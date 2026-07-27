Max миллий мессенжерида ҳикоялар функцияси ишга туширилди

·43·Техно
Max миллий мессенжерида ҳикоялар функцияси ишга туширилди

Max миллий мессенжери жамоаси фойдаланувчилар учун ҳикоялар (сториес) функциясини босқичма-босқич жорий этиш бошланганини эълон қилди. Ушбу янги имконият мулоқот ва контент улашиш жараёнини янада қулай ҳамда замонавий қилишга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги функция орқали фойдаланувчилар сурат ва видеолар форматидаги нашрларни яратишлари мумкин. Шунингдек, уларни матн билан бойитиш ҳамда жойлаштиришдан олдин қирқиш каби таҳрирлаш амалларини бажариш имконияти ҳам тақдим этилган.

Дастлабки босқичда ҳикояларни чоп этиш имконияти Android учун мўлжалланган Max иловасида пайдо бўлди. Бунинг учун дастурий таъминотни РуСторе орқали энг сўнгги версиягача янгилаб олиш талаб этилади.

Ҳикояларни бошқариш ва махфийлик

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, контент муаллифининг ўзи ушбу хабарларни кимлар кўра олишини ва уларнинг амал қилиш муддатини мустақил равишда белгилайди. Бу эса фойдаланувчиларга ўз шахсий махфийлигини тўлиқ назорат қилиш имконини беради.

Шу билан бирга, томошабинлар эълон қилинган ҳикояларга ўз реакцияларини қолдириши ва муаллифга жавоб йўллаши мумкин. Нашр қилингандан сўнг муаллиф учун кўришлар сони, реакциялар ҳамда ёзувнинг автоматик ўчиб кетишигача қолган вақт ҳақидаги батафсил статистик маълумотлар очиқланади.

Синов жараёни ва истиқболлар

Эслатиб ўтамиз, мазкур янги воситани синовдан ўтказиш жараёни жорий йил июль ойининг бошларида бошланган эди. Унда юздан ортиқ муаллифлар, жумладан, блогерлар, журналистлар, мусиқачилар, спортчилар ва бошқа таниқли шахслар фаол иштирок этишди.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай интерактив функцияларнинг қўшилиши мессенжернинг кундалик фаоллигини оширишга ва аудиторияни янада кенгайтиришга хизмат қилади. Ҳозирги кунда платформа имкониятларини янада такомиллаштириш ишлари давом эттирилмоқда.

MaxМессенжерТехнологияларИловаларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиБугун, 00:26Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб