Украина урушида «силжиш кузатилмоқда»: Кремлдаги учрашувдан сўнг нималар маълум бўлди?

1 дақиқа ўқиш13
Украина урушида «силжиш кузатилмоқда»: Кремлдаги учрашувдан сўнг нималар маълум бўлди?

Украинадаги ҳарбий можарони тинч йўл билан ҳал этиш ва дипломатик мулоқотларни давом эттириш борасида муҳим қадам ташланди. АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф Москва шаҳрида Россия президенти Владимир Путин билан музокаралар ўтказди. Кремлда бўлиб ўтган мазкур учрашув якунлари бўйича томонлар уч томонлама мулоқотларнинг навбатдаги раундини ўтказишга келишиб олишди.

Кремлдаги музокаралар ва Уиткоффнинг баёноти

Махсус вакил Стив Уиткофф Путин билан бўлиб ўтган учрашувни ниҳоятда мазмунли ва ҳар томонлама чуқур ўтди, деб баҳолади. Унинг сўзларига кўра, жорий босқичда Украина можаросини бартараф этиш ва муаммога ечим топиш йўлида жиддий «силжиш кузатилмоқда».

«Абу-Дабига келсак, кўпчилик уч томонлама музокараларни қайта бошлашимизга ишонмади. Лекин биз уларни қайта тикладик. Кейинги учрашувни аллақачон белгилаганмиз», — деди АҚШ президентининг махсус вакили.

Музокаралар жараёнидаги муҳим жиҳатлар

Маълумотлар ва тафсилотлар

Асосий учрашув жойи

Москва шаҳри, Кремль

Музокара ўтказган шахслар

Стив Уиткофф (АҚШ махсус вакили) ва Владимир Путин

Эришилган асосий келишув

АҚШ, Украина ва Россия ўртасида янги уч томонлама музокаралар раунди

Қўшимча иштирокчилар

Музокараларнинг кейинги босқичига европалик вакиллар ҳам қўшилиши кутилмоқда

Халқаро ҳамжамиятнинг иштироки

Шунингдек, Стив Уиткофф ўз сўзида келаётган янги босқичдаги музокараларга европалик вакиллар ҳам қўшилишини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу эса тинчлик жараёнининг кўлами кенгайиб, халқаро ҳамжамиятнинг фаол иштироки ортиб бораётганини англатади.

Мазкур дипломатик саъй-ҳаракатларнинг кейинги босқичлари жаҳон аҳли ва оммавий ахборот воситаларининг марказий эътиборида қолмоқда.

Сизнингча, АҚШ, Россия ва Украина ўртасидаги уч томонлама музокаралар узоқ кутилган тинчликка эришишда қанчалик самарали натижа беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари