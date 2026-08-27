1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!
Ўзбекистондаги давлат мактабгача таълим ташкилотларида (боғчаларда) болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови 1 сентябрдан бошлаб қайта кўриб чиқилади.
Вазирлар Маҳкамасининг 24 августдаги тегишли қарорига асосан, эндиликда боғча тўловлари миқдори тўғридан-тўғри Базавий ҳисоблаш миқдорига (БҲМ) боғланди. Мамлакатда 1 сентябрдан БҲМ 412 минг сўмдан 440 минг сўмга (қарийб 6,8 фоизга) оширилиши ортидан боғча бадаллари ҳам мутаносиб равишда ўзгарди.
9 соатлик гуруҳлар учун ҳудудлар кесимидаги янги тарифлар
Энг кўп талаб этиладиган оммабоп 9 соатлик иш тартибидаги боғчалар учун ойлик тўлов ҳудудга қараб 8,5 минг сўмдан 18,5 минг сўмгача қимматлашади:
Тошкент шаҳри бўйича: тахминан 290,5 минг сўм;
Вилоят марказлари бўйича: тахминан 280,9 минг сўм;
Туман марказлари бўйича: тахминан 190,1 минг сўм;
Қишлоқ жойлари бўйича: тахминан 133,5 минг сўм.
Асосий янгилик: Тўловлар энди автоматик равишда ошади
Илгари давлат боғчалари учун тўловлар алоҳида қарорлар билан муайян қатъий суммаларда белгилаб келинар эди:
Автоматик индексация: Янги қарорга мувофиқ, тўловлар БҲМга бириктирилгани боис, келгусида мамлакатда БҲМ миқдори ошган сари боғча пуллари ҳам автоматик равишда қайта ҳисоблаб борилади;
Имтиёзлар сақланиб қолади: Бир оиладан давлат боғчасига икки ва ундан ортиқ фарзанди қатнайдиган ота-оналар учун белгиланган амалдаги барча имтиёзли тарифлар ва чегирмалар ўз кучида қолади.
…