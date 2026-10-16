Go‘zal ayollar bilan muloqot erkaklar miyasiga qanday ta’sir qilishi ma’lum bo‘ldi

·57·Jamiyat
Go‘zal ayollar bilan muloqot erkaklar miyasiga qanday ta’sir qilishi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erkaklar jozibador ayollar bilan muloqotda bo'lganda ularning aqliy qobiliyatlari pasayadi, bu esa fikrlash tezligini sekinlashtirib, diqqatni jamlash va murakkab vazifalarni bajarishda xatolarga olib keladi.
  • Erkak o'z suhbatdoshini hayratda qoldirishga qancha ko'p kuch sarflasa, uning aqliy testlardagi natijalari shunchalik yomonlashadi, chunki miya butun diqqat va quvvatini suhbatdoshga yoqish va o'z-o'zini nazorat qilishga sarflaydi.

Psixolog va neyrobiolog olimlar tomonidan o‘tkazilgan qiziqarli tadqiqot kutilmagan qonuniyatni ochib berdi: erkaklar jozibador va go‘zal ayollar bilan muloqot qilganda ularning kognitiv (aqliy) qobiliyatlari sezilarli darajada pasayadi.

Tajribalar shuni ko‘rsatdiki, hatto bir necha daqiqalik qisqa suhbat ham erkak kishining fikrlash tezligini sekinlashtirib, diqqatni jamlash va murakkab topshiriqlarni bajarishda ko‘proq xatolarga yo‘l qo‘yishiga olib keladi.

Hayratda qoldirish istagi qanchalik kuchli bo‘lsa, natija shunchalik past

Tadqiqot jarayonida erkaklarga maxsus mantiqiy va xotira testlari topshirilgan hamda suhbat oldidan va keyingi ko‘rsatkichlar taqqoslangan:

  • Ichki bosim va miya resursi: Erkak o‘z suhbatdoshini hayratda qoldirishga, unda ijobiy taassurot uyg‘otishga qanchalik ko‘p kuch sarflasa, uning aqliy testlardagi natijalari shunchalik yomonlashgan;

  • Resurslar taqsimoti: Olimlarning tushuntirishicha, erkak miyasi butun diqqat va kognitiv quvvatini suhbatdoshga yoqish va o‘z-o‘zini nazorat qilishga safarbar etgani bois, oddiy mantiqiy vazifalar uchun miya zaxirasi vaqtincha yetishmay qoladi;

  • Munosabatdagi erkaklarda ham kuzatiladi: Qizig‘i shundaki, mazkur fenomen nafaqat bo‘ydoqlar, balki allaqachon jiddiy munosabatda bo‘lgan yoki oilali erkaklarda ham birdek namoyon bo‘lgan.

Nega bu holat ayollarda kuzatilmaydi?

Tajriba ayollar ishtirokida ham parallel ravishda o‘tkazilgan, biroq ularda bunday pasayish qayd etilmagan:

  • Ayollarda barqarorlik: Jozibali erkak bilan muloqot qilgan ayollar test topshiriqlarini odatiy darajada, xatolarsiz va tezlikni yo‘qotmasdan bajarishda davom etgan;

  • Evolyutsion yondashuv: Mutaxassislar buni evolyutsion psixologiya bilan izohlaydi: erkaklarda juft tanlash va o‘z ustunligini isbotlash mexanizmi instinktiv ravishda yuqori kuch talab qiladi, ayollarda esa bunday keskin stress va kognitiv yuklama paydo bo‘lmaydi.

Ushbu tadqiqot erkaklarning go‘zallik qarshisida o‘z-o‘zidan e’tiborni yo‘qotishi shunchaki ruhiy holat emas, balki miyaning tabiiy biologik va evolyutsion reaksiyasi ekanini isbotlaydi.

neyrobiologiyapsixologiyaevolyutsion psixologiyamujchini va go‘zallik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neyrobiologlar raqamli asrda inson diqqati pasayishi haqidagi afsonani inkor etdiNeyrobiologlar raqamli asrda inson diqqati pasayishi haqidagi afsonani inkor etdi9 may 01:26Miya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiMiya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandi6 iyul 04:55Neyroxirurgiyasiz davolash: Olimlar miyaning chuqur qatlamlarini stimulyatsiya qilish yoʻlini topdiNeyroxirurgiyasiz davolash: Olimlar miyaning chuqur qatlamlarini stimulyatsiya qilish yoʻlini topdi23 iyun 02:58Chuqur narkoz holatida ham miya nutqni tahlil qilish va o‘rganish qobiliyatini saqlaydiChuqur narkoz holatida ham miya nutqni tahlil qilish va o‘rganish qobiliyatini saqlaydi9 may 04:21Inson miyasi qanday qilib tartibsizlikdan mukammal tizimga aylanadiInson miyasi qanday qilib tartibsizlikdan mukammal tizimga aylanadi8 may 15:59Virtual reallikda inson miyasi raqamli qanotlarni o‘z tanasining bir qismi deb qabul qildiVirtual reallikda inson miyasi raqamli qanotlarni o‘z tanasining bir qismi deb qabul qildi8 may 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?