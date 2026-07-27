Мусулмон Юнусов ва рафиқаси кулгили, қизиқарли саволларга очиқ жавоб берди (видео)
Актёр Мусулмон Юнусов ва унинг рафиқаси "Иккаламиз" лойиҳасининг "бўлган-бўлмаган" саҳифасида иштирок этиб, ўзларига берилган турли қизиқарли саволларга жавоб қайтарди. Жуфтлик айрим саволларда бир хил фикр билдирган бўлса, баъзиларида эса жавоблари бир-биридан фарқ қилди.
Саволлар ва уларнинг жавоблари қуйидагича бўлди:
Instagram'да сиз ҳақингизда салбий изоҳ ёзган одамни топиб, у билан жанжаллашган пайтингиз бўлган-бўлмаган?
Мусулмон Юнусов: Бўлмаган
Рафиқаси: Бўлмаган
Аслида ишингиз бўлмаса ҳам, ўзингизни жуда банд одамдек кўрсатган пайтингиз бўлган-бўлмаган?
Мусулмон Юнусов: Бўлган
Қорнингиз оч бўлса ҳам, уялиб "тўқман" деган пайтингиз бўлган-бўлмаган?
Мусулмон Юнусов: Бўлган
Рафиқаси: Бўлган
Аслида соғинмаган бўлсангиз ҳам, "Сени соғиндим" деган пайтингиз бўлган-бўлмаган?
Мусулмон Юнусов: Бўлган
Рафиқаси: Бўлган
Ҳазиллашаман деб бир-бирингизни хафа қилиб қўйган пайтингиз бўлган-бўлмаган?
Мусулмон Юнусов: Бўлган
Рафиқаси: Бўлган
Жанжаллашганингизда мақоллардан фойдаланган пайтингиз бўлган-бўлмаган?
Мусулмон Юнусов: Бўлган
Рафиқаси: Бўлган
Ухлаб қолиб, муҳим режаларингизни барбод қилган пайтингиз бўлган-бўлмаган?
Мусулмон Юнусов: Бўлган
Рафиқаси: Бўлган
Айбингизни яшириш учун актёрлик қилган пайтингиз бўлган-бўлмаган?
Мусулмон Юнусов: Бўлган
Рафиқаси: Бўлган
Суҳбат давомида жуфтлик ўз ҳаётидаги кулгили ва самимий ҳолатлар ҳақида очиқчасига сўзлаб берди. Айниқса, "Сени соғиндим" деб айтган пайтлари бўлгани ҳамда айрим вазиятларда айбини яшириш учун актёрлик қилганини тан олгани ижтимоий тармоқларда мухлислар эътиборини тортмоқда.
…