Reklama qonunchiligini buzgan 12 nafar bloger javobgarlikka tortildi

1 daqiqa o'qish50
Reklama qonunchiligini buzgan 12 nafar bloger javobgarlikka tortildi

Raqobat qo‘mitasi ijtimoiy tarmoqlarda reklama qonunchiligiga rioya etilishi ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Ayni paytda 110 nafar blogerning sahifalarida joylashtirilayotgan reklama materiallari har kuni monitoring qilib borilmoqda.

Qo‘mita ma’lumotiga ko‘ra, o‘tkazilgan tekshiruvlar davomida 12 nafar bloger «Reklama to‘g‘risida»gi qonun talablariga zid reklama materiallarini joylashtirgani aniqlangan. Ularga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda ma’muriy javobgarlik choralari qo‘llanilgan.

Shuningdek, endilikda taniqli qo‘shiqchilar, aktyor va aktrisalar hamda sportchilarning ijtimoiy tarmoqlardagi reklama bilan bog‘liq chiqishlari ham muntazam monitoring qilinmoqda. Buning uchun keng jamoatchilikka tanilgan shaxslar ro‘yxati shakllantirilgan.

Raqobat qo‘mitasi reklama beruvchilar, uni tayyorlovchilar va tarqatuvchilar, jumladan, blogerlar hamda mashhur shaxslarni qonunchilik talablariga qat’iy rioya qilishga chaqirdi. Reklama materiallari haqqoniy va ishonchli bo‘lishi, iste’molchilarni chalg‘itmasligi hamda mahsulot yoki xizmat haqida noto‘g‘ri tasavvur uyg‘otmasligi lozim.

Qo‘mita qonunchilik talablarini bilmaslik yoki ularga beparvo munosabatda bo‘lish javobgarlikdan ozod qilmasligini eslatdi.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari