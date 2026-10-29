Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?

·41·Salomatlik
Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uyg‘otkich signalini 30 daqiqagacha kechiktirib, bosqichma-bosqich uyg‘onish inson organizmi uchun keskin o‘rindan turishdan ko‘ra samaraliroq va xavfsizroq ekani aniqlandi.
  • Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, qo‘shimcha uyqu vaqti insonlarga uyqu inersiyasini yengishga hamda kognitiv testlarda yuqori natijalarni qayd etishga yordam beradi.

Ko‘pchilik ertalab uyg‘otkich (budilnik) jiringlaganida uni o‘chirib, yana 10–30 daqiqa uxlab olishni zararli odat deb biladi. Biroq soha mutaxassislari tomonidan olib borilgan so‘nggi ilmiy tadqiqotlar ushbu qarashni butunlay o‘zgartirib yubordi: uyg‘otkich chalganda sakrab turishdan ko‘ra, signalni bir oz kechiktirib, bosqichma-bosqich uyg‘onish bosh miya faoliyati uchun ancha samarali va xavfsiz ekani aniqlandi.

Olimlarning tajribalari shuni ko‘rsatdiki, qo‘ng‘iroq vaqtini 30 daqiqa atrofida surib uxlab olish inson organizmiga uyqu inersiyasini (ertalabki garanglik va lohaslikni) oson yengishga va to‘liq tetik holda uyg‘onishga yordam beradi.

Tadqiqot tafsilotlari: Kognitiv testlardagi yuqori natijalar

Olib borilgan maxsus ilmiy eksperiment davomida ishtirokchilar ikki xil sharoitda kuzatildi:

  • 30 daqiqalik qo‘shimcha muddat: Sinovda qatnashgan odamlar uyg‘otkichning dastlabki signali chalinganidan so‘ng uni surib, yana bir oz vaqt uxlash imkoniga ega bo‘lishdi;

  • Darhol o‘tkazilgan kognitiv testlar: To‘liq uyg‘onishdan so‘ng ishtirokchilar xotira, tezkor fikrlash, diqqatni jamlash va matematik mantiqni tekshiruvchi testlarni topshirishdi;

  • Kutilmagan xulosa: Uyg‘otkichni kechiktirib uyg‘ongan insonlar birinchi qo‘ng‘iroqdan darhol turib ketganlarga nisbatan ancha yaxshi natijalarni qayd etishdi hamda o‘zlarini kun davomida sezilarli darajada tetik his qilishdi.

Bu miya faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

Tabiiy uyg‘onish jarayoni bir lahzada yuz bermaydi, balki muayyan bosqichlarni talab qiladi:

  • Uyqu inersiyasining yumshashi: Inson chuqur uyqu fazasidan keskin uyg‘onsa, miya qon aylanishi va hujayralar to‘liq ishga tushguncha uzoq vaqt garang bo‘lib yuradi. 30 daqiqalik qo‘shimcha yengil faza miyaga uyg‘onishga tayyorlanish imkonini beradi;

  • Stress gormonlarining kamayishi: Birinchi chaqiriqdanoq keskin sakrab o‘rindan turish yurak va asab tizimiga ortiqcha bosim yuklab, kortizol miqdorini keskin oshirishi mumkin;

  • Kun davomidagi yuqori unumdorlik: Miya silliq tarzda uyg‘onganda diqqatni jamlash qobiliyati tez tiklanadi va ish samaradorligi oshadi.

Shunday qilib, agar ertalab budilnik chalinganida yana bir necha daqiqa ko‘rpa ostida qolishni istasangiz, buning uchun o‘zingizni koyishingiz shart emas — organizmingiz shu orqali yangi kunga yanada yaxshiroq moslashmoqda.

uyqu gigiyenasiuyqu inersiyasikognitiv faoliyatsog‘lom turmush tarzi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKecha 14:18Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatYoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatKecha 23:58Qaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalarQaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalar27 oktabr 12:49Shifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildiShifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildi17 oktabr 22:25Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladiYolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladi28 sentabr 20:2950 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?8 avgust 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi