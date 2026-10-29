Пойтахт устидаги кўринмас “қопқоқ”: Ҳаво ифлосланишидан сақланишнинг самарали усуллари

·11·Саломатлик
Пойтахт устидаги кўринмас “қопқоқ”: Ҳаво ифлосланишидан сақланишнинг самарали усуллари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзгидромет маълумотларига кўра, Тошкент шаҳрида атмосфера инверсияси ҳодисаси сабабли ҳаво ифлосланиши яна 10 кунгача давом этиши мумкин.
  • Ушбу метеорологик ҳолат зарарли газлар ва чанг зарраларининг ерга яқин қатламда тўпланиб қолишига олиб келиб, аҳоли саломатлигига жиддий хавф туғдиради.

Ўзбекистон Гидрометеорология хизмати агентлиги (Ўзгидромет) пойтахт аҳолиси ва меҳмонларини жиддий экологик вазиятдан огоҳлантирди. Маълумотларга кўра, Тошкент шаҳрида ерга яқин қатламдаги майда чанг ва зарарли газларни тарқалиб кетишга қўймайдиган табиий омил — атмосфера инверсияси яна 10 кунгача сақланиб қолиши мумкин.

Бундай мураккаб метеорологик ҳолат шаҳар ҳавосидаги ифлослантирувчи заррачалар концентрациясини кучайтириб, аҳоли саломатлиги, айниқса нафас йўллари ва юрак-қон томир тизими учун жиддий хавф туғдиради.

Атмосфера инверсияси нима ва у нега хавфли?

Метеорологларнинг тушунтиришича, инверсия ҳолати ҳаво оқимларининг табиий айланишини тўсиб қўяди:

  • Кўринмас «қопқоқ» эффекти: Одатда баландликка кўтарилган сари ҳаво ҳарорати пасайиши керак. Инверсия пайтида эса аксинча — совуқ ҳаво ер бағрида қолиб, унинг устини иссиқроқ ҳаво қатлами қопқоқдек тўсиб олади;

  • Тутун ва чангнинг тўпланиши: Натижада транспорт воситаларидан чиқаётган заҳарли газлар, саноат чиқиндилари ва майда чанг зарралари юқорига тарқалиб кета олмай, ерга яқин нафас олинадиган ҳавода тўпланади;

  • Энг хавфли вақтлар: Ҳарорат кескин совийдиган эрталаб ва кечқурунги паллаларда инверсия кучи чўққисига чиқиб, ҳавонинг ифлосланиш даражаси бир неча баробар ошиб кетади.

Саломатликни сақлаш бўйича муҳим тавсиялар

Мутахассислар яқин кунларда аҳолига қуйидаги эҳтиёт чораларига қатъий риоя қилишни маслаҳат бермоқда:

  • Кўчадаги ҳаракатни чеклаш: Айниқса тонг саҳарда ва кечки пайт очиқ ҳавода узоқ вақт юришдан, спорт билан шуғулланишдан ҳамда болаларни кўчага олиб чиқишдан тийилиш тавсия этилади;

  • Ҳимоя ниқоблари: Кўчага чиқиш зарурати туғилганда оддий тиббий ниқоблар эмас, балки майда дисперс зарраларни ушлаб қолувчи махсус респиратор ниқоблардан (масалан, N95/FFP2) фойдаланиш зарур;

  • Уй ҳавосини намлантириш: Хонадонлардаги ҳаво тозалагич (air purifier) мосламаларини фаол ишлатиш мақсадга мувофиқ. Агар махсус мослама бўлмаса, эски ва синалган маиший усул ёрдам беради: хонадаги иситиш радиаторлари устига ёки яқинига кенг идишда сув қўйиш ҳаво намлигини ошириб, чангнинг чўкишини тезлаштиради;

  • Дарвоза ва деразаларни ёпиқ тутиш: Эрталабки ва кечки пайтларда хоналарни шамоллатиш учун деразаларни очишдан сақланинг, чунки кўчадаги заҳарли тутун тўғридан-тўғри хонага киради.

Тошкент шаҳрида бундай метеорологик ҳолат яна камида 10 кун давом этиши тахмин қилинаётгани боис, нафас олиш органлари сурункали хасталикка чалинган инсонлар ва кексалардан ўз саломатликларига икки карра эътиборли бўлиш сўралади.

ЎзгидрометТошкентатмосфера инверсиясиҳаво ифлосланиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда бугун соат 20:00 дан ҳаво сифати ёмонлашиши кутилмоқдаТошкентда бугун соат 20:00 дан ҳаво сифати ёмонлашиши кутилмоқда14 октябр 19:03Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилади?Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилади?19 октябр 15:0316 октябрь учун Тошкент об-ҳаво прогнози эълон қилинди16 октябрь учун Тошкент об-ҳаво прогнози эълон қилинди16 октябр 11:42Тошкентда эртага об-ҳаво қандай бўлади?Тошкентда эртага об-ҳаво қандай бўлади?14 октябр 12:51Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилиши маълум бўлдиЎзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилиши маълум бўлди12 октябр 14:25Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?11 октябр 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди