Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинланди

·56·Ўзбекистон
Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинланди

Ўзбекистон энергетика тизимида муҳим кадрлар ўзгариши юз берди. Кўп йиллар давомида энергетика соҳасида ҳамда давлат бошқаруви тизимида масъулиятли лавозимларда ишлаб келган Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинланди.

Zamin.uz ушбу янги тайинлов, Сардор Исақуловнинг соҳадаги кўп йиллик тажрибаси ва меҳнат фаолияти тафсилотларини тақдим этади.

1. Энергетика вазирлиги ва «Иссиқлик электр станциялари»даги бой тажриба

Сардор Исақулов энергетика соҳасининг турли босқичларида, хусусан, тизимнинг энг муҳим ва стратегик тузилмаларида муваффақиятли фаолият юритган.

Тайинловга қадар у «Иссиқлик электр станциялари» АЖ бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаб келаётган эди.

Сардор Исақуловнинг энергетика соҳасидаги асосий фаолияти:

  • «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ — Бошқарув раиси (янги тайинлов)

  • «Иссиқлик электр станциялари» АЖ — Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари

  • Энергетика вазирлиги — Марказий диспетчерлик бошқармаси бошлиғи

Шунингдек, у Энергетика вазирлигининг Марказий диспетчерлик бошқармасини ҳам бошқарган бўлиб, мамлакат электр энергетика тизимининг барқарор ва узлуксиз ишлашини таъминлашда бевосита тажрибага эга.

2. Ҳудудларни бошқариш тажрибаси: Тошкент вилоятидаги раҳбарлик фаолияти

Сардор Исақулов нафақат энергетика соҳасида, балки маҳаллий давлат ҳокимияти органларида ҳам салмоқли тажриба тўплаган. У турли йилларда Тошкент вилоятининг иккита йирик ва муҳим туманига раҳбарлик қилган:

  • Бекобод тумани — туман раҳбари (ҳокими)

  • Паркент тумани — туман раҳбари (ҳокими)

Ушбу раҳбарлик тажрибаси унга ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий инфратузилмаси, хусусан, аҳоли ва саноат корхоналарининг электр таъминотидаги муаммоларини ичдан билиш ва уларни самарали ҳал этиш имконини беради.

Сардор Исақуловнинг таржимаи ҳоли ва фаолият кўрсаткичлари

Аспект / Лавозим

Тафсилотлар

Янги лавозим

«Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари

Аввалги лавозими

«Иссиқлик электр станциялари» АЖ раисининг 1-ўринбосари

Вазирликдаги фаолияти

Энергетика вазирлиги Марказий диспетчерлик бошқармаси бошлиғи

Ҳудудий раҳбарлик

Тошкент вилояти Бекобод ва Паркент туманлари раҳбари

Асосий соҳалари

Энергетика тизими, давлат бошқаруви ва ҳудудий инфратузилма

«Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ мамлакатимиздаги миллионлаб аҳоли ва корхоналарни электр энергияси билан таъминловчи асосий ташкилот ҳисобланади. Янги раҳбарнинг тажрибаси тизимни янада модернизация қилишда муҳим ўрин тутиши кутилмоқда.

Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва энергетика соҳасига қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖнинг янги раҳбари олдида турган энг биринчи ва муҳим вазифалар нималардан иборат бўлиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Сардор ИсақуловҲудудий электр тармоқлариЎзбекистонТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатдиШвейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатдиБугун, 16:39Диққат: Эртага тунда Ўзбекистон осмонида ноёб ҳодиса кузатиладиДиққат: Эртага тунда Ўзбекистон осмонида ноёб ҳодиса кузатиладиБугун, 14:39Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларКеча, 17:27Ярим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиЯрим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиКеча, 16:3810% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...Кеча, 15:59«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтдиКеча, 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди