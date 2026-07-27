Max миллий мессенжерида ҳикоялар функцияси ишга туширилди
Max миллий мессенжери жамоаси фойдаланувчилар учун ҳикоялар (сториес) функциясини босқичма-босқич жорий этиш бошланганини эълон қилди. Ушбу янги имконият мулоқот ва контент улашиш жараёнини янада қулай ҳамда замонавий қилишга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги функция орқали фойдаланувчилар сурат ва видеолар форматидаги нашрларни яратишлари мумкин. Шунингдек, уларни матн билан бойитиш ҳамда жойлаштиришдан олдин қирқиш каби таҳрирлаш амалларини бажариш имконияти ҳам тақдим этилган.
Дастлабки босқичда ҳикояларни чоп этиш имконияти Android учун мўлжалланган Max иловасида пайдо бўлди. Бунинг учун дастурий таъминотни РуСторе орқали энг сўнгги версиягача янгилаб олиш талаб этилади.
Ҳикояларни бошқариш ва махфийликИшлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, контент муаллифининг ўзи ушбу хабарларни кимлар кўра олишини ва уларнинг амал қилиш муддатини мустақил равишда белгилайди. Бу эса фойдаланувчиларга ўз шахсий махфийлигини тўлиқ назорат қилиш имконини беради.
Шу билан бирга, томошабинлар эълон қилинган ҳикояларга ўз реакцияларини қолдириши ва муаллифга жавоб йўллаши мумкин. Нашр қилингандан сўнг муаллиф учун кўришлар сони, реакциялар ҳамда ёзувнинг автоматик ўчиб кетишигача қолган вақт ҳақидаги батафсил статистик маълумотлар очиқланади.
Синов жараёни ва истиқболларЭслатиб ўтамиз, мазкур янги воситани синовдан ўтказиш жараёни жорий йил июль ойининг бошларида бошланган эди. Унда юздан ортиқ муаллифлар, жумладан, блогерлар, журналистлар, мусиқачилар, спортчилар ва бошқа таниқли шахслар фаол иштирок этишди.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай интерактив функцияларнинг қўшилиши мессенжернинг кундалик фаоллигини оширишга ва аудиторияни янада кенгайтиришга хизмат қилади. Ҳозирги кунда платформа имкониятларини янада такомиллаштириш ишлари давом эттирилмоқда.
…