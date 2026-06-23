Neyroxirurgiyasiz davolash: Olimlar miyaning chuqur qatlamlarini stimulyatsiya qilish yoʻlini topdi

·23·Texno
Neyroxirurgiyasiz davolash: Olimlar miyaning chuqur qatlamlarini stimulyatsiya qilish yoʻlini topdi

Zamonaviy tibbiyotda Parkinson kasalligi, depressiya va obsessiv-kompulsiv buzilishlarni davolashda miyani elektr impulslari orqali stimulyatsiya qilish usulidan keng foydalaniladi. Biroq, shu vaqtga qadar miyaning chuqur qatlamlariga taʼsir oʻtkazish uchun murakkab jarrohlik amaliyoti va elektrodlarni implantatsiya qilish talab etilar edi. Shveysariyalik olimlar guruhi ushbu muammoga yechim boʻla oladigan, operatsiyasiz va invaziv boʻlmagan yangi usulni taklif etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jeneva universiteti, Syurix oliy texnika maktabi va Lozanna federal politexnika maktabi tadqiqotchilari hamkorlikda "temporal interference stimulation" (TIS) — vaqtinchalik interferentsiya stimulyatsiyasi texnologiyasini ishlab chiqishdi. Ushbu metodning oʻziga xosligi shundaki, u bosh terisiga joylashtirilgan elektrodlar orqali ikkita yuqori chastotali elektr maydonini yuboradi. Neyronlar bu chastotalarga toʻgʻridan-toʻgʻri javob bermasa-da, ularning oʻzaro toʻqnashuvi (interferentsiyasi) natijasida hosil boʻlgan past chastotali signalga reaksiya bildiradi.

Yangi texnologiyaning ishlash mexanizmi

Nazariy jihatdan, TIS usuli miyaning yuqori qatlamlariga zarar yetkazmagan holda, eng chuqur tuzilmalarga nuqtali taʼsir oʻtkazish imkonini beradi. Olimlar ushbu nazariyani amalda tekshirish uchun sichqonlar ustida elektrofiziologiya, neyronlar faolligini vizuallashtirish va funktsional MRT yordamida tajribalar oʻtkazdilar. Tadqiqot natijalari TIS haqiqatda maqsadli sohalarni faollashtira olishini koʻrsatdi.

Biroq, tajribalar davomida kutilmagan muammo yuzaga keldi: elektr impulslari nafaqat kerakli nuqtani, balki uning atrofidagi boshqa sohalarni ham stimulyatsiya qilib yuborgan. Bu esa usulning aniqligini oshirish zarurligini koʻrsatdi. Tadqiqot ishtirokchisi Valerio Zerbi taʼkidlashicha, funktsional MRT yordamida barcha faollashgan hududlarni koʻrish va nojoʻya taʼsirlarni miqdoriy baholash imkoni tugʻilgan, bu esa metodni takomillashtirishda muhim qadam boʻldi.

Kelajakdagi istiqbollar va klinik qoʻllanilishi

Selektivlikni (tanlovchanlikni) oshirish uchun muhandislar uchinchi elektrod konfiguratsiyasini qoʻshishdi. Bu qoʻshimcha elektrod maqsadli hududdan tashqaridagi ortiqcha elektr interferentsiyalarini soʻndirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv stimulyatsiyani yanada aniqroq va xavfsizroq qilishi kutilmoqda.

Mualliflarning qayd etishicha, yangi yondashuv hozircha neyroxirurgik aralashuvni talab qiladigan chuqur miya stimulyatsiyasi (DBS) oʻrnini toʻliq bosa olmaydi. Ammo kelajakda u depressiya va boshqa nevrologik kasalliklarni davolashda invaziv boʻlmagan muqobil yoki qoʻshimcha vositaga aylanishi mumkin. Hozirgi asosiy vazifa — nojoʻya faollashuv zonalarini toʻliq nazorat qilishdan iborat.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, nuqtali va operatsiyasiz neyrostimulyatsiya sohasida katta oʻsish kuzatilmoqda. Agar ushbu texnologiya klinik sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtsa, Oʻzbekiston kabi mamlakatlarda ham ogʻir nevrologik xastaliklarni jarrohliksiz davolashda yangi davr boshlanishi mumkin.

TibbiyotTexnologiyaNeyrobiologiyaTadqiqotShveysariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiUber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiBugun, 03:57Windows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaWindows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaBugun, 03:51Baidu robotaksilar poygasida Waymo kompaniyasini ortda qoldirib, yetakchiga aylandiBaidu robotaksilar poygasida Waymo kompaniyasini ortda qoldirib, yetakchiga aylandiBugun, 03:26Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinFive Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinBugun, 02:28Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiMicrosoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiBugun, 01:57Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Bugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi