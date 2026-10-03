Муддати ўтган маҳсулот сотганларга жарима миқдори кескин оширилади

·2·Ўзбекистон
Муддати ўтган маҳсулот сотганларга жарима миқдори кескин оширилади

Ўзбекистонда озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигига қўйиладиган талаблар кучайтирилмоқда. Сенатнинг ялпи мажлисида “Озиқ-овқат маҳсулотининг хавфсизлиги тўғрисида”ги қонун маъқулланди. Ҳужжат истеъмолчиларни хавфсиз ва сифатли маҳсулотлар билан таъминлашга қаратилган.

Қонун билан озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш ва сотиш билан шуғулланувчи тадбиркорларнинг мажбуриятлари аниқлаштирилади. Улар маҳсулотларни доимий равишда хавфсиз ҳолда сақлаши ва муомалага чиқариши талаб этилади.

Шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасида давлат назоратини кучайтириш ва уни амалга ошириш тартибини халқаро талабларга мослаштириш кўзда тутилган.

Ҳужжатда гигиена, ишлаб чиқариш, чорвачилик ҳамда қишлоқ хўжалиги амалиёти каби тушунчаларни қонунчиликка киритиш ҳам назарда тутилмоқда.

Бундан ташқари, келиб чиқиши ҳайвонотга мансуб ва хавф даражаси юқори бўлган маҳсулотларга нисбатан қўйиладиган талаблар ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида эълон қилиб борилади.

Янги қоидалар озиқ-овқат маҳсулотларини хавфсиз ишлаб чиқариш ва сотиш устидан назоратни кучайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда. Сенат маълумотига кўра, қонун аҳолининг хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган ҳуқуқини таъминлаш, маҳсулотлар рақобатбардошлигини ошириш ва соҳанинг инвестициявий жозибадорлигини юксалтиришга қаратилган.

Ўзбекистон СенатыОзиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлиги тўғрисида қонунОзиқ-овқат хавфсизлигиҚишлоқ хўжалиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловларЎқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловлар8 сентябр 14:04Маст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилдиМаст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилди10 сентябр 16:101 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31Ўзбекистонда газли ичимликларга рангли белгилар қўйилиши мумкинЎзбекистонда газли ичимликларга рангли белгилар қўйилиши мумкин30 сентябр 12:391 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди10 сентябр 14:19Тунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаТунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жарима12 сентябр 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади