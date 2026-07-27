Интер Кристиан Ромеро трансфери бўйича ҳал қилувчи қадамларга яқинлашмоқда

·52·Спорт
Интер Кристиан Ромеро трансфери бўйича ҳал қилувчи қадамларга яқинлашмоқда

Миланнинг Интер клуби жамоанинг ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Тоттенхем марказий ҳимоячиси Кристиан Ромерони ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Ла Gazzetta делло Sport хабарига кўра, аргентиналик футболчи "нерадзуррилар" раҳбарияти ва мураббийлар штабининг бир овоздан маъқуллашига сазовор бўлган асосий номзодга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Жаҳон чемпионатидан кейин таътилини ўтказаётган 1998 йилда туғилган ҳимоячининг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2029 йилнинг июнигача мўлжалланган. Тоттенхем футболчини 50 миллион евро этиб баҳолаётган бўлса-да, Италия чемпиони бу суммани пасайтиришга умид қилмоқда ва трансфер масаласида эҳтиёткорона оптимизм сақлаб қолмоқда.

Трансферни амалга оширишга ёрдам берувчи омиллар

Интер ва футболчи ўртасидаги алоқалар аллақачон ижобий босқичга ўтган. Яқинда Ромеронинг агенти Чиро Палермо Милан шаҳрида клуб вакиллари билан учрашув ўтказган ва футболчининг ўтишга розилигини билдирган. Шунингдек, Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зербининг «Мен қолишни истамайдиган ўйинчилар билан ишлашни хоҳламайман», деган сўзлари ҳам трансфер эҳтимолини оширмоқда.

Футболчининг Лондон клуби билан муносабатлари сўнгги ойларда кескинлашгани ҳам сир эмас. Апрел ойида Ромеро мавсум охиридаги тиззасидан олган жароҳатини даволаш учун клуб тиббиёт ходимлари назоратида қолиш ўрнига Аргентина миллий терма жамоаси шифокорларига мурожаат қилишни афзал кўрган эди. Бу ҳолат Тоттенхем раҳбариятининг норозилигига сабаб бўлган.

Рақобат ва молиявий тафсилотлар

Тоттенхем ёзги трансфер ойнасида ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашга улгурди. Клуб Брайтондан Ян Пол ван Эккени 60 миллион еврога сотиб олди ва Борнмутдан Марко Сенесини ўз сафига қўшиб қўшди. Ушбу ҳаракатлар инглиз клуби футболчининг кетишига қаршилик қилмаслиги мумкинлигини англатади.

Интер президенти Беппе Маротта Оактреэ раҳбариятидан Ромерони харид қилиш учун тахминан 40 миллион евро миқдорида молиявий сармоя ажратишни сўрашга тайёрланмоқда. Клуб ижара ёки сотиб олиш мажбурияти каби мураккаб шартлардан фойдаланмаган ҳолда тўғридан-тўғри трансферни амалга оширишни режалаштирган.

Шунга қарамай, трансфер йўлида рақобат ҳам йўқ эмас. Жаҳон чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатган Ромерога Барселона ва Арсенал клублари ҳам қизиқиш билдирмоқда. Каталонияликлар аввал ўз сафидаги ҳимоячилардан бирини сотиши керак бўлса, лондонликлар ҳам футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.

ИнтерКристиан РомероТоттенхемА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди