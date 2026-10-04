Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi

·28·Salomatlik
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi

Sleep Medicine jurnalida Xitoyda o‘tkazilgan yirik tadqiqot natijalari e’lon qilindi. Olimlar China Kadoorie Biobank ma’lumotlaridan foydalanib, ishtirokchilarning uyqu odatlarini tahlil qilgan. Kuzatuv qariyb 10 yil davom etgan.

Tadqiqotchilar kuniga 7–9 soat uxlaydigan odamlarni bundan kam yoki ko‘p uxlaydiganlar bilan solishtirgan.

Natijalarga ko‘ra, kuniga 7 soatdan kam yoki 9 soatdan ko‘p uxlash birinchi kardiometabolik kasallik rivojlanish xavfini 4 foizga, ikki yoki undan ortiq shunday kasallikka chalinish xavfini 10 foizga, har qanday sabab bilan vafot etish xavfini esa 7 foizga oshishi bilan bog‘liq bo‘lgan.

Kardiometabolik kasalliklar yurak xuruji, insult, qandli diabet, buyrak kasalliklari va alkogolga bog‘liq bo‘lmagan yog‘li jigar kasalligini o‘z ichiga oladi.

Eng yuqori xavf uyqu rejimi beqaror bo‘lgan, ya’ni ba’zi kunlari juda ko‘p, boshqa kunlari esa juda kam uxlaydigan odamlarda kuzatilgan. Mualliflar aniqlangan bog‘liqlik ishtirokchilarning turli guruhlarida ham saqlanganini ta’kidlagan.

Shu bilan birga, olimlar uyqu davomiyligining o‘zi kasalliklarni keltirib chiqaradi, degan xulosaga kelmagan. Uyquning juda qisqa yoki uzoq bo‘lishi kasalliklar rivojlanishiga ta’sir qiluvchi omillardan biri bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, Stenford universiteti neyrobiologi tungi uyg‘onishdan keyin yana tezroq uxlab qolishga yordam berishi mumkin bo‘lgan oddiy usul haqida so‘zlab bergan. Aytilishicha, bu texnika bir daqiqadan ham kam vaqt oladi va buning uchun yotoqdan turish shart emas.

China Kadoorie BiobankSleep Medicine jurnalidaKardiometabolik kasalliklarStenford universiteti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar sichqon miyasiga inson miya to‘qimasini ko‘chirib o‘tkazdiOlimlar sichqon miyasiga inson miya to‘qimasini ko‘chirib o‘tkazdi23 sentabr 18:16Sun’iy intellektga ishongan fermer 10 gektar hosilidan ayrildiSun’iy intellektga ishongan fermer 10 gektar hosilidan ayrildi12 avgust 15:38Sun’iy intellekt yangi virus yaratgani olimlarni hayratga soldiSun’iy intellekt yangi virus yaratgani olimlarni hayratga soldi7 avgust 11:37Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...2 sentabr 09:15Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?12 sentabr 00:16Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!21 sentabr 08:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot