Vivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagman
Xitoyning Vivo kompaniyasi oʻzining yangi avlod buklama smartfoni — Vivo X Fold 6 modelini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat oʻzining innovatsion dizayni, balki texnik xususiyatlari, xususan, buklama smartfonlar segmenti uchun rekord darajadagi akkumulyator sigʻimi va yuqori aniqlikdagi optikasi bilan soha mutaxassislarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning displey tizimida namoyon boʻladi. Ichki qismda Samsung M14 texnologiyasi asosida yaratilgan 8,02 dyuymli ulkan AMOLED ekran joylashgan. Tashqi panel esa BOE kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 6,51 dyuymli OLED displeydan iborat. Har ikki ekran 120 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi va TÜV Rheinland Eye Protection 3.0 sertifikatiga ega boʻlib, foydalanuvchi koʻzini charchatmaslik uchun maxsus himoya tizimi bilan taʼminlangan.
Mislsiz quvvat va unumdorlikixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo X Fold 6 apparat taʼminoti asosini MediaTek Dimensity 9500 Super Edition protsessori tashkil etadi. Bu chip yuqori darajadagi unumdorlikni kafolatlaydi. Biroq eng katta yangilik — 7000 mAs sigʻimli yarim qattiq holatdagi (semi-solid-state) akkumulyatordir. Buklama smartfonlar uchun bunday katta sigʻim kamdan-kam uchraydigan holat boʻlib, u qurilmaning avtonom ish vaqtini sezilarli darajada uzaytiradi. Qurilma 80 W simli va 40 W simsiz tezkor quvvatlanish imkoniyatiga ega.
Kamera borasida Vivo anʼanaviy ravishda Zeiss brendi bilan hamkorlikni davom ettirgan. Asosiy modul 200 megapikselli HPB sensori bilan jihozlangan boʻlib, u 1/1,4 dyuymli optik formatga ega. Shuningdek, 50 megapikselli oʻta keng burchakli obʼyektiv va 3 karra optik zumga ega periskopik modul mavjud. Tasvirlarni qayta ishlash uchun esa kompaniyaning xususiy Vivo V3+ chipi masʼul etib tayinlangan.
Himoya va aqlli dasturiy taʼminotSmartfon korpusi IP5X, IPX8 va IPX9 standartlari boʻyicha himoyalangan boʻlib, bu uni nafaqat suv va changdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham asraydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma hatto -20 °C sovuq haroratda ham barqaror ishlash qobiliyatini saqlab qoladi. Aloqa sifatini yaxshilash uchun maxsus signal kuchaytirgich va Wi-Fi ishini optimallashtiruvchi toʻrtta chip oʻrnatilgan.
Dasturiy qobiq sifatida OriginOS 6 Fold interfeysi tanlangan. Undagi yangi Atomic Workbench (Atomik ish stoli) funksiyasi foydalanuvchilarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:
- Ekran yuzasida bir vaqtning oʻzida toʻrttagacha ilovani ishga tushirish;
- Ilovalar oʻlchamini erkin oʻzgartirish va tayyor ishchi maydonlarni saqlab qoʻyish;
- Sunʼiy intellekt yordamida matnlarni avtomatik tanish va tarjima qilish;
- Vizitkalardagi maʼlumotlarni kontaktlarga tezkor saqlash va shakllarni toʻldirish.
…