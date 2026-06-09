Ўзбекистонда эҳтиёжлар учун ажратилган кредитлар қаерга йўналтирилмоқда?

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда эҳтиёжлар учун ажратилган кредитлар қаерга йўналтирилмоқда?

Ўзбекистонда мамлакат ички эҳтиёжларини қондириш мақсадида тижорат банклари томонидан йўналтирилган кредит маблағлари 629 триллион сўмни ташкил этди. Бу ҳақда Марказий банк маълумот берди.

Маълумотларга кўра, 2026 йил 1 май ҳолатига тижорат банклари томонидан тақдим этилган кредитлар ҳажми 629 триллион сўмга етган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 11 фоизга ошган.

Кредит портфели таркибида саноат соҳаси ўз етакчилигини сақлаб қолмоқда. Ушбу йўналишга ажратилган маблағлар 137,5 триллион сўмни ташкил этиб, умумий кредитлар ҳажмининг 22 фоизига тўғри келмоқда. Шу билан бирга, ўтган йилга нисбатан саноатга йўналтирилган кредитлар 14 фоизга камайгани кузатилган.

Марказий банк таъкидлашича, бу ҳолат кредит ресурсларининг иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари ҳисобидан босқичма-босқич диверсификация қилинаётганини англатади.

Аҳолига берилган кредитлар қолдиғи 230,8 триллион сўмга етган бўлиб, бу жами кредит портфелининг 37 фоизини ташкил этмоқда. Таҳлилларга кўра, ушбу сегмент бир йил ичида 21 фоизга ўсиб, кредит бозоридаги энг йирик йўналишлардан бирига айланган.

Реал сектор тармоқларида ҳам сезиларли ўсиш қайд этилган. Жумладан, қурилиш соҳасига йўналтирилган кредитлар 44 фоизга, савдо ва хизмат кўрсатиш йўналишида 20 фоизга, қишлоқ хўжалигида эса 16 фоизга кўпайган.

Кредит портфелида энг юқори ўсиш “бошқа соҳалар” тоифасида кузатилиб, ушбу йўналишда маблағлар бир йил ичида 31 фоизга ошган. Транспорт ва коммуникация соҳасига йўналтирилган кредитлар эса деярли барқарор даражада сақланиб қолган.

Марказий банк хулосасига кўра, саноат кредитлари ҳали ҳам етакчи ўринни эгаллаб турган бўлса-да, сўнгги йилларда кредит ресурсларининг аҳоли, хизматлар, қурилиш ва қишлоқ хўжалиги каби йўналишларга кенгроқ тақсимланаётгани яққол кузатилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Судларда ҳалолликни таъминлаш бўйича янги чоралар белгиландиСудларда ҳалолликни таъминлаш бўйича янги чоралар белгиландиКеча, 17:10Ушбу иш ҳафтасида бизни қандай об-ҳаво кутмоқда?Ушбу иш ҳафтасида бизни қандай об-ҳаво кутмоқда?Кеча, 14:30Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Кеча, 14:23Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқландиЎзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқландиКеча, 13:33Ўзбекистонда йигитлар неча ёшда уйланаётгани очиқландиЎзбекистонда йигитлар неча ёшда уйланаётгани очиқландиКеча, 12:57Ўзбек майизи 44 та давлат бозорига етказилдиЎзбек майизи 44 та давлат бозорига етказилдиКеча, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди