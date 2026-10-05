Хонанда Навруза яна бир бор она бўлди
Хонанда Навруза 5 октябрь куни яна бир бор она бўлди. Санъаткор ўз ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қувончли хабарни маълум қилиб, қиз фарзандли бўлганини билдирди.
Хонанда чақалоқнинг суратини саҳифасига жойлаб, унинг дунёга келганини катта қувонч билан маълум қилди.
«Бугун тунда фариштамиз дунёга келди! Яна бир бор оналик бахтига муяссар бўлганимдан Аллоҳимга беҳисоб шукрлар бўлсин!» — деб ёзди Навруза.
Маълум бўлишича, санъаткорнинг илк фарзанди ҳам қиз бўлиб, унинг исми Солиҳа.
Навруза «Жаннат эди севгимиз», «Севмадинг», «Севсанг билсин дунёлар», «Меники бўлмадинг» каби қўшиқлари билан мухлисларга таниш.
Хонанданинг қувончли хабарига мухлислари ва яқинлари ҳам илиқ тилаклар билдирмоқда.
Изоҳлар 0
…