Хонанда Навруза яна бир бор она бўлди

·39·Маданият
Хонанда Навруза яна бир бор она бўлди

Хонанда Навруза 5 октябрь куни яна бир бор она бўлди. Санъаткор ўз ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қувончли хабарни маълум қилиб, қиз фарзандли бўлганини билдирди.

Хонанда чақалоқнинг суратини саҳифасига жойлаб, унинг дунёга келганини катта қувонч билан маълум қилди.

«Бугун тунда фариштамиз дунёга келди! Яна бир бор оналик бахтига муяссар бўлганимдан Аллоҳимга беҳисоб шукрлар бўлсин!» — деб ёзди Навруза.

Маълум бўлишича, санъаткорнинг илк фарзанди ҳам қиз бўлиб, унинг исми Солиҳа.

Навруза «Жаннат эди севгимиз», «Севмадинг», «Севсанг билсин дунёлар», «Меники бўлмадинг» каби қўшиқлари билан мухлисларга таниш.

Oq ko'ylakdagi ayol, qizaloq va yangi tug'ilgan chaqaloqning kollaj surati.

Хонанданинг қувончли хабарига мухлислари ва яқинлари ҳам илиқ тилаклар билдирмоқда.

НаврузаСолиҳа5 октябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилayotgan ҳудудларни маълум қилди“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилayotgan ҳудудларни маълум қилдиКеча 16:26Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)12 август 00:54Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)3 сентябр 11:48"Wednesday" 3-мавсум билан қайтмоқда: суратга олиш ишлари якунланди"Wednesday" 3-мавсум билан қайтмоқда: суратга олиш ишлари якунландиБугун 17:01Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)Бугун 11:22Парижда Miu Miu’нинг янги коллекцияси намойиш этилди (видео)Парижда Miu Miu’нинг янги коллекцияси намойиш этилди (видео)Кеча 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)