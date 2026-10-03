Uzoq davom etuvchi kosmik parvozlar salomatlik uchun yangi xavf tugʻdirdi

·33·Texno
Uzoq davom etuvchi kosmik parvozlar salomatlik uchun yangi xavf tugʻdirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Koinotda 90 kundan ortiq vaqt o'tkazgan astronavtlar Yerga qaytgach, son suyagining sinish xavfiga ko'proq duch kelishlari aniqlandi.
  • Bu holat kosmik parvoz davomida suyak massasining yo'qolishi uzoq muddatli salbiy oqibatlarga olib kelishidan dalolat beradi.
  • Mikrogravitatsiya ta'sirida suyak massasi kamayib, suyak to'qimasining tuzilishi o'zgaradi, ammo bu o'zgarishlar Yerga qaytgach ham darhol sezilmaydi.

Insoniyatning koinotni oʻzlashtirish borasidagi intilishlari yangi va jiddiy tibbiy muammoga duch keldi. Mayo Clinic Proceedings ilmiy nashrida eʼlon qilingan tadqiqot natijalariga koʻra, koinotda 90 kundan ortiq vaqt oʻtkazgan astronavtlar Yerga qaytgach, son suyagining sinish xavfiga koʻproq duch kelishlari aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda koinotga parvoz qilgan insonlar soni nisbatan kam boʻlgani sababli, olimlar ushbu maʼlumotlarni tahlil qilish uchun bayes ehtimollik modellashtirish usulidan foydalanishdi. Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, astronavtlarda umumiy holda jarohatlar koeffitsiyenti oshmagan boʻlsa-da, uch oydan ortiq davom etgan missiya qatnashchilarida son suyagi sinishi holatlari qisqa parvozlardagilarga va koinotga uchmagan oddiy odamlarga nisbatan yuqoriroq ekan.

Bundan tashqari, bunday turdagi suyak sinishlari astronavtlarda umumiy aholi vakillariga nisbatan ancha yoshroq yoshda sodir boʻlgan. Mutaxassislarning fikricha, bu holat kosmik parvoz davomida suyak massasining yoʻqolishi uzoq muddatli salbiy oqibatlarga olib kelishidan dalolat beradi.

Mikrogravitatsiyaning suyak tizimiga taʼsiri

Ushbu oʻzgarishlarning asosiy sababi sifatida mikrogravitatsiya omili koʻrsatilmoqda. Koinotda suyaklar va mushaklar Yeridagiga qaraganda sezilarli darajada kamroq yuklamani boshdan kechiradi, shuning uchun organizm yangi sharoitlarga moslasha boshlaydi. Natijada suyak massasi kamayib, suyak toʻqimasining tuzilishi oʻzgaradi.

Asosiy muammo shundaki, inson odatda suyak toʻqimasi yoʻqolishini oʻz vaqtida sezmaydi. Yerga qaytgan astronavt oʻzini toʻqima va organlar jihatidan toʻlaqonli tiklangan deb hisoblab, yana ogʻir jismoniy yuklamalarga kirishishi mumkin, vaholanki suyaklarning mustahkamligi hali parvozgacha boʻlgan darajaga qaytmagan boʻladi.

Kelgusidagi uzoq muddatli kosmik missiyalar istiqboli

Mazkur ilmiy natijalar kelajakdagi uzoq muddatli kosmik ekspeditsiyalarni rejalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda NASA olti oydan ortiq davom etadigan missiyalarni, Artemis dasturi doirasida Oyshturar joylarni hamda istiqbolda Marsga amalga oshiriladigan boshqariladigan ekspeditsiyalarni tayyorlamoqda.

Shu munosabat bilan tadqiqotchilar astronavtlarning suyak holati ustidan nazoratni yanada kuchaytirish zarurligini taʼkidlamoqda. Hozirgi vaqtda NASA rentgen absorbsiometriyasi yordamida suyak mineral zichligini standart baholashdan tashqari, kosmik parvozlardan oldin va keyin miqdoriy kompyuter tomografiyasidan ham foydalanmoqda. Ushbu usul suyaklarning alohida uchastkalari holatini va ularning tiklanish jarayonini batafsil baholash imkonini beradi.

KosmosAstronavtlarSalomatlikTibbiyotMars
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiAyol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladi2 sentabr 11:23NASA Marsdagi 15 nafar astronavt uchun oziq-ovqat tizimini tanladiNASA Marsdagi 15 nafar astronavt uchun oziq-ovqat tizimini tanladi28 sentabr 06:51Mars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldiMars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldi19 sentabr 01:56Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiMarsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladi18 sentabr 21:25Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozRocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan noroz12 sentabr 15:54Xitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiXitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydi10 sentabr 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi