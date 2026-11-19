Овқат егандан сўнг дарҳол ўтириб олиш соғлиқ учун қандай хавф туғдиради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Овқатлангандан сўнг дарҳол ҳаракациз ўтириш ёки ётиш моддалар алмашинувини 30 фоизга секинлаштириб, қондаги қанд ва ёғ миқдорининг ортишига ҳамда ҳазм жараёнининг қийинлашишига олиб келади.
- Ушбу одат ошқозон ости безига ортиқча юклама бериб, 2-тоифа қандли диабет, ортиқча вазн, қабзият ва юрак-қон томир касалликлари хавфини оширади.
- Саломатликни сақлаш учун овқатдан кейин 10–15 дақиқа давомида секин пиёда юриш ёки тик туриш тавсия этилади.
Кўпчилик учун тушлик ёки кечки овқатдан сўнг дарҳол диванга чўзилиш ёки компьютер қаршисида ҳаракатсиз ўтириш одатий ҳолга айланган. Бироқ тиббиёт мутахассислари бу одат организмдаги моддалар алмашинувини кескин секинлаштириши, қондаги қанд ва ёғ миқдорининг узоқ вақт юқори сақланиб қолишига ҳамда ҳазм қилиш жараёнининг қийинлашишига олиб келишидан огоҳлантирмоқда.
Ҳаракатсизликнинг организмга 4 та асосий зарари
Овқатлангандан кейинги ҳаракатсизлик бир вақтнинг ўзида бир нечта тизимлар фаолиятига салбий таъсир кўрсатади:
Қонда қанд миқдорининг кескин ошиши: Ҳазм жараёнида углеводлар глюкозага айланиб, қонга сўрилади. Агар инсон ҳаракатсиз ўтирса, мушаклар бу глюкозани энергия сифатида сарфламайди. Натижада ошқозон ости бези қанд миқдорини тушириш учун меъёридан ортиқ инсулин ишлаб чиқаришга мажбур бўлади. Бу эса вақт ўтиши билан инсулинга чидамлилик ва 2-тоифа қандли диабет ривожланиш хавфини оширади.
Ортиқча вазн ва ички ёғ тўпланиши: Тик турган ёки юрган ҳолатга нисбатан ўтирганда моддалар алмашинуви (метаболизм) қарийб 30 фоизга секинлашади. Сарфланмаган энергия ва глюкоза организмда захира ёғ сифатида, айниқса, қорин бўшлиғидаги ички аъзолар атрофида тўплана бошлайди.
Ҳазм қилиш тизимидаги муаммолар: Ўтирган ҳолатда қорин бўшлиғи аъзолари бироз сиқилади. Бу ичаклар ҳаракатини сусайтириб, оғирлик ҳисси, қорин дам бўлиши ва қабзиятга сабаб бўлади. Айниқса, букчайиб ўтириш ошқозонга босимни кучайтириб, жиғилдон қайнаши (рефлюкс) юзага келишига шароит яратади.
Юрак-қон томир тизимига юклама: Ҳаракатсизлик туфайли қонда нафақат қанд, балки ёғлар (триглицеридлар) даражаси ҳам узоқ вақт юқори қолади. Бу қон томир деворларида яллиғланиш ва атеросклероз (томирларнинг торайиши) ривожланишига замин яратади.
Овқатдан кейинги ҳолат
Организмдаги ўзгаришлар ва оқибатлар
Дарҳол ҳаракатсиз ўтириш
Метаболизм 30% га пасаяди, қанд ва ёғлар қонда узоқ ушланиб қолади, ҳазм секинлашади
10–15 дақиқа секин пиёда юриш
Қондаги қанд миқдори барқарорлашади, ичаклар фаолияти яхшиланади ва енгиллик ҳисси пайдо бўлади
Тўғри йўл қандай: нима қилиш керак?
Шифокорлар ва SecondMedic каби тиббий манбалар тавсиясига кўра, овқатдан сўнг дарҳол оғир жисмоний машқлар қилиш ёки югуриш шарт эмас. Шунчаки 10–15 дақиқа давомида секин пиёда сайр қилиш, енгил уй юмушлари билан банд бўлиш ёки ҳеч бўлмаганда тик туриш қондаги глюкоза даражасини меъёрда ушлаб туради ва овқат ҳазм бўлишини сезиларли даражада енгиллаштиради.
Сиз овқатлангандан сўнг одатда нима қиласиз — бироз сайр қилишга ҳаракат қиласизми ёки дам олишни афзал кўрасизми? Ўз тажрибангиз билан изоҳларда ўртоқлашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…