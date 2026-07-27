Ўзбекистонда энг кўп пенсионерлар яшайдиган ҳудуд маълум қилинди

·83·Ўзбекистон
Ўзбекистонда энг кўп пенсионерлар яшайдиган ҳудуд маълум қилинди

Ўзбекистонда қайси ҳудудда пенсионерлар энг кўп экани маълум бўлди. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати маълум қилишича, бу кўрсаткич бўйича Фарғона вилояти республикада биринчи ўринни эгаллаб турибди. Ҳудудда ҳар саккиз нафар аҳолининг бири пенсия олувчи ҳисобланади.

Маълумотларга кўра, 2026 йилнинг биринчи ярим йиллиги якунига келиб Пенсия жамғармаси тизимида пенсия олувчилар сони 4 миллион 361 минг 432 нафарга етган. Бу эса мамлакат умумий аҳолисининг 11 фоиздан ортиқ қисми пенсия олишини англатади. Пенсионерларнинг 83 фоизи ёшга доир, 11 фоизи ногиронлик, 6 фоизи эса боқувчисини йўқотганлик пенсиясини олади.

Таҳлилларга кўра, 2025 йил июлидан 2026 йил июлига қадар пенсионерлар сони 158,9 минг нафарга, яъни 3,8 фоизга ошган. Айни пайтда мамлакат бўйича ўртача ойлик пенсия миқдори 1 миллион 688 минг сўмни, энг кам пенсия эса 878 минг сўмни ташкил этмоқда.

Ҳудудлар кесимида энг юқори кўрсаткич Фарғона вилояти ҳиссасига тўғри келади. Бу ерда 515,4 минг нафар пенсионер истиқомат қилади. Шунингдек, Фарғона, Самарқанд, Андижон ва Қашқадарё вилоятларида яшовчи пенсионерлар республикадаги жами пенсия олувчиларнинг 41 фоизини ташкил қилади.

Энг кам кўрсаткич эса Сирдарё вилоятида қайд этилган. У ерда 111,3 минг нафар пенсионер яшайди. Бу Фарғона вилоятидаги кўрсаткичдан 4,6 баравар кам экани қайд этилган.

Шунингдек, расмий прогнозларга кўра, Ўзбекистонда ўртача пенсия миқдори келгуси йилларда ҳам босқичма-босқич ошириб борилади. Жорий йил якунигача уни 1,7 миллион сўмга, 2027 йилда 1,8 миллион сўмга, 2028 йилда 1,9 миллион сўмга, 2029 йилга келиб эса 2,1 миллион сўмга етказиш режалаштирилган.

ЎзбекистонФарғонаСамарқандАндижонҚашқадарё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларКеча, 17:27Ярим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиЯрим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиКеча, 16:3810% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...Кеча, 15:59«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтдиКеча, 15:434 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилди4 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилдиКеча, 15:37Шерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониШерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониКеча, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди