Olimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilob

·53·Salomatlik
Olimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilob
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro olimlar guruhi asalari zahri tarkibidagi melittin nomli peptid moddasining saraton hujayralariga ta’sirini o‘rgandi.
  • Ushbu modda atigi 20 daqiqa ichida saraton hujayralarining mudofaa qobig‘ini parchalab, ularning nobud bo‘lishini boshlaydi.
  • Melittin sog‘lom hujayralarga zarar yetkazmay, saratonni nishonga olishi bilan kimyoterapiyadan farq qiladi.
  • Bu kashfiyot kelajakda saratonga qarshi yangi, tez ta’sir qiluvchi dorilar yaratish istiqbolini ochadi.

Zamonaviy tibbiyot va global onkologiya sohasida insoniyatni saraton xastaligidan xalos qilish yo‘lidagi eng hayratlanarli va shov-shuvli kashfiyotlardan biri amalga oshirildi. Xalqaro olimlar guruhi tomonidan o‘tkazilgan keng qamrovli ilmiy-laboratoriya tadqiqotlari natijasida oddiy asalari zahri tarkibida saraton hujayralariga halokatli zarba beruvchi noyob modda borligi aniqlandi.

Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, asalari zahri tarkibidagi asosiy faol birikma — melittin nomli peptid moddasi saraton hujayralari bilan to‘qnash kelganidan so‘ng atigi 20 daqiqa ichida ularga kuchli ta’sir ko‘rsata boshlaydi va o‘simta tuzilmalarini izdan chiqarish jarayonini ishga tushiradi. Ushbu biologik faol moddaning rekord darajadagi qisqa vaqt ichida xavfli to‘qimalarni nishonga olishi tibbiyot jamoatchiligida chinakam inqilob sifatida baholanmoqda. Sababi, an’anaviy kimyoterapiya va nur terapiyasi sog‘lom hujayralarni ham payhon qilib, inson tanasini og‘ir holdan toydirgan bir paytda, tabiat bergan ushbu biologik qurol yangi davolash usullariga eshik ochadi.

Xo‘sh, melittin moddasi 20 daqiqa ichida saratonni qanday qilib to‘xtatadi, bu kashfiyot ortidan onkologik kasalliklarni davolovchi yangi tabiiy preparatlar yaratiladimi va olimlarning keyingi qadami nimalardan iborat bo‘ladi?

«20 daqiqalik zarba, melittin peptidi va sog‘lom hujayralar»: Kashfiyotning 5 ta asosiy nuqtasi

Olimlarning asalari zahri bo‘yicha o‘tkazgan tajribalaridan eng muhim faktlar:

  • 20 daqiqada boshlangan ta’sir: Melittin moddasi laboratoriya sinovlarida xavfli saraton hujayralarini atigi 20 daqiqada nishonga olib, ularni yemirish harakatini boshlagan;

  • Mo‘jizaviy «melittin» moddasi: Asalari zahri tarkibidagi asosiy peptid birikmasi onkologik kasalliklarga qarshi kurashda kuchli tabiiy qurol ekani isbotlandi;

  • Hujayra pardasini teshish xususiyati: Peptid saraton hujayrasining mudofaa qobig‘ini parchalab, uning bo‘linishi va ko‘payishiga chek qo‘yish mexanizmini faollashtiradi;

  • Kimyoterapiyadan farqli jihat: Tabiiy peptidlar to‘g‘ri doza va shaklda ishlatilganda sog‘lom to‘qimalarga zarar yetkazmaydigan maqsadli (target) davolash vositasiga aylanishi mumkin;

  • Onkologiyada yangi umid: Mazkur natijalar asosida og‘ir saraton turlariga qarshi tez ta’sir qiluvchi yangi avlod in’eksiya va dori vositalarini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda.

Saratonga qarshi kurash: An’anaviy davolash va asalari zahridagi melittin samarasi taqqosi

Tadqiqot natijalari va hozirgi tibbiyot amaliyotining qiyosiy ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va parametrlar

An’anaviy kimyoterapiya va nur terapiyasi

Melittin moddasi (asalari zahri tadqiqoti)

Ta’sir boshlanish vaqti

Haftalar va oylar davomidagi muntazam kurslar

Atigi 20 daqiqa ichida boshlang‘ich ta’sir kuchi

Kelib chiqish manbasi

Sintetik kimyoviy preparatlar va toksinlar

Tabiiy biologik peptid (asalari mahsuli)

Hujayralarga ta’sir mexanizmi

Barcha tez bo‘linuvchi hujayralarni umumiy zaharlash

Saraton hujayrasi membranasini aniq nishonga olish

Organizmga salbiy ta’siri

Soch to‘kilishi, immunitet susayishi, kuchli zaharlanish

Tabiiy peptidni sintezlash orqali nojo‘ya ta’sirlarni minimallashtirish imkoniyati

Asosiy maqsad va istiqbol

O‘simta o‘sishini uzoq muddatli to‘xtatib turish

Tezkor hujayraviy destruksiya va yangi target terapiya yaratish

Tibbiy va biologik ekspertiza: Nega melittin moddasi onkologiyada ulkan yutuq hisoblanadi?

Xalqaro biologlar, biokimyogarlar va onkologlarning xulosalari:

  • Membranani buzishning noyob mexanizmi: Ko‘plab saraton turlari an’anaviy dorilarga qarshi immunitet hosil qiladi va mudofaa qobig‘iga ega bo‘ladi; melittin peptidi esa saraton hujayrasining lipid pardasiga kirib borib, unda teshikchalar (poralar) hosil qiladi, bu esa xavfli hujayraning 20 daqiqa ichida nobud bo‘lishiga yo‘l ochadi;

  • Metastaza xavfini cheklash: Ushbu moddaning o‘ta tezkor ta’sir ko‘rsatishi saratonning boshqa a’zolarga tarqalishi (metastaz berishi) va signal yo‘llarini bloklab qo‘yishi mumkinligi bilan qimmatlidir;

  • «Apiterapiya»dan yuqori texnologiyaga o‘tish: Xalq tabobatida asalari chaqtirishi ming yillardan beri ishlatilgan bo‘lsa-da, hozirgi ilm-fan uning zahridan faqat kerakli bo‘lgan melittin peptidini ajratib olish va uni bemor uchun bezarar konsentratsiyada qo‘llash texnologiyasini yaratmoqda;

  • Kelgusi klinik sinovlar bosqichi: Olimlar oldida turgan bosh vazifa — ushbu moddani odam organizmida allergik shok chaqirmaydigan shaklga keltirish va dori vositasi sifatida klinik amaliyotga olib kirishdir.

Asalari zahrining 20 daqiqa ichida saratonga ta’sir qilishining isbotlanishi insoniyatning eng og‘ir xastalik ustidan qozonishi mumkin bo‘lgan uzil-kesil g‘alabasi sari qo‘yilgan ulkan qadamdir.

Sizningcha, tabiatning mo‘zizaviy vositalari va asalari mahsulotlari orqali saraton xastaligini butunlay yengish imkoni bormi? Tibbiyotda tabiiy komponentlarga asoslangan dorilar kimyoviy terapiyaning o‘rnini to‘liq bosa olishiga ishonasizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va insoniyat uchun umid bag‘ishlovchi ushbu sensatsion ilmiy yangilikni barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Melittin peptidiasalari zahrisaratononkologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi2027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi28 iyun 18:35Saraton kasalligi o'limning eng asosiy sababiga aylanadiSaraton kasalligi o'limning eng asosiy sababiga aylanadi31 mart 10:21Triomics onkologiya markazlari uchun sunʼiy intellektni rivojlantirishga 22 mln dollar jalb qildiTriomics onkologiya markazlari uchun sunʼiy intellektni rivojlantirishga 22 mln dollar jalb qildi28 may 02:28Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14 sentabr 12:38Asalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekanAsalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekan30 avgust 12:02Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlarErtalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar10 sentabr 08:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li