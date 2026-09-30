Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot

·44·Salomatlik
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sog'lom va uzoq umr kechirish uchun chipslar, ketchup va mayonezlar, kolbasa va konservalar, tez tayyorlanuvchi lapshalar hamda gazli shirin ichimliklar kabi zararli mahsulotlardan voz kechish zarur.
  • Ushbu beshta mahsulot tarkibidagi kanserogenlar, trans-yog'lar, ortiqcha shakar va konservantlar organizmda surunkali yallig'lanishni keltirib chiqarib, hujayralarning muddatidan oldin qarishiga va turli kasalliklar rivojlanishiga olib keladi.

Zamonaviy tibbiyot va nutritsiologiya sohasidagi ko‘plab ilmiy tadqiqotlar inson umrining davomiyligi va tana a’zolarining barvaqt keksayishi bevosita kundalik ovqatlanish odatlariga bog‘liq ekanini isbotlamoqda. Sog‘lom va uzoq hayot kechirishni istagan har bir inson oshqozon-ichak, yurak-qon tomir hamda metabolik tizimlarni og‘ir shikastlovchi sun’iy va zararli mahsulotlardan o‘z vaqtida voz kechishi shart.

Shifokorlar va diyetologlar salomatlikni sekin-asta yemiruvchi eng xavfli 5 ta kundalik yegulikni alohida ajratib ko‘rsatishmoqda: kuchli kanserogen moddalarga ega chipslar, yashirin shakar va trans-yog‘larga to‘la ketchup hamda mayonezlar, konservant va nitritlar manbai bo‘lgan kolbasa hamda konservalar, bo‘sh kaloriya va natriy konglomerati sanalgan tez tayyor bo‘luvchi lapshalar hamda jigarni falaj qiluvchi shirin, gazli va rangli ichimliklar. Ushbu mahsulotlarni muntazam iste’mol qilish organizmda surunkali yallig‘lanishni keltirib chiqarib, umrni bir necha yilga qisqartiradi.

«Kanserogen chipslardan shirin gazli ichimliklargacha»: Xavfli beshlikning 5 ta asosiy nuqtasi

Organizmni ichdan yemiruvchi mahsulotlar va ularning organizmga halokatli zarbasi bo‘yicha eng muhim dalillar:

  • Chipslar — akrilamid va yog‘ koni: Yuqori haroratda qovurilgan kartoshka chipslari kanserogen akrilamid hosil qiladi va qon tomirlarni xolesterin bilan to‘sib qo‘yadi;

  • Ketchup va mayonezlar — kimyoviy ta’m kuchaytirgichlar: Ushbu souslar tarkibida ko‘p miqdorda yashirin shakar, trans-yog‘lar, sirka va konservantlar bo‘lib, jigar va oshqozonosti bezini og‘ir zo‘riqtiradi;

  • Kolbasa va konservalar — yurak va buyrak dushmani: Tarkibidagi natriy nitrit va sun’iy tuzlar onkologik kasalliklar xavfini oshirib, qon bosimini keskin ko‘taradi;

  • Tez tayyor bo‘ladigan lapshalar — sun’iy natriy bombasi: Ozuqaviy qiymati deyarli nolga teng bo‘lgan ushbu yegulik oshqozon shilliq qavatini yemirib, tanada suv-tuz muvozanatini buzadi;

  • Gazli va rangli shirin ichimliklar — qandli diabet katalizatori: Birgina shishasida 10–12 choy qoshiq shakar bo‘lgan ichimliklar jigar yog‘ bosishi va erta qarishga bosh omil hisoblanadi.

Umrni qisqartiruvchi 5 ta mahsulotning salbiy ta’sirlari va sog‘lom muqobillari tasnifi

Xavfli yeguliklar, ularning yashirin xavfi va foydali o‘rinbosarlari bo‘yicha tahliliy jadval:

Mahsulot turi

Asosiy zararli tarkibi va xavfi

Tana a’zolariga ko‘rsatadigan salbiy ta’siri

Salomatlik uchun tavsiya etiladigan muqobil yechim

1. Kartoshka chipslari

Kanserogenlar (akrilamid), yuqori tuz va gidrogenlangan moy

Qon tomirlarni toraytiradi, semirish va saraton xavfini oshiradi

Pechda yog‘siz quritilgan olma yoki sabzavot chipslari, yong‘oqlar

2. Ketchup va mayonezlar

Qo‘shimcha shakar, emulgatorlar, trans-yog‘lar va kislotalar

Oshqozon yarasi, jigar semirishi va oshqozonosti bezi yallig‘lanishi

Tabiiy suzma, yunon yogurti, zaytun moyi va yangi pomidor qaylasi

3. Kolbasa va konservalar

Natriy nitrit, fosfatlar va kimyoviy saqlovchi vositalar

Arterial gipertoniya, yo‘g‘on ichak saratoni va buyrakda tuz to‘planishi

Qaynatilgan yoki duxovkada pishirilgan tovuq va kurka go‘shti, baliq

4. Tez tayyor bo‘luvchi lapsha

Glutamat natriy (E621), palma moyi, yuqori natriy

Ovqat hazm qilish buzilishi, shishlar va moddalar almashinuvi susayishi

Bug‘doy, grechka (grechixa) yoki sulidan tayyorlangan tabiiy yormalar

5. Gazli shirin ichimliklar

Sun’iy bo‘yoqlar, ortofosfor kislotasi, yuqori fruktozali sirop

Suyak mo‘rtlashuvi (kalsiy yuvilishi), diabet va ichki yog‘ to‘planishi

Toza suv, limonli mineral suv, shakarsiz ko‘k choy va tabiiy kompot

Tibbiyot va nutritsiologiya ekspertizasi: Nega bu oziq-ovqatlar tanani ichdan qaritadi?

Gastroenterologlar, kardiologlar va xalqaro diyetologlarning xulosalari:

  • «Yashirin yallig‘lanish va hujayralarning barvaqt o‘limi»: Chipslar va tez tayyor bo‘ladigan mahsulotlar tarkibidagi chuqur qayta ishlangan trans-yog‘lar hujayra membranalarini qalinlashtirib, moddalar almashinuvini ishdan chiqaradi; bu tanada surunkali mikroyallig‘lanishni keltirib chiqaradi va hujayralarning regeneratsiya (yangilanish) qobiliyatini to‘xtatib, inson terisi va ichki a’zolarini muddatidan 10–15 yil oldin qaritadi;

  • «Nitritlar va konservatsiya xavfi»: Kolbasa va uzoq muddat saqlanuvchi konserva mahsulotlari tarkibidagi kimyoviy birikmalar oshqozon-ichak traktidagi foydali mikroflorani qirib tashlaydi; butun dunyo sog‘liqni saqlash tashkiloti (BSST) qayta ishlangan go‘sht mahsulotlarini birinchi toifadagi kanserogenlar ro‘yxatiga kiritgani bejiz emas;

  • Metabolik sinov va gormonal disbalans: Gazli ichimliklar va souslardagi suyuq shakar qonga bir lahzada singib, insulin gormonining keskin sakrashiga sabab bo‘ladi; bu doimiy charchoq, uyqusizlik, immunitet susayishi hamda infarkt va insult xavfining keskin ortishiga zamin yaratadi.

Siz kundalik turmushingizda ushbu beshta mahsulotdan qaysi birini tez-tez iste’mol qilasiz va undan voz kechishga qiynalasizmi? Sizningcha, oilaviy dasturxonimiz va maktab oshxonalarida bolalar uchun bunday nosog‘lom yeguliklarni cheklash bo‘yicha qanday amaliy choralar ko‘rish kerak? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va salomatlik hamda uzoq umr ko‘rishga chorlovchi ushbu muhim tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

KanserogenlarTez tayyor bo‘ladigan lapshaGazli ichimliklarKolbasa va konservalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...28 sentabr 10:01Garvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siriGarvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siri26 sentabr 08:55«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!20 sentabr 10:22Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14 sentabr 12:3890 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:44Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?25 sentabr 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat