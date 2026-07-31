Tecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdi

·40·Texno
Tecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdi
Qisqacha

Tecno kompaniyasi Next-Gen Bezelless Concept Phone deb nomlangan konseptual smartfonining ilk rasmiy videosini e'lon qildi. Ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur qurilmaning asosiy o'ziga xos jihati ekran va korpus orasidagi qora hoshiyani bartaraf etgan "nol ramkali" innovatsion displey hisoblanadi.

Tecno kompaniyasi oʻzining mutlaqo yangi — Next-Gen Bezelless Concept Phone deb nomlangan konseptual smartfonining ilk rasmiy videoxabarini eʼlon qildi. ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati eʼlonda “nol ramkali” deb taʼriflangan innovatsion displey hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, muhandislar ekran va korpus orasidagi koʻrinib turadigan qora hoshiyani toʻgʻridan-toʻgʻri bartaraf etishga muvaffaq boʻlishgan. Bu esa foydalanuvchilarga yanada yaxlit va taʼsirchan tasvirni taqdim etib, zamonaviy mobil texnologiyalar bozorida oʻziga xos qadam tashlaydi.

Kelajak texnologiyalari va HiOS 16 interfeysi

Chet el OAVlari tarqatgan 21 soniyali rasmiy rolikda kumush rangdagi futuristik qurilma yaqqol koʻrsatilgan. Smartfon Android bazasida ishlovchi HiOS 16 interfeysi bilan jihozlangan boʻlib, u yorqin ekran bezaklari, qulay vidjetlar va zamonaviy ilovalarni namoyish etadi.

Videoda koʻrsatilishicha, ilgʻor displey smartfonning butun old panelini deyarli toʻliq egallaydi. Shunga qaramay, konstruktorlar qurilmaga oldingi kamerani ham joylashtirishni unutmagan — selfi-kamera ekran yuqori qismidagi kichik doiraviy teshikda oʻrnatilgan.

Rasmiy premyera va IFA 2026 koʻrgazmasi

Mazkur konseptual qurilmaning keng jamoatchilik uchun rasmiy taqdimoti yaqin kelajakda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Next-Gen Bezelless Concept Phone smartfonining ilk bor namoyish qilinishi IFA 2026 koʻrgazmasiga toʻgʻri keladi.

Hozircha Tecno ushbu innovatsion texnologiya qachon ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilishi yoki tijoriy modellarda qoʻllanishi haqida aniq maʼlumot bermagan. Shunga qaramay, mazkur konsept smartfonsozlik sanoatida yangi ramkasiz dizaynlar davrini boshlab berishi mumkinligi bilan texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda.

TecnoSmartfonKonseptIFA 2026Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiIntel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiBugun, 13:50Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiFalcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiBugun, 13:21AQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradiAQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradiBugun, 12:54Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiTecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiBugun, 12:27Satyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiSatyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiBugun, 12:00Birlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBirlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBugun, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi