar 0
…