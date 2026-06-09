Ўзбекистонда эҳтиёжлар учун ажратилган кредитлар қаерга йўналтирилмоқда?
Ўзбекистонда мамлакат ички эҳтиёжларини қондириш мақсадида тижорат банклари томонидан йўналтирилган кредит маблағлари 629 триллион сўмни ташкил этди. Бу ҳақда Марказий банк маълумот берди.
Маълумотларга кўра, 2026 йил 1 май ҳолатига тижорат банклари томонидан тақдим этилган кредитлар ҳажми 629 триллион сўмга етган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 11 фоизга ошган.
Кредит портфели таркибида саноат соҳаси ўз етакчилигини сақлаб қолмоқда. Ушбу йўналишга ажратилган маблағлар 137,5 триллион сўмни ташкил этиб, умумий кредитлар ҳажмининг 22 фоизига тўғри келмоқда. Шу билан бирга, ўтган йилга нисбатан саноатга йўналтирилган кредитлар 14 фоизга камайгани кузатилган.
Марказий банк таъкидлашича, бу ҳолат кредит ресурсларининг иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари ҳисобидан босқичма-босқич диверсификация қилинаётганини англатади.
Аҳолига берилган кредитлар қолдиғи 230,8 триллион сўмга етган бўлиб, бу жами кредит портфелининг 37 фоизини ташкил этмоқда. Таҳлилларга кўра, ушбу сегмент бир йил ичида 21 фоизга ўсиб, кредит бозоридаги энг йирик йўналишлардан бирига айланган.
Реал сектор тармоқларида ҳам сезиларли ўсиш қайд этилган. Жумладан, қурилиш соҳасига йўналтирилган кредитлар 44 фоизга, савдо ва хизмат кўрсатиш йўналишида 20 фоизга, қишлоқ хўжалигида эса 16 фоизга кўпайган.
Кредит портфелида энг юқори ўсиш “бошқа соҳалар” тоифасида кузатилиб, ушбу йўналишда маблағлар бир йил ичида 31 фоизга ошган. Транспорт ва коммуникация соҳасига йўналтирилган кредитлар эса деярли барқарор даражада сақланиб қолган.
Марказий банк хулосасига кўра, саноат кредитлари ҳали ҳам етакчи ўринни эгаллаб турган бўлса-да, сўнгги йилларда кредит ресурсларининг аҳоли, хизматлар, қурилиш ва қишлоқ хўжалиги каби йўналишларга кенгроқ тақсимланаётгани яққол кузатилмоқда.
…