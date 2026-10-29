Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Uyg‘otkich signalini 30 daqiqagacha kechiktirib, bosqichma-bosqich uyg‘onish inson organizmi uchun keskin o‘rindan turishdan ko‘ra samaraliroq va xavfsizroq ekani aniqlandi.
- Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, qo‘shimcha uyqu vaqti insonlarga uyqu inersiyasini yengishga hamda kognitiv testlarda yuqori natijalarni qayd etishga yordam beradi.
Ko‘pchilik ertalab uyg‘otkich (budilnik) jiringlaganida uni o‘chirib, yana 10–30 daqiqa uxlab olishni zararli odat deb biladi. Biroq soha mutaxassislari tomonidan olib borilgan so‘nggi ilmiy tadqiqotlar ushbu qarashni butunlay o‘zgartirib yubordi: uyg‘otkich chalganda sakrab turishdan ko‘ra, signalni bir oz kechiktirib, bosqichma-bosqich uyg‘onish bosh miya faoliyati uchun ancha samarali va xavfsiz ekani aniqlandi.
Olimlarning tajribalari shuni ko‘rsatdiki, qo‘ng‘iroq vaqtini 30 daqiqa atrofida surib uxlab olish inson organizmiga uyqu inersiyasini (ertalabki garanglik va lohaslikni) oson yengishga va to‘liq tetik holda uyg‘onishga yordam beradi.
Tadqiqot tafsilotlari: Kognitiv testlardagi yuqori natijalar
Olib borilgan maxsus ilmiy eksperiment davomida ishtirokchilar ikki xil sharoitda kuzatildi:
30 daqiqalik qo‘shimcha muddat: Sinovda qatnashgan odamlar uyg‘otkichning dastlabki signali chalinganidan so‘ng uni surib, yana bir oz vaqt uxlash imkoniga ega bo‘lishdi;
Darhol o‘tkazilgan kognitiv testlar: To‘liq uyg‘onishdan so‘ng ishtirokchilar xotira, tezkor fikrlash, diqqatni jamlash va matematik mantiqni tekshiruvchi testlarni topshirishdi;
Kutilmagan xulosa: Uyg‘otkichni kechiktirib uyg‘ongan insonlar birinchi qo‘ng‘iroqdan darhol turib ketganlarga nisbatan ancha yaxshi natijalarni qayd etishdi hamda o‘zlarini kun davomida sezilarli darajada tetik his qilishdi.
Bu miya faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
Tabiiy uyg‘onish jarayoni bir lahzada yuz bermaydi, balki muayyan bosqichlarni talab qiladi:
Uyqu inersiyasining yumshashi: Inson chuqur uyqu fazasidan keskin uyg‘onsa, miya qon aylanishi va hujayralar to‘liq ishga tushguncha uzoq vaqt garang bo‘lib yuradi. 30 daqiqalik qo‘shimcha yengil faza miyaga uyg‘onishga tayyorlanish imkonini beradi;
Stress gormonlarining kamayishi: Birinchi chaqiriqdanoq keskin sakrab o‘rindan turish yurak va asab tizimiga ortiqcha bosim yuklab, kortizol miqdorini keskin oshirishi mumkin;
Kun davomidagi yuqori unumdorlik: Miya silliq tarzda uyg‘onganda diqqatni jamlash qobiliyati tez tiklanadi va ish samaradorligi oshadi.
Shunday qilib, agar ertalab budilnik chalinganida yana bir necha daqiqa ko‘rpa ostida qolishni istasangiz, buning uchun o‘zingizni koyishingiz shart emas — organizmingiz shu orqali yangi kunga yanada yaxshiroq moslashmoqda.
Izohlar 0
…