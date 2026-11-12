Украина урушида «силжиш кузатилмоқда»: Кремлдаги учрашувдан сўнг нималар маълум бўлди?
Украинадаги ҳарбий можарони тинч йўл билан ҳал этиш ва дипломатик мулоқотларни давом эттириш борасида муҳим қадам ташланди. АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф Москва шаҳрида Россия президенти Владимир Путин билан музокаралар ўтказди. Кремлда бўлиб ўтган мазкур учрашув якунлари бўйича томонлар уч томонлама мулоқотларнинг навбатдаги раундини ўтказишга келишиб олишди.
Кремлдаги музокаралар ва Уиткоффнинг баёноти
Махсус вакил Стив Уиткофф Путин билан бўлиб ўтган учрашувни ниҳоятда мазмунли ва ҳар томонлама чуқур ўтди, деб баҳолади. Унинг сўзларига кўра, жорий босқичда Украина можаросини бартараф этиш ва муаммога ечим топиш йўлида жиддий «силжиш кузатилмоқда».
«Абу-Дабига келсак, кўпчилик уч томонлама музокараларни қайта бошлашимизга ишонмади. Лекин биз уларни қайта тикладик. Кейинги учрашувни аллақачон белгилаганмиз», — деди АҚШ президентининг махсус вакили.
Музокаралар жараёнидаги муҳим жиҳатлар
Маълумотлар ва тафсилотлар
Асосий учрашув жойи
Москва шаҳри, Кремль
Музокара ўтказган шахслар
Стив Уиткофф (АҚШ махсус вакили) ва Владимир Путин
Эришилган асосий келишув
АҚШ, Украина ва Россия ўртасида янги уч томонлама музокаралар раунди
Қўшимча иштирокчилар
Музокараларнинг кейинги босқичига европалик вакиллар ҳам қўшилиши кутилмоқда
Халқаро ҳамжамиятнинг иштироки
Шунингдек, Стив Уиткофф ўз сўзида келаётган янги босқичдаги музокараларга европалик вакиллар ҳам қўшилишини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу эса тинчлик жараёнининг кўлами кенгайиб, халқаро ҳамжамиятнинг фаол иштироки ортиб бораётганини англатади.
Мазкур дипломатик саъй-ҳаракатларнинг кейинги босқичлари жаҳон аҳли ва оммавий ахборот воситаларининг марказий эътиборида қолмоқда.
Сизнингча, АҚШ, Россия ва Украина ўртасидаги уч томонлама музокаралар узоқ кутилган тинчликка эришишда қанчалик самарали натижа беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…