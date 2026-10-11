Yangi troyan qanday ishlaydi? Smartfoningizdan pul o‘g‘irlanishining oldini olish yo‘llari

·55·Texno
Yangi troyan qanday ishlaydi? Smartfoningizdan pul o‘g‘irlanishining oldini olish yo‘llari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston va Qozog‘istondagi foydalanuvchilarning bank hisoblariga tahdid solayotgan RedWing Stealer nomli Android-troyan aniqlandi.
  • Ushbu zararli dastur VPN, yoqilg‘i quyish shoxobchalari xaritalari, dron radarlari, 18+ video platformalari va mobil o‘yinlar uchun chitlar niqobi ostida tarqalib, bank kodlari, SMS-kodlar va PIN-kodlarni o‘g‘irlaydi.

Kiberxavfsizlik bo‘yicha Rossiyaning «F6» kompaniyasi tahlilchilari O‘zbekiston va Qozog‘iston foydalanuvchilarining bank hisoblariga tahdid solayotgan xavfli Android-troyanni fosh etdi. Joriy yilning may oyidan sentyabr oyigacha faol tarqalgan RedWing Stealer zararli dasturining 800 dan ortiq namunasi aniqlangan.

Mazkur virus odatiy va ommabop ilovalar niqobi ostida tarqalib, to‘g‘ridan to‘g‘ri bank kartalari hamda hisob raqamlaridan pul o‘g‘irlashga ixtisoslashgan.

Qaysi ilovalar niqobida tarqalmoqda va kimlar nishonda?

Kiberjinoyatchilar zararli kodni odamlar ko‘p yuklab oladigan ilovalarga ustalik bilan yashirishgan:

  • Maskalangan dasturlar ro‘yxati: Troyan VPN-servislar, yoqilg‘i quyish shoxobchalari (AYOQSH) xaritalari, dronlarni aniqlovchi radarlar, 18+ video platformalari hamda mashhur mobil o‘yinlar uchun chit va modlar ko‘rinishida tarqatilgan;

  • Nishondagi moliya muassasalari: Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, zararli dastur O‘zbekistondagi 12 ta va Qozog‘istondagi 7 ta yirik bank mijozlarining ma’lumotlarini o‘g‘irlashga qaratilgan.

Virusning harakat mexanizmi: Bank kodlari qanday qo‘lga kiritiladi?

RedWing Stealer o‘rnatilgandan so‘ng telefon ustidan deyarli to‘liq nazorat o‘rnatadi:

  • SMS va xabarlarni o‘qish: Dastur bankdan keladigan bir martalik tasdiqlovchi SMS-kodlar va push-bildirishnomalarni ochib o‘qiydi hamda ularni darhol firibgarlarga yuboradi;

  • Qurilmani nazorat qilish: Telefon modeli, joylashuv (GPS), SIM-kartalar, qo‘ng‘iroqlar tarixi va kontaktlarni o‘g‘irlaydi. Shuningdek, mustaqil ravishda pullik SMS yoki USSD-so‘rovlarni jo‘natish imkoniga ega;

  • O‘zini yashirish va PIN-kodni so‘rash: O‘rnatilgach, ilova ekranidagi belgisi (ikonkasi)ni yashirib oladi. Keyinchalik esa soxta oyna chiqarib, foydalanuvchidan PIN-kod kiritishni talab qiladi va bu ma’lumotni ham xakerlar qo‘liga topshiradi.

Mutaxassislar tavsiyasi: Kartadagi pullarni qanday himoyalash kerak?

Kiberxavfsizlik bo‘yicha mutaxassislar smartfon egalariga quyidagi qat’iy xavfsizlik qoidalariga amal qilishni tavsiya etadi:

  • Shubhali APK-fayllarni yuklamang: Telegram-kanallar, noma’lum SMS-xabarlar, spam-reklamalar yoki tekshirilmagan saytlardan hech qachon fayllarni o‘rnatmang;

  • Sozlamalarni cheklang: Smartfon sozlamalarida «Noma’lum manbalardan o‘rnatish» funksiyasini o‘chirib qo‘ying;

  • Ruxsatlarni tekshiring: Oddiy ilovalar asossiz ravishda SMS, kontaktlar yoki «Accessibility» (maxsus imkoniyatlar) bo‘limiga ruxsat so‘rasa, darhol uni o‘chirib tashlang;

  • Xavf sezilgandagi harakatlar: Agar telefoningizda shubhali ilova paydo bo‘lganini sezsangiz, zudlik bilan boshqa qurilma orqali muhim akkauntlaringiz parollarini almashtiring, bank amaliyotlarini tekshiring va kartalaringizni bloklash uchun bankka murojaat qiling.

RedWing StealerF6 kompaniyasiQozog‘iston banklariAndroid-troyan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiKristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadi19 iyul 20:27VPN niqobi ostidagi yangi troyan foydalanuvchi maʻlumotlarini oʻgʻirlamoqdaVPN niqobi ostidagi yangi troyan foydalanuvchi maʻlumotlarini oʻgʻirlamoqda27 may 19:2217 ta tilda ovozni matnga aylantiruvchi TicNote Watch qanday ishlaydi?17 ta tilda ovozni matnga aylantiruvchi TicNote Watch qanday ishlaydi?Bugun 09:19Daftarni robot to‘ldiradi: ruchka ushlagan robot ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldiDaftarni robot to‘ldiradi: ruchka ushlagan robot ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldiKecha 21:14Kompyuterdagi matnni daftarga chiroyli husnixatda ko‘chirib beruvchi qurilma paydo bo‘ldiKompyuterdagi matnni daftarga chiroyli husnixatda ko‘chirib beruvchi qurilma paydo bo‘ldiKecha 17:20iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlariKecha 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)