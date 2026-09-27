Қашқадарёда нечта электромобиль бор? Расмий маълумот берилди

·1·Авто
Қашқадарёда нечта электромобиль бор? Расмий маълумот берилди

2026 йил 1 июль ҳолатига кўра, Ўзбекистонда 122,7 мингта электромобиль рўйхатга олинган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.

Ҳудудлар кесимида энг кўп электромобиль Тошкент шаҳрида қайд этилган — 88 496 та. Кейинги ўринларда Тошкент вилояти — 9 546 та, Самарқанд вилояти — 4 870 та ва Хоразм вилояти — 3 784 та билан қайд этилган.

Қашқадарё вилоятида эса 3 045 та электромобиль мавжуд. Бу кўрсаткич билан вилоят Ўзбекистон ҳудудлари орасида электромобиллар сони бўйича 5-ўринни эгаллаган.

Маълумотларга кўра, Қашқадарёда электромобиллар сони 2026 йил 1 апрель ҳолатига 2 611 тани ташкил этган эди. Уч ой давомида уларнинг сони 434 тага ёки 16,6 фоизга кўпайган.

Шу тариқа, 2026 йилнинг биринчи ярмида Қашқадарёда электромобиллар сони сезиларли даражада ошган.

Миллий статистика қўмитасиЭлектромобильларТошкентҚашқадарё
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»18 сентябр 17:01Саудия Арабистони «Трон» фильми услубидаги Ceer электрокарларини намойиш қилди (фото)Саудия Арабистони «Трон» фильми услубидаги Ceer электрокарларини намойиш қилди (фото)23 сентябр 06:38Ўзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаЎзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқда25 июн 15:51Янги электромобиль Matiz Ўзбекистонда ишлаб чиқариладими? Расмий жавобЯнги электромобиль Matiz Ўзбекистонда ишлаб чиқариладими? Расмий жавоб23 июл 16:49Ўзбекистонда электромобилларга бўлган қизиқиш сезиларли даражада ортиб бормоқдаЎзбекистонда электромобилларга бўлган қизиқиш сезиларли даражада ортиб бормоқда20 май 13:57Хитой электромобиллари Европа бозорида рекорд ўрнатдиХитой электромобиллари Европа бозорида рекорд ўрнатди28 май 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди