Қашқадарёга қиш эрта келди: Майданакда 2750 метр баландликда “гупиллаб” қор ёғмоқда

·44·Ўзбекистон
Қашқадарёга қиш эрта келди: Майданакда 2750 метр баландликда “гупиллаб” қор ёғмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қашқадарё вилоятининг Қамаши туманида жойлашган 2750 метр баландликдаги Майданак обсерваторияси ҳудудида қалин қор ёғиши кузатилмоқда.
  • Куз фасли якунланмасдан юз берган ушбу об-ҳаво ўзгариши тоғли ҳудудда қиш мавсуми эрта бошланганидан далолат беради.
  • Ёғингарчилик натижасида ҳали сўлмаган гуллар ва ўсимликлар қор остида қолган.

Қашқадарё вилоятининг тоғли ҳудудларида кузнинг илиқ кунлари ўрнини ҳақиқий қиш қаҳратони эгаллади. Вилоятнинг Қамаши туманида, денгиз сатҳидан нақ 2750 метр баландликда жойлашган машҳур Майданак обсерваторияси ҳудудида қалин қор ёғиши кузатилмоқда.

Маҳаллий манбалар ва воқеа жойидан олинган тасвирларда тунги вақтда тинимсиз ёғаётган қор атрофни, йўлларни ва ҳатто ҳали тўкилиб улгурмаган гулларни бутунлай оқ либосга буркагани кўринади.

Баланд тоғли ҳудуддаги вазият тафсилотлари

Тўсатдан ҳароратнинг кескин пасайиши ва кучли ёғингарчилик қуйидаги муҳим жиҳатлар билан ажралиб турди:

  • Денгиз сатҳидан 2750 метр баландлик: Майданак астрономик обсерваторияси юқори тоғ тизмасида жойлашгани боис, бу ерда ҳаво ҳарорати тез ўзгаради ва қиш фасли водий ҳудудларига қараганда анча эрта бошланади;

  • «Гупиллаб» ёғаётган ёғингарчилик: Тақдим этилган тасвирларда тунги кўча чироқлари шуъласида қорнинг жуда шиддатли ва тинимсиз ёғаётганини, ерда қалин қор қатлами ҳосил бўлганини кўриш мумкин;

  • Октябрь охиридаги совуқ тўлқин: Куз фасли ҳали якунланмасдан туриб, ушбу баланд тоғли минтақада тўлиқ қишки об-ҳаво шароити юзага келди.

Куз ва қишнинг учрашуви: Табиатнинг ноёб манзараси

Майданак нафақат нуфузли илмий марказ, балки ўзининг гўзал ва баланд тоғ манзаралари билан ҳам машҳур:

  • Қор остидаги гуллар: Олинган кадрларда ҳали сўлмаган сариқ гуллар ва яшил ўсимликлар устига қор тушгани куз ва қиш фаслларининг гўзал тўқнашувини акс эттирган;

  • Тоғ йўлларида эҳтиёткорлик: Мутахассислар шундай баланд тоғли ҳудудларга йўл олувчи ҳайдовчиларни музлама ва сирпанчиқ йўллардан огоҳлантириб, хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилишга чақирмоқда.

Майданакдаги ушбу ҳодиса Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларига совуқ ҳаво оқими тўлиқ кириб келганидан ва табиат узоқ давом этувчи қиш мавсумига тайёргарлик кўраётганидан дарак беради.

ҚашқадарёМайданак обсерваториясиҚамаши туманиоб-ҳаво
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қамашида катта тезликда ҳаракатланган Nexia-2 11 та қўйни уриб юбордиҚамашида катта тезликда ҳаракатланган Nexia-2 11 та қўйни уриб юборди27 сентябр 17:37Қишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилиндиҚишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилинди6 октябр 19:58Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!28 сентябр 14:19Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғдиҚашқадарёда кутилмаганда қор ёғди4 сентябр 18:04Жалақудуқда кучли жала ёғмоқда: кадрлар диққат марказидаЖалақудуқда кучли жала ёғмоқда: кадрлар диққат марказида20 июн 18:02Ўзбекистонда эркаклар сони аёллардан қарийб 493 мингтага кўпЎзбекистонда эркаклар сони аёллардан қарийб 493 мингтага кўпКеча 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)