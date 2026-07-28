Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинланди
Ўзбекистон энергетика тизимида муҳим кадрлар ўзгариши юз берди. Кўп йиллар давомида энергетика соҳасида ҳамда давлат бошқаруви тизимида масъулиятли лавозимларда ишлаб келган Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинланди.
Zamin.uz ушбу янги тайинлов, Сардор Исақуловнинг соҳадаги кўп йиллик тажрибаси ва меҳнат фаолияти тафсилотларини тақдим этади.
1. Энергетика вазирлиги ва «Иссиқлик электр станциялари»даги бой тажриба
Сардор Исақулов энергетика соҳасининг турли босқичларида, хусусан, тизимнинг энг муҳим ва стратегик тузилмаларида муваффақиятли фаолият юритган.
Тайинловга қадар у «Иссиқлик электр станциялари» АЖ бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаб келаётган эди.
Сардор Исақуловнинг энергетика соҳасидаги асосий фаолияти:
«Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ — Бошқарув раиси (янги тайинлов)
«Иссиқлик электр станциялари» АЖ — Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари
Энергетика вазирлиги — Марказий диспетчерлик бошқармаси бошлиғи
Шунингдек, у Энергетика вазирлигининг Марказий диспетчерлик бошқармасини ҳам бошқарган бўлиб, мамлакат электр энергетика тизимининг барқарор ва узлуксиз ишлашини таъминлашда бевосита тажрибага эга.
2. Ҳудудларни бошқариш тажрибаси: Тошкент вилоятидаги раҳбарлик фаолияти
Сардор Исақулов нафақат энергетика соҳасида, балки маҳаллий давлат ҳокимияти органларида ҳам салмоқли тажриба тўплаган. У турли йилларда Тошкент вилоятининг иккита йирик ва муҳим туманига раҳбарлик қилган:
Бекобод тумани — туман раҳбари (ҳокими)
Паркент тумани — туман раҳбари (ҳокими)
Ушбу раҳбарлик тажрибаси унга ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий инфратузилмаси, хусусан, аҳоли ва саноат корхоналарининг электр таъминотидаги муаммоларини ичдан билиш ва уларни самарали ҳал этиш имконини беради.
Сардор Исақуловнинг таржимаи ҳоли ва фаолият кўрсаткичлари
Аспект / Лавозим
Тафсилотлар
Янги лавозим
«Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари
Аввалги лавозими
«Иссиқлик электр станциялари» АЖ раисининг 1-ўринбосари
Вазирликдаги фаолияти
Энергетика вазирлиги Марказий диспетчерлик бошқармаси бошлиғи
Ҳудудий раҳбарлик
Тошкент вилояти Бекобод ва Паркент туманлари раҳбари
Асосий соҳалари
Энергетика тизими, давлат бошқаруви ва ҳудудий инфратузилма
«Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ мамлакатимиздаги миллионлаб аҳоли ва корхоналарни электр энергияси билан таъминловчи асосий ташкилот ҳисобланади. Янги раҳбарнинг тажрибаси тизимни янада модернизация қилишда муҳим ўрин тутиши кутилмоқда.
Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва энергетика соҳасига қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖнинг янги раҳбари олдида турган энг биринчи ва муҳим вазифалар нималардан иборат бўлиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…