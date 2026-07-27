Вояга етмаган фарзанд онаси тарбиясига олиб берилди

·72·Жамият
Вояга етмаган фарзанд онаси тарбиясига олиб берилди

Қўшкўпир тумани “Янгилик” маҳалласида яшовчи фуқаро Ж.И. оилавий келишмовчилик сабабли турмуш ўртоғи И.Н.нинг уйидан кетишга мажбур бўлган.
Бироқ вояга етмаган 2023 йилда туғилган фарзанди Б.О.ни ўзи билан олиб кетаолмагач, судга мурожаат қилган.

Бюронинг Қўшкўпир тумани бўлими иш юритувида фуқаролик ишлари бўйича Шовот туманлараро судининг ижро варақасига асосан вояга етмаган Б.О. жавобгар И.Н.нинг тарбиясидан даъвогар Ж.И. тарбиясига олиб бериш ҳақидаги ижро ҳужжати жорий йилнинг 17 июнь куни бўлим иш юритувига келиб тушган ва ижро иши қўзғатилиб, ижро ҳаракатларига киришилган.

Олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида жавобгар И.Н. вояга етмаган фарзандининг онасига иҳтиёрий равишда топшириши тўғрисида бир неча бора огоҳлантирилган.

Лекин, жавобгар И.Н. фарзандини онасига беришдан бош тортганлиги сабабли, давлат ижрочиси томонидан жорий йилнинг 20 июль куни МФЙ вакиллари ҳамкорлигида ва ҳолислар иштирокида вояга етмаган болани онаси тарбиясига олиб берилиши таъминланди.

ҚўшкўпирЯнгиликШовот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ота 9 ёшли қизига мажбурлаб гўнг едиргани айтилмоқдаОта 9 ёшли қизига мажбурлаб гўнг едиргани айтилмоқдаКеча, 23:50Ижтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиИжтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиКеча, 23:14Қашқадарёда итни транспортга боғлаб судрашдиҚашқадарёда итни транспортга боғлаб судрашдиКеча, 22:57Августда 43 даража иссиқ ва кейин кескин салқин кутилмоқдаАвгустда 43 даража иссиқ ва кейин кескин салқин кутилмоқдаКеча, 20:00Ота четга чиқиш учун 5 йиллик алиментни олдиндан тўладиОта четга чиқиш учун 5 йиллик алиментни олдиндан тўладиКеча, 19:08Ҳисоботга имзо ва муҳр учун 14 миллион сўм сўраган боғча раҳбари ушланди Ҳисоботга имзо ва муҳр учун 14 миллион сўм сўраган боғча раҳбари ушланди Кеча, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди