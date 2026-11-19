Дунёдаги энг йирик учувчисиз юк самолёти илк парвозини амалга оширди: Тафсилотлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойнинг Air Whите Whале компанияси томонидан ишлаб чиқилган W5000 номли дунёдаги энг йирик учувчисиз юк самолёти 14 ноябр куни Ички Мўғулистонда илк муваффақиятли синов парвозини бажарди.
- Тахминан 30 дақиқа давом этган парвоз давомида самолётнинг автоном бошқарув тизими, турбовинтли двигатели ва углерод толали композит конструксияси синовдан ўтказилди.
Хитойда дунёдаги энг йирик учувчисиз юк самолёти сифатида тақдим этилаётган W5000 илк синов парвозини муваффақиятли амалга оширди. Naked Science хабарига кўра, синовлар 14 ноябрь куни мамлакат шимолидаги Ички Мўғулистон ҳудудида ўтказилди. Лойиҳа Хитойнинг Air White Whale авиация компанияси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, автоном юк авиациясида янги босқични бошлаб беради.
Синов парвози қандай кечди ва техник кўрсаткичлар қандай?
Синов вақтида W5000 учиш-қўниш йўлагида тахминан 600 метр масофани босиб ўтгач, ҳавога кўтарилди. Самолёт 2000 метр баландликка чиқиб, қарийб 30 дақиқа давомида парвоз қилди ва белгиланган нуқтага муваффақиятли қўнди.
Парвоз жараёнида мутахассислар самолётнинг муҳим техник ва электрон тизимларини синовдан ўтказди:
Автоном бошқарув ва алоқа: Мустақил парвоз тизими, маълумот узатиш каналлари ҳамда ердаги назорат қурилмаларининг ўзаро ҳамоҳанглиги текширилди.
Двигатель ва электроника: Хитойда ишлаб чиқилган турбовинтли двигатель, парвозни бошқариш тизимлари ва электрон ускуналарнинг ишлаш барқарорлиги баҳоланди.
Енгил ва мустаҳкам конструкция: Самолёт тузилишининг қарийб 65 фоизи углерод толали композит материаллардан тайёрланган бўлиб, бу мустаҳкамликни сақлаган ҳолда вазнни камайтириш ва фойдали юк ҳажмини ошириш имконини беради.
Техник ва эксплуатацион кўрсаткичлар
Параметрлар
Фойдали юк ва масофа
5 тоннагача юкни 2600 километргача ташиш
Юк бўлими ҳажми
65 куб метр
Йўловчи сиғими ва масофаси
19 нафар йўловчи, бир парвозда 400 километргача
Иқтисодий самарадорлик
Учувчи бошқарадиган ўхшаш самолётларга нисбатан 60 фоизгача арзон
Харажатларни камайтириш ва қўлланиш йўналишлари
W5000 бортида учувчилар талаб этилмайди — самолёт автоном режимда парвоз қилади, ердаги мутахассислар эса унинг ҳолати ва йўналишини кузатиб, мувофиқлаштириб боради. Ишлаб чиқувчилар ҳисоб-китобларига кўра, бир тонна юкни бир километр масофага ташиш харажати анъанавий учувчи бошқарадиган юк самолётларига қараганда 60 фоизгача арзонроқ бўлиши мумкин. Бунга бортда экипаж йўқлиги, енгил композит материаллар ва ёқилғи сарфининг мақбуллаштирилиши хизмат қилади.
Келгусида ушбу самолёт ҳудудлараро юк ташиш, муайян ҳарорат режимида сақланиши зарур бўлган маҳсулотларни етказиб бериш ҳамда фавқулодда вазиятларда тезкор ёрдам воситаларини ташишда қўлланилиши мумкин. Шунингдек, 5 тоннагача юк ташиш имконияти оддий юк самолётларини ишлатиш иқтисодий жиҳатдан қимматга тушадиган йўналишларда ҳам қулай ечим ҳисобланади.
Сизнингча, учувчисиз юк самолётларининг кенг жорий этилиши яқин йилларда халқаро логистика ва юк ташиш бозорини қанчалик ўзгартиради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…