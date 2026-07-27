Ўзбекистонда ҳар куни 137 та оила ажрашмоқда — янги статистика

·57·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳар куни 137 та оила ажрашмоқда — янги статистика

Ўзбекистонда никоҳдан ажралиш ҳолатлари ортиб бормоқда. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида мамлакат бўйлаб 24 815 та оила расман ажрашган. Бу эса ҳар куни ўртача 137 та оила тарқалаётганини англатади.

Ҳисоботга кўра, ҳар минг нафар аҳолига нисбатан ажримлар коэффициенти 1,3 промиллени ташкил этган. Яъни, ҳар 1000 нафар аҳоли ҳисобига ўртача 1,3 та никоҳ бекор қилинган.

Таҳлилларга кўра, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ажримлар сони ошган. Хусусан, 2025 йилнинг биринчи ярмида 23,3 мингта ажрим қайд этилган бўлса, жорий йилда бу кўрсаткич қарийб 1,5 мингтага кўпайган.

Ҳудудлар кесимида энг кўп ажрим Тошкент шаҳрида қайд этилган. Пойтахтда олти ой давомида 3222 та никоҳ бекор қилинган. Кейинги ўринларда Фарғона вилояти (2676 та), Самарқанд вилояти (2608 та), Андижон вилояти (2471 та) ҳамда Тошкент вилояти (2334 та) жой олган.

Энг кам ажрим эса Навоий вилоятида кузатилган бўлиб, бу ерда 673 та никоҳ расман бекор қилинган.

Шу билан бирга, ҳисобот даврида мамлакатда жами 92,3 мингта никоҳ қайд этилган. Бу кўрсаткич ҳам ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3 мингтага камайган.

Статистикага кўра, ажримларнинг асосий қисми шаҳарларда қайд этилган. Жами никоҳдан ажралиш ҳолатларининг 60,1 фоизи шаҳарларга, 39,9 фоизи эса қишлоқ ҳудудларига тўғри келган.

Миллий статистика қўмитаси маълумотлари шуни кўрсатмоқдаки, 2026 йилнинг дастлабки ярмида мамлакатда никоҳлар сони қисқарган, ажримлар эса ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш қайд этган.

ЎзбекистонТошкентФарғонаСамарқандАндижон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларКеча, 17:27Ярим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиЯрим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиКеча, 16:3810% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...Кеча, 15:59«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтдиКеча, 15:434 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилди4 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилдиКеча, 15:37Шерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониШерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониКеча, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди