Tecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdi
Tecno kompaniyasi Next-Gen Bezelless Concept Phone deb nomlangan konseptual smartfonining ilk rasmiy videosini e'lon qildi. Ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur qurilmaning asosiy o'ziga xos jihati ekran va korpus orasidagi qora hoshiyani bartaraf etgan "nol ramkali" innovatsion displey hisoblanadi.
Tecno kompaniyasi oʻzining mutlaqo yangi — Next-Gen Bezelless Concept Phone deb nomlangan konseptual smartfonining ilk rasmiy videoxabarini eʼlon qildi. ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati eʼlonda “nol ramkali” deb taʼriflangan innovatsion displey hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, muhandislar ekran va korpus orasidagi koʻrinib turadigan qora hoshiyani toʻgʻridan-toʻgʻri bartaraf etishga muvaffaq boʻlishgan. Bu esa foydalanuvchilarga yanada yaxlit va taʼsirchan tasvirni taqdim etib, zamonaviy mobil texnologiyalar bozorida oʻziga xos qadam tashlaydi.
Kelajak texnologiyalari va HiOS 16 interfeysiChet el OAVlari tarqatgan 21 soniyali rasmiy rolikda kumush rangdagi futuristik qurilma yaqqol koʻrsatilgan. Smartfon Android bazasida ishlovchi HiOS 16 interfeysi bilan jihozlangan boʻlib, u yorqin ekran bezaklari, qulay vidjetlar va zamonaviy ilovalarni namoyish etadi.
Videoda koʻrsatilishicha, ilgʻor displey smartfonning butun old panelini deyarli toʻliq egallaydi. Shunga qaramay, konstruktorlar qurilmaga oldingi kamerani ham joylashtirishni unutmagan — selfi-kamera ekran yuqori qismidagi kichik doiraviy teshikda oʻrnatilgan.
Rasmiy premyera va IFA 2026 koʻrgazmasiMazkur konseptual qurilmaning keng jamoatchilik uchun rasmiy taqdimoti yaqin kelajakda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Next-Gen Bezelless Concept Phone smartfonining ilk bor namoyish qilinishi IFA 2026 koʻrgazmasiga toʻgʻri keladi.
Hozircha Tecno ushbu innovatsion texnologiya qachon ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilishi yoki tijoriy modellarda qoʻllanishi haqida aniq maʼlumot bermagan. Shunga qaramay, mazkur konsept smartfonsozlik sanoatida yangi ramkasiz dizaynlar davrini boshlab berishi mumkinligi bilan texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda.
…