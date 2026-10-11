Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?

·10·Ўзбекистон
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?

Ўзгидромет 12 октябрь, душанба куни учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди. Унга кўра, мамлакатнинг бир қатор ҳудудларида ёмғир ёғиши, тоғли жойларда эса кучли ёғингарчилик кузатилиши мумкин.

Тошкент шаҳри ва вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Пойтахтда вақти-вақти билан ёмғир ёғиши кутилмоқда. Ҳарорат кечаси 13–15 даража, кундузи 19–21 даража бўлади.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 8–13 даража, кундузи 21–26 даража атрофида бўлади.

Бухоро ва Навоий вилоятларида айрим жойларда ёмғир ёғиши мумкин. Ҳарорат кечаси 10–15 даража, кундузи 18–23 даражани ташкил этади.

Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳам баъзи ҳудудларда бироз ёмғир ёғиши прогноз қилинган. Кечаси ҳарорат 10–15 даража, кундузи эса 18–23 даража бўлади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида айрим жойларда ёмғир кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 12–17 даража, кундузи 23–28 даражагача кўтарилади.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳам баъзи жойларда ёғингарчилик кутилмоқда. Кечаси ҳаво 12–17 даража, кундузи 18–23 даража илиқ бўлади.

Тоғли ҳудудларда вақти-вақти билан ёмғир ёғиб, айрим жойларда кучли бўлиши мумкин. Баланд тоғларда ёмғир қорга айланиши эҳтимоли бор. Ҳарорат кечаси 5–10 даража, кундузи 7–12 даража бўлади.

Республика бўйлаб шамол асосан шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Тошкент шаҳрида эса ғарбдан 3–8 м/с тезликда шамол бўлиши кутилмоқда.

Ўзгидромет12 октябрьоб-ҳаво прогнозТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 12 октябрь куни қандай об-ҳаво кузатилади?Ўзбекистонда 12 октябрь куни қандай об-ҳаво кузатилади?Бугун 14:49“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди4 октябр 16:26Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилдиЎзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди9 октябр 19:20Ўзбекистонда дам олиш кунлари ёмғир ва илиқ ҳаво кутилмоқдаЎзбекистонда дам олиш кунлари ёмғир ва илиқ ҳаво кутилмоқда9 октябр 12:418 октябрь учун об-ҳаво прогнози эълон қилинди8 октябрь учун об-ҳаво прогнози эълон қилинди8 октябр 10:32Ўзгидромет: Бугун айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқдаЎзгидромет: Бугун айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда5 октябр 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади