Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sog'lom va uzoq umr kechirish uchun chipslar, ketchup va mayonezlar, kolbasa va konservalar, tez tayyorlanuvchi lapshalar hamda gazli shirin ichimliklar kabi zararli mahsulotlardan voz kechish zarur.
- Ushbu beshta mahsulot tarkibidagi kanserogenlar, trans-yog'lar, ortiqcha shakar va konservantlar organizmda surunkali yallig'lanishni keltirib chiqarib, hujayralarning muddatidan oldin qarishiga va turli kasalliklar rivojlanishiga olib keladi.
Zamonaviy tibbiyot va nutritsiologiya sohasidagi ko‘plab ilmiy tadqiqotlar inson umrining davomiyligi va tana a’zolarining barvaqt keksayishi bevosita kundalik ovqatlanish odatlariga bog‘liq ekanini isbotlamoqda. Sog‘lom va uzoq hayot kechirishni istagan har bir inson oshqozon-ichak, yurak-qon tomir hamda metabolik tizimlarni og‘ir shikastlovchi sun’iy va zararli mahsulotlardan o‘z vaqtida voz kechishi shart.
Shifokorlar va diyetologlar salomatlikni sekin-asta yemiruvchi eng xavfli 5 ta kundalik yegulikni alohida ajratib ko‘rsatishmoqda: kuchli kanserogen moddalarga ega chipslar, yashirin shakar va trans-yog‘larga to‘la ketchup hamda mayonezlar, konservant va nitritlar manbai bo‘lgan kolbasa hamda konservalar, bo‘sh kaloriya va natriy konglomerati sanalgan tez tayyor bo‘luvchi lapshalar hamda jigarni falaj qiluvchi shirin, gazli va rangli ichimliklar. Ushbu mahsulotlarni muntazam iste’mol qilish organizmda surunkali yallig‘lanishni keltirib chiqarib, umrni bir necha yilga qisqartiradi.
«Kanserogen chipslardan shirin gazli ichimliklargacha»: Xavfli beshlikning 5 ta asosiy nuqtasi
Organizmni ichdan yemiruvchi mahsulotlar va ularning organizmga halokatli zarbasi bo‘yicha eng muhim dalillar:
Chipslar — akrilamid va yog‘ koni: Yuqori haroratda qovurilgan kartoshka chipslari kanserogen akrilamid hosil qiladi va qon tomirlarni xolesterin bilan to‘sib qo‘yadi;
Ketchup va mayonezlar — kimyoviy ta’m kuchaytirgichlar: Ushbu souslar tarkibida ko‘p miqdorda yashirin shakar, trans-yog‘lar, sirka va konservantlar bo‘lib, jigar va oshqozonosti bezini og‘ir zo‘riqtiradi;
Kolbasa va konservalar — yurak va buyrak dushmani: Tarkibidagi natriy nitrit va sun’iy tuzlar onkologik kasalliklar xavfini oshirib, qon bosimini keskin ko‘taradi;
Tez tayyor bo‘ladigan lapshalar — sun’iy natriy bombasi: Ozuqaviy qiymati deyarli nolga teng bo‘lgan ushbu yegulik oshqozon shilliq qavatini yemirib, tanada suv-tuz muvozanatini buzadi;
Gazli va rangli shirin ichimliklar — qandli diabet katalizatori: Birgina shishasida 10–12 choy qoshiq shakar bo‘lgan ichimliklar jigar yog‘ bosishi va erta qarishga bosh omil hisoblanadi.
Umrni qisqartiruvchi 5 ta mahsulotning salbiy ta’sirlari va sog‘lom muqobillari tasnifi
Xavfli yeguliklar, ularning yashirin xavfi va foydali o‘rinbosarlari bo‘yicha tahliliy jadval:
Mahsulot turi
Asosiy zararli tarkibi va xavfi
Tana a’zolariga ko‘rsatadigan salbiy ta’siri
Salomatlik uchun tavsiya etiladigan muqobil yechim
1. Kartoshka chipslari
Kanserogenlar (akrilamid), yuqori tuz va gidrogenlangan moy
Qon tomirlarni toraytiradi, semirish va saraton xavfini oshiradi
Pechda yog‘siz quritilgan olma yoki sabzavot chipslari, yong‘oqlar
2. Ketchup va mayonezlar
Qo‘shimcha shakar, emulgatorlar, trans-yog‘lar va kislotalar
Oshqozon yarasi, jigar semirishi va oshqozonosti bezi yallig‘lanishi
Tabiiy suzma, yunon yogurti, zaytun moyi va yangi pomidor qaylasi
3. Kolbasa va konservalar
Natriy nitrit, fosfatlar va kimyoviy saqlovchi vositalar
Arterial gipertoniya, yo‘g‘on ichak saratoni va buyrakda tuz to‘planishi
Qaynatilgan yoki duxovkada pishirilgan tovuq va kurka go‘shti, baliq
4. Tez tayyor bo‘luvchi lapsha
Glutamat natriy (E621), palma moyi, yuqori natriy
Ovqat hazm qilish buzilishi, shishlar va moddalar almashinuvi susayishi
Bug‘doy, grechka (grechixa) yoki sulidan tayyorlangan tabiiy yormalar
5. Gazli shirin ichimliklar
Sun’iy bo‘yoqlar, ortofosfor kislotasi, yuqori fruktozali sirop
Suyak mo‘rtlashuvi (kalsiy yuvilishi), diabet va ichki yog‘ to‘planishi
Toza suv, limonli mineral suv, shakarsiz ko‘k choy va tabiiy kompot
Tibbiyot va nutritsiologiya ekspertizasi: Nega bu oziq-ovqatlar tanani ichdan qaritadi?
Gastroenterologlar, kardiologlar va xalqaro diyetologlarning xulosalari:
«Yashirin yallig‘lanish va hujayralarning barvaqt o‘limi»: Chipslar va tez tayyor bo‘ladigan mahsulotlar tarkibidagi chuqur qayta ishlangan trans-yog‘lar hujayra membranalarini qalinlashtirib, moddalar almashinuvini ishdan chiqaradi; bu tanada surunkali mikroyallig‘lanishni keltirib chiqaradi va hujayralarning regeneratsiya (yangilanish) qobiliyatini to‘xtatib, inson terisi va ichki a’zolarini muddatidan 10–15 yil oldin qaritadi;
«Nitritlar va konservatsiya xavfi»: Kolbasa va uzoq muddat saqlanuvchi konserva mahsulotlari tarkibidagi kimyoviy birikmalar oshqozon-ichak traktidagi foydali mikroflorani qirib tashlaydi; butun dunyo sog‘liqni saqlash tashkiloti (BSST) qayta ishlangan go‘sht mahsulotlarini birinchi toifadagi kanserogenlar ro‘yxatiga kiritgani bejiz emas;
Metabolik sinov va gormonal disbalans: Gazli ichimliklar va souslardagi suyuq shakar qonga bir lahzada singib, insulin gormonining keskin sakrashiga sabab bo‘ladi; bu doimiy charchoq, uyqusizlik, immunitet susayishi hamda infarkt va insult xavfining keskin ortishiga zamin yaratadi.
Siz kundalik turmushingizda ushbu beshta mahsulotdan qaysi birini tez-tez iste’mol qilasiz va undan voz kechishga qiynalasizmi? Sizningcha, oilaviy dasturxonimiz va maktab oshxonalarida bolalar uchun bunday nosog‘lom yeguliklarni cheklash bo‘yicha qanday amaliy choralar ko‘rish kerak? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va salomatlik hamda uzoq umr ko‘rishga chorlovchi ushbu muhim tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…