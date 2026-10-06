Ботир Қодировнинг “Ошиқман” таронаси илиқ кутиб олинди (видео)

·1·Маданият
Ботир Қодировнинг “Ошиқман” таронаси илиқ кутиб олинди (видео)

Хонанда Ботир Қодиров мухлисларига янги таронасини тақдим этди. “Ошиқман” деб номланган янги қўшиқ 5 октябрь куни хонанданинг YouTube каналида намойиш этилди.

Тақдим этилганига бир кун ҳам бўлмасдан тарона қарийб 30 минг марта томоша қилинди. Қўшиқ тингловчилар томонидан илиқ кутиб олиниб, видео остида кўплаб ижобий фикрлар қолдирилмоқда.

Мухлислар янги таронага билдирган изоҳларида қўшиқ ва унинг ижросини юқори баҳолаган. “Ошиқман” таронаси қисқа вақт ичида тингловчилар эътиборини қозониб, хонанданинг янги ижодий ишига қизиқиш юқори эканини кўрсатди.

Хонанданинг янги таронаси сизга ёқдими? Агар қўшиқни 1 дан 10 баллгача баҳолаш имконияти бўлганида, унга неча балл қўйган бўлардингиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Хонанда Ботир ҚодировОшиқман5 октябрьYouTube
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонанда Навруза яна бир бор она бўлдиХонанда Навруза яна бир бор она бўлдиКеча 16:45“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилayotgan ҳудудларни маълум қилди“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилayotgan ҳудудларни маълум қилди4 октябр 16:26Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”30 август 12:27Ботир Қодировнинг янги қўшиғи мухлислар эътиборини қозонди (видео)Ботир Қодировнинг янги қўшиғи мухлислар эътиборини қозонди (видео)25 июл 18:37Ботир Қодировнинг “Бидиш-бидиш” номли қисқа таронаси тармоқларни қиздирмоқда! (видео)Ботир Қодировнинг “Бидиш-бидиш” номли қисқа таронаси тармоқларни қиздирмоқда! (видео)4 июл 11:30Шоҳруҳхоннинг янги “Лола” таронаси мухлислар эътиборини тортди!Шоҳруҳхоннинг янги “Лола” таронаси мухлислар эътиборини тортди!31 май 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)