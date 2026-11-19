Мессининг онаси ўғлининг ворисини айтди: Нико Пас ҳаяжонга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Мессининг онаси Селия Мария Куччиттини «Комо» яримҳимоячиси Нико Пасни ўғлининг терма жамоадаги муносиб вориси деб билишини маълум қилди.
- Селия Куччиттинининг бу эътирофи 22 ёшли футболчида катта ҳаяжон уйғотди.
- Испанияда туғилган бўлишига қарамай, Аргентина шарафини ҳимоя қилишни танлаган Нико Пас 2024 йил 15 октябр куни Боливияга қарши ўйинда асосий таркибдаги дебютини ўтказган.
Лионел Мессининг Аргентина терма жамоасидаги даври якунланиши арафасида унинг ўрнини ким эгаллаши ҳақидаги саволлар кўпаймоқда. Қизиғи, футбол афсонасининг онаси Селия Мария Куччиттини бу борада ўз танловини билдирган. Унинг фикрича, «Комо» яримҳимоячиси Нико Пас келажакда ўғлининг миллий жамоадаги ўрнини эгаллаши мумкин.
All About Argentina нашри Radio La Red маълумотларига таяниб хабар беришича, Селия бу гапларнинг ўзига айтганида Пас қаттиқ ҳаяжонланган.
Мессининг онаси ёш футболчига ишонч билдирди
22 ёшли Нико Пас Аргентина футболидаги истиқболли иқтидорлардан бири ҳисобланади. У Канар оролларида туғилган ва Испания терма жамоасида ўйнаш ҳуқуқига ҳам эга бўлган. Бироқ халқаро майдонда Аргентина шарафини ҳимоя қилишни танлаган.
Пас аввал Аргентинанинг 20 ва 23 ёшгача бўлган футболчилардан ташкил топган жамоаларида ҳаракат қилган. Асосий терма жамоадаги дебютини эса 2024 йил 15 октябрь куни Жаҳон чемпионати-2026 саралаш босқичида Боливияга қарши ўтказган.
6:0 ҳисобида якунланган ўша учрашувда Нико Пас учта гол урган Мессига голли узатма берганди.
Месси терма жамоа билан хайрлашди
39 ёшли Лионель Месси 7 октябрь куни Аргентина миллий жамоаси сафидаги хайрлашув учрашувини ўтказди. Бенинга қарши 3:0 ҳисобида якунланган баҳсда у битта гол уриб, иккита голли узатмани амалга оширди.
Мессининг ўрнини эгаллаш ҳар қандай футболчи учун улкан масъулият. Селия Куччиттинининг Никога билдирган ишончи ёш яримҳимоячи учун катта рағбат бўлиши мумкин.
Бироқ Мессининг ҳақиқий вориси бўлиш учун мақтовнинг ўзи етарли эмас. Нико Пас бу ишончни майдондаги ўйини, натижалари ва миллий жамоадаги барқарор иштироки билан оқлаши керак.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…