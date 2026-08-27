1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!

·1·Ўзбекистон
1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!

Ўзбекистондаги давлат мактабгача таълим ташкилотларида (боғчаларда) болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови 1 сентябрдан бошлаб қайта кўриб чиқилади.

Вазирлар Маҳкамасининг 24 августдаги тегишли қарорига асосан, эндиликда боғча тўловлари миқдори тўғридан-тўғри Базавий ҳисоблаш миқдорига (БҲМ) боғланди. Мамлакатда 1 сентябрдан БҲМ 412 минг сўмдан 440 минг сўмга (қарийб 6,8 фоизга) оширилиши ортидан боғча бадаллари ҳам мутаносиб равишда ўзгарди.

9 соатлик гуруҳлар учун ҳудудлар кесимидаги янги тарифлар

Энг кўп талаб этиладиган оммабоп 9 соатлик иш тартибидаги боғчалар учун ойлик тўлов ҳудудга қараб 8,5 минг сўмдан 18,5 минг сўмгача қимматлашади:

  • Тошкент шаҳри бўйича: тахминан 290,5 минг сўм;

  • Вилоят марказлари бўйича: тахминан 280,9 минг сўм;

  • Туман марказлари бўйича: тахминан 190,1 минг сўм;

  • Қишлоқ жойлари бўйича: тахминан 133,5 минг сўм.

Асосий янгилик: Тўловлар энди автоматик равишда ошади

Илгари давлат боғчалари учун тўловлар алоҳида қарорлар билан муайян қатъий суммаларда белгилаб келинар эди:

  • Автоматик индексация: Янги қарорга мувофиқ, тўловлар БҲМга бириктирилгани боис, келгусида мамлакатда БҲМ миқдори ошган сари боғча пуллари ҳам автоматик равишда қайта ҳисоблаб борилади;

  • Имтиёзлар сақланиб қолади: Бир оиладан давлат боғчасига икки ва ундан ортиқ фарзанди қатнайдиган ота-оналар учун белгиланган амалдаги барча имтиёзли тарифлар ва чегирмалар ўз кучида қолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирди«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирдиБугун, 16:46Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?Кеча, 18:44Мустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табрикладиМустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табрикладиКеча, 17:571 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашади1 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашадиКеча, 16:02Давлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш бердиДавлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш бердиКеча, 15:10Энди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкинЭнди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкинКеча, 14:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди