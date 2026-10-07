Ўзбекистонда муддати ўтган маҳсулотлар учун жарима оширилади

·13·Ўзбекистон
Ўзбекистонда муддати ўтган маҳсулотлар учун жарима оширилади

Ўзбекистонда савдо нуқталари томонидан муддати ўтган озиқ-овқат маҳсулотларини сотиш учун жарималар оширилади. Озиқ-овқат маҳсулотлари билан савдо қилиш қоидаларини бузиш, жумладан, ишлаб чиқарилган санаси кўрсатилмаган маҳсулотларни реализация қилиш учун 20 БҲМгача жарима белгиланмоқда.

Янги қоидаларда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи ва қайта ишловчи корхоналар учун ягона санитария стандартлари ҳам мустаҳкамланади.

Шунингдек, хавф даражаси юқори бўлган маҳсулотларга қўйиладиган талаблар очиқ тарзда эълон қилиб борилади. Бу орқали ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар учун маҳсулот хавфсизлигига қўйиладиган талаблар ҳақида маълумот олиш имконияти кенгайтирилади.

Муддати ўтган маҳсулотларОзиқ-овқатЖаримаБҲМСанитария стандартлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:19 сентябр 21:311 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31Ажрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиАжрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайди12 сентябр 08:41Маст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилдиМаст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилди10 сентябр 16:10Ишли оналар учун боғча пули қопланади: тарбиячиларга ҳам янги имкониятИшли оналар учун боғча пули қопланади: тарбиячиларга ҳам янги имконият1 октябр 13:04Қишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилиндиҚишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилиндиКеча 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин