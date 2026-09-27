Қашқадарёда нечта электромобиль бор? Расмий маълумот берилди
2026 йил 1 июль ҳолатига кўра, Ўзбекистонда 122,7 мингта электромобиль рўйхатга олинган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Ҳудудлар кесимида энг кўп электромобиль Тошкент шаҳрида қайд этилган — 88 496 та. Кейинги ўринларда Тошкент вилояти — 9 546 та, Самарқанд вилояти — 4 870 та ва Хоразм вилояти — 3 784 та билан қайд этилган.
Қашқадарё вилоятида эса 3 045 та электромобиль мавжуд. Бу кўрсаткич билан вилоят Ўзбекистон ҳудудлари орасида электромобиллар сони бўйича 5-ўринни эгаллаган.
Маълумотларга кўра, Қашқадарёда электромобиллар сони 2026 йил 1 апрель ҳолатига 2 611 тани ташкил этган эди. Уч ой давомида уларнинг сони 434 тага ёки 16,6 фоизга кўпайган.
Шу тариқа, 2026 йилнинг биринчи ярмида Қашқадарёда электромобиллар сони сезиларли даражада ошган.
Изоҳлар 0
…