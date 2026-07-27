Интер Кристиан Ромеро трансфери бўйича ҳал қилувчи қадамларга яқинлашмоқда
Миланнинг Интер клуби жамоанинг ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Тоттенхем марказий ҳимоячиси Кристиан Ромерони ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Ла Gazzetta делло Sport хабарига кўра, аргентиналик футболчи "нерадзуррилар" раҳбарияти ва мураббийлар штабининг бир овоздан маъқуллашига сазовор бўлган асосий номзодга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Жаҳон чемпионатидан кейин таътилини ўтказаётган 1998 йилда туғилган ҳимоячининг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2029 йилнинг июнигача мўлжалланган. Тоттенхем футболчини 50 миллион евро этиб баҳолаётган бўлса-да, Италия чемпиони бу суммани пасайтиришга умид қилмоқда ва трансфер масаласида эҳтиёткорона оптимизм сақлаб қолмоқда.
Трансферни амалга оширишга ёрдам берувчи омилларИнтер ва футболчи ўртасидаги алоқалар аллақачон ижобий босқичга ўтган. Яқинда Ромеронинг агенти Чиро Палермо Милан шаҳрида клуб вакиллари билан учрашув ўтказган ва футболчининг ўтишга розилигини билдирган. Шунингдек, Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зербининг «Мен қолишни истамайдиган ўйинчилар билан ишлашни хоҳламайман», деган сўзлари ҳам трансфер эҳтимолини оширмоқда.
Футболчининг Лондон клуби билан муносабатлари сўнгги ойларда кескинлашгани ҳам сир эмас. Апрел ойида Ромеро мавсум охиридаги тиззасидан олган жароҳатини даволаш учун клуб тиббиёт ходимлари назоратида қолиш ўрнига Аргентина миллий терма жамоаси шифокорларига мурожаат қилишни афзал кўрган эди. Бу ҳолат Тоттенхем раҳбариятининг норозилигига сабаб бўлган.
Рақобат ва молиявий тафсилотларТоттенхем ёзги трансфер ойнасида ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашга улгурди. Клуб Брайтондан Ян Пол ван Эккени 60 миллион еврога сотиб олди ва Борнмутдан Марко Сенесини ўз сафига қўшиб қўшди. Ушбу ҳаракатлар инглиз клуби футболчининг кетишига қаршилик қилмаслиги мумкинлигини англатади.
Интер президенти Беппе Маротта Оактреэ раҳбариятидан Ромерони харид қилиш учун тахминан 40 миллион евро миқдорида молиявий сармоя ажратишни сўрашга тайёрланмоқда. Клуб ижара ёки сотиб олиш мажбурияти каби мураккаб шартлардан фойдаланмаган ҳолда тўғридан-тўғри трансферни амалга оширишни режалаштирган.
Шунга қарамай, трансфер йўлида рақобат ҳам йўқ эмас. Жаҳон чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатган Ромерога Барселона ва Арсенал клублари ҳам қизиқиш билдирмоқда. Каталонияликлар аввал ўз сафидаги ҳимоячилардан бирини сотиши керак бўлса, лондонликлар ҳам футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.
…