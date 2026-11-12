Тошкентда эртага қор ёғиши кутилмоқда
Тошкент шаҳрида эртага, 13 ноябрь, жума куни об-ҳаво янада совиши ва ёғингарчилик кузатилиши кутилмоқда. Об-ҳаво прогнозларига кўра, пойтахтда эрталабки соатларда ёмғирга қор аралашиши мумкин.
Хусусан, соат 08:00 атрофида ёмғир ва қор аралаш ёғиши эҳтимоли бор. Бу вақтда ҳаво ҳарорати 1 даражагача пасайиши тахмин қилинмоқда. Шу сабабли эрталаб пойтахт кўчаларида совуқ ҳаво ва намгарчилик сезилиши мумкин.
Айниқса, эрталабдан ишга, ўқишга ёки бошқа юмушлар билан кўчага чиқишни режалаштирган фуқароларга об-ҳаво шароитини ҳисобга олиш тавсия этилади. Совуқда ноқулайликка дуч келмаслик учун қалинроқ кийиниш, иссиқ кийимлар ва шарфдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.
Шунингдек, яқинлашиб келаётган совуқ ҳаво ҳақида Тошкентда яшовчи яқинларингизни ҳам огоҳлантириб қўйинг. Эрталаб йўлга чиқишдан олдин об-ҳаво маълумотларини текширишни унутманг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…