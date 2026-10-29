Қашқадарёга қиш эрта келди: Майданакда 2750 метр баландликда “гупиллаб” қор ёғмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қашқадарё вилоятининг Қамаши туманида жойлашган 2750 метр баландликдаги Майданак обсерваторияси ҳудудида қалин қор ёғиши кузатилмоқда.
- Куз фасли якунланмасдан юз берган ушбу об-ҳаво ўзгариши тоғли ҳудудда қиш мавсуми эрта бошланганидан далолат беради.
- Ёғингарчилик натижасида ҳали сўлмаган гуллар ва ўсимликлар қор остида қолган.
Қашқадарё вилоятининг тоғли ҳудудларида кузнинг илиқ кунлари ўрнини ҳақиқий қиш қаҳратони эгаллади. Вилоятнинг Қамаши туманида, денгиз сатҳидан нақ 2750 метр баландликда жойлашган машҳур Майданак обсерваторияси ҳудудида қалин қор ёғиши кузатилмоқда.
Маҳаллий манбалар ва воқеа жойидан олинган тасвирларда тунги вақтда тинимсиз ёғаётган қор атрофни, йўлларни ва ҳатто ҳали тўкилиб улгурмаган гулларни бутунлай оқ либосга буркагани кўринади.
Баланд тоғли ҳудуддаги вазият тафсилотлари
Тўсатдан ҳароратнинг кескин пасайиши ва кучли ёғингарчилик қуйидаги муҳим жиҳатлар билан ажралиб турди:
Денгиз сатҳидан 2750 метр баландлик: Майданак астрономик обсерваторияси юқори тоғ тизмасида жойлашгани боис, бу ерда ҳаво ҳарорати тез ўзгаради ва қиш фасли водий ҳудудларига қараганда анча эрта бошланади;
«Гупиллаб» ёғаётган ёғингарчилик: Тақдим этилган тасвирларда тунги кўча чироқлари шуъласида қорнинг жуда шиддатли ва тинимсиз ёғаётганини, ерда қалин қор қатлами ҳосил бўлганини кўриш мумкин;
Октябрь охиридаги совуқ тўлқин: Куз фасли ҳали якунланмасдан туриб, ушбу баланд тоғли минтақада тўлиқ қишки об-ҳаво шароити юзага келди.
Куз ва қишнинг учрашуви: Табиатнинг ноёб манзараси
Майданак нафақат нуфузли илмий марказ, балки ўзининг гўзал ва баланд тоғ манзаралари билан ҳам машҳур:
Қор остидаги гуллар: Олинган кадрларда ҳали сўлмаган сариқ гуллар ва яшил ўсимликлар устига қор тушгани куз ва қиш фаслларининг гўзал тўқнашувини акс эттирган;
Тоғ йўлларида эҳтиёткорлик: Мутахассислар шундай баланд тоғли ҳудудларга йўл олувчи ҳайдовчиларни музлама ва сирпанчиқ йўллардан огоҳлантириб, хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилишга чақирмоқда.
Майданакдаги ушбу ҳодиса Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларига совуқ ҳаво оқими тўлиқ кириб келганидан ва табиат узоқ давом этувчи қиш мавсумига тайёргарлик кўраётганидан дарак беради.
Изоҳлар 0
…