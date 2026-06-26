Vivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagman

·49·Texno
Vivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagman

Xitoyning Vivo kompaniyasi oʻzining yangi avlod buklama smartfoni — Vivo X Fold 6 modelini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat oʻzining innovatsion dizayni, balki texnik xususiyatlari, xususan, buklama smartfonlar segmenti uchun rekord darajadagi akkumulyator sigʻimi va yuqori aniqlikdagi optikasi bilan soha mutaxassislarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning displey tizimida namoyon boʻladi. Ichki qismda Samsung M14 texnologiyasi asosida yaratilgan 8,02 dyuymli ulkan AMOLED ekran joylashgan. Tashqi panel esa BOE kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 6,51 dyuymli OLED displeydan iborat. Har ikki ekran 120 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi va TÜV Rheinland Eye Protection 3.0 sertifikatiga ega boʻlib, foydalanuvchi koʻzini charchatmaslik uchun maxsus himoya tizimi bilan taʼminlangan.

Mislsiz quvvat va unumdorlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo X Fold 6 apparat taʼminoti asosini MediaTek Dimensity 9500 Super Edition protsessori tashkil etadi. Bu chip yuqori darajadagi unumdorlikni kafolatlaydi. Biroq eng katta yangilik — 7000 mAs sigʻimli yarim qattiq holatdagi (semi-solid-state) akkumulyatordir. Buklama smartfonlar uchun bunday katta sigʻim kamdan-kam uchraydigan holat boʻlib, u qurilmaning avtonom ish vaqtini sezilarli darajada uzaytiradi. Qurilma 80 W simli va 40 W simsiz tezkor quvvatlanish imkoniyatiga ega.

Kamera borasida Vivo anʼanaviy ravishda Zeiss brendi bilan hamkorlikni davom ettirgan. Asosiy modul 200 megapikselli HPB sensori bilan jihozlangan boʻlib, u 1/1,4 dyuymli optik formatga ega. Shuningdek, 50 megapikselli oʻta keng burchakli obʼyektiv va 3 karra optik zumga ega periskopik modul mavjud. Tasvirlarni qayta ishlash uchun esa kompaniyaning xususiy Vivo V3+ chipi masʼul etib tayinlangan.

Himoya va aqlli dasturiy taʼminot

Smartfon korpusi IP5X, IPX8 va IPX9 standartlari boʻyicha himoyalangan boʻlib, bu uni nafaqat suv va changdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham asraydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma hatto -20 °C sovuq haroratda ham barqaror ishlash qobiliyatini saqlab qoladi. Aloqa sifatini yaxshilash uchun maxsus signal kuchaytirgich va Wi-Fi ishini optimallashtiruvchi toʻrtta chip oʻrnatilgan.

Dasturiy qobiq sifatida OriginOS 6 Fold interfeysi tanlangan. Undagi yangi Atomic Workbench (Atomik ish stoli) funksiyasi foydalanuvchilarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • Ekran yuzasida bir vaqtning oʻzida toʻrttagacha ilovani ishga tushirish;
  • Ilovalar oʻlchamini erkin oʻzgartirish va tayyor ishchi maydonlarni saqlab qoʻyish;
  • Sunʼiy intellekt yordamida matnlarni avtomatik tanish va tarjima qilish;
  • Vizitkalardagi maʼlumotlarni kontaktlarga tezkor saqlash va shakllarni toʻldirish.
Yangi Vivo X Fold 6 flagmanining narxi xalqaro bozorda taxminan 1180 dollardan boshlanishi kutilmoqda. Bu kabi yuqori texnologik yechimlar va hamyonbop narx balansi qurilmaning Samsung va Huawei kabi raqobatchilar bilan munosib kurashishiga zamin yaratadi.

VivoSmartfonTexnologiyaZeissAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Digit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiDigit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiBugun, 20:25Rossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiRossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 19:54SpaceX Starship S40 kemasining Raptor 3 dvigatellarini ilk bor sinovdan oʻtkazdiSpaceX Starship S40 kemasining Raptor 3 dvigatellarini ilk bor sinovdan oʻtkazdiBugun, 18:53Google sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaBugun, 18:23Mini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiMini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiBugun, 17:59Robotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiRobotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiBugun, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi