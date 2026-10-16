Go‘zal ayollar bilan muloqot erkaklar miyasiga qanday ta’sir qilishi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erkaklar jozibador ayollar bilan muloqotda bo'lganda ularning aqliy qobiliyatlari pasayadi, bu esa fikrlash tezligini sekinlashtirib, diqqatni jamlash va murakkab vazifalarni bajarishda xatolarga olib keladi.
- Erkak o'z suhbatdoshini hayratda qoldirishga qancha ko'p kuch sarflasa, uning aqliy testlardagi natijalari shunchalik yomonlashadi, chunki miya butun diqqat va quvvatini suhbatdoshga yoqish va o'z-o'zini nazorat qilishga sarflaydi.
Psixolog va neyrobiolog olimlar tomonidan o‘tkazilgan qiziqarli tadqiqot kutilmagan qonuniyatni ochib berdi: erkaklar jozibador va go‘zal ayollar bilan muloqot qilganda ularning kognitiv (aqliy) qobiliyatlari sezilarli darajada pasayadi.
Tajribalar shuni ko‘rsatdiki, hatto bir necha daqiqalik qisqa suhbat ham erkak kishining fikrlash tezligini sekinlashtirib, diqqatni jamlash va murakkab topshiriqlarni bajarishda ko‘proq xatolarga yo‘l qo‘yishiga olib keladi.
Hayratda qoldirish istagi qanchalik kuchli bo‘lsa, natija shunchalik past
Tadqiqot jarayonida erkaklarga maxsus mantiqiy va xotira testlari topshirilgan hamda suhbat oldidan va keyingi ko‘rsatkichlar taqqoslangan:
Ichki bosim va miya resursi: Erkak o‘z suhbatdoshini hayratda qoldirishga, unda ijobiy taassurot uyg‘otishga qanchalik ko‘p kuch sarflasa, uning aqliy testlardagi natijalari shunchalik yomonlashgan;
Resurslar taqsimoti: Olimlarning tushuntirishicha, erkak miyasi butun diqqat va kognitiv quvvatini suhbatdoshga yoqish va o‘z-o‘zini nazorat qilishga safarbar etgani bois, oddiy mantiqiy vazifalar uchun miya zaxirasi vaqtincha yetishmay qoladi;
Munosabatdagi erkaklarda ham kuzatiladi: Qizig‘i shundaki, mazkur fenomen nafaqat bo‘ydoqlar, balki allaqachon jiddiy munosabatda bo‘lgan yoki oilali erkaklarda ham birdek namoyon bo‘lgan.
Nega bu holat ayollarda kuzatilmaydi?
Tajriba ayollar ishtirokida ham parallel ravishda o‘tkazilgan, biroq ularda bunday pasayish qayd etilmagan:
Ayollarda barqarorlik: Jozibali erkak bilan muloqot qilgan ayollar test topshiriqlarini odatiy darajada, xatolarsiz va tezlikni yo‘qotmasdan bajarishda davom etgan;
Evolyutsion yondashuv: Mutaxassislar buni evolyutsion psixologiya bilan izohlaydi: erkaklarda juft tanlash va o‘z ustunligini isbotlash mexanizmi instinktiv ravishda yuqori kuch talab qiladi, ayollarda esa bunday keskin stress va kognitiv yuklama paydo bo‘lmaydi.
Ushbu tadqiqot erkaklarning go‘zallik qarshisida o‘z-o‘zidan e’tiborni yo‘qotishi shunchaki ruhiy holat emas, balki miyaning tabiiy biologik va evolyutsion reaksiyasi ekanini isbotlaydi.
Izohlar 0
…