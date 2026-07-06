Miya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandi

·30·Texno
Miya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandi

Tibbiyot olamida uzoq vaqt davomida umumiy anesteziya ostidagi bemor tashqi olamdan butunlay uziladi va uning ongi tashqi signallarni qayta ishlashni toʻxtatadi, deb hisoblanib kelingan. Biroq, AQSHdagi Beylor tibbiyot kolleji olimlari tomonidan oʻtkazilgan yangi tadqiqot ushbu qarashlarni oʻzgartirib yubordi. Nature jurnalida eʼlon qilingan ilmiy ishga koʻra, inson miyasining xotira uchun masʼul qismi — gipokamp chuqur narkoz holatida ham nutqni tahlil qilishda va soʻzlarni bashorat qilishda davom etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Neyroxirurg Samir Sheth boshchiligidagi tadqiqotchilar guruhi operatsiya jarayonida boʻlgan yetti nafar bemorning miya faoliyatini kuzatishdi. Buning uchun ilk bor inson gipokampida Neuropixels deb nomlanuvchi yuqori aniqlikdagi mikrochiplardan foydalanildi. Ushbu texnologiya yuzlab alohida neyronlarning signallarini bir vaqtning oʻzida va misli koʻrilmagan aniqlikda oʻqish imkonini berdi. Bemorlar propofol preparati taʼsirida chuqur anesteziya holatida boʻlishiga qaramay, ularning miyasi murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirayotgani maʼlum boʻldi.

Neyronlar nutqni qanday qayta ishlaydi?

Tajriba davomida anesteziya ostidagi bemorlarga qisqa hikoyalar oʻqib berildi. Natijalar hayratlanarli boʻldi: gipokamp neyronlari nafaqat tovushga munosabat bildirdi, balki grammatik kategoriyalarni — ot, feʼl va sifatlarni bir-biridan farqladi. Eng muhimi, miya xuddi hushyor holatdagidek, jumlada keladigan keyingi soʻzni ehtimollik asosida bashorat qilish (predictive coding) mexanizmini ishga tushirdi.

Olimlarning taʼkidlashicha, bu jarayon zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlari, xususan LLM (Katta til modellari) ish prinsipiga juda oʻxshash. ChatGPT kabi modellar oldingi kontekstga tayanib keyingi soʻzni qanday generatsiya qilsa, narkoz ostidagi inson miyasi ham nutq davomini xuddi shunday bashorat qilgan. Bu kashfiyot neyrobiologiya va sunʼiy intellekt sohalari oʻrtasida umumiy tushunchalar shakllanishiga xizmat qilishi mumkin.

Kelajakdagi imkoniyatlar va cheklovlar

Tadqiqotning amaliy ahamiyati juda yuqori deb baholanmoqda. Gipokampdan olingan bunday signallar kelajakda nutq markazlari shikastlangan yoki insultni boshdan kechirgan bemorlar uchun neyroprotezlar yaratishda qoʻl kelishi mumkin. Yaʼni, miya faoliyatini tahlil qilish orqali insonning aytmoqchi boʻlgan soʻzlarini texnologiyalar yordamida tiklash imkoniyati tugʻiladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar natijalarni talqin qilishda ehtiyotkorlikka ham chaqirishmoqda. Hozircha bu hodisa faqat propofol anesteziyasi ostida kuzatilgan. Ushbu jarayon tabiiy uyqu yoki koma holatida ham takrorlanadimi yoki yoʻqmi, hozircha nomaʼlum. Shuningdek, tajriba faqat gipokamp bilan cheklangani sababli, miyaning boshqa qismlari bu jarayonda qanchalik ishtirok etishi qoʻshimcha oʻrganishni talab qiladi.

Shunga qaramay, ushbu kashfiyot inson ongining murakkabligi va miyaning hatto eng ogʻir holatlarda ham axborotni qayta ishlash qobiliyatini saqlab qolishini isbotlovchi muhim qadam boʻldi.

MiyaAnesteziyaGipokampNeyrobiologiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiXoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiBugun, 05:20HMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraHMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraBugun, 04:24NASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiNASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiBugun, 03:55Indoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdiIndoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdiBugun, 03:28Xitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiXitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 02:57Uber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaUber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaBugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi