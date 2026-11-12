Ўзбекистон — Россия: Вакилларимиз ишончли ҳисобда олдинда бормоқда (голлар видеоси)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида ўтаётган Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувининг 60-дақиқасида вакилларимиз 2:0 ҳисобида ғалаба қозонмоқда.
- Ўйиннинг 4-дақиқасида россиялик ҳимоячи Виктор Мелёхин автогол муаллифига айланган бўлса, 46-дақиқада Беҳруз Каримов ҳисобни оширди.
- Учрашув давомида Акмал Мозговой ва Иля Вахания ҳакам томонидан огоҳлантирилди.
Тошкентдаги муҳташам «Пахтакор» стадионида футбол бўйича Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги кутилган ўртоқлик учрашуви қизғин давом этмоқда. Ҳозирда ўйиннинг 2-тайми (60-дақиқаси) ўтиб бормоқда ва вакилларимиз рақиб устидан 2:0 ҳисобида ишончли устунликни сақлаб турибди.
Голлар ва учрашув сценарийси
Учрашув шиддатли ҳужумлар остида бошланди. Ҳали учрашувнинг 4-дақиқасидаёқ россиялик ҳимоячи Виктор Мелёхин ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва ҳисоб очилди (1:0).
Иккинчи тайм бошланиши биланоқ эса вакилларимиз ҳужумни янада кучайтирди. 46-дақиқада Достонбек Ҳамдамовнинг ажойиб узатмасидан сўнг Беҳруз Каримов ҳисобни 2:0 га етказди.
Учрашув рақамлари ва тафсилотлар
Маълумотлар
Ҳисоб
Ўзбекистон 2:0 Россия
Манзил
Тошкент, «Пахтакор» стадиони
Голлар муаллифлари
Виктор Мелёхин (4, автогол), Беҳруз Каримов (46)
Ҳозирги вақт
2-тайм, 60-дақиқа
Таркиблар
Ўзбекистон: Владимир Назаров, Беҳруз Каримов, Акмал Мозговой, Азизжон Ғаниев, Элдор Шомуродов, Достонбек Ҳамдамов, Аббосбек Файзуллаев, Шерзод Эсанов, Маҳмуд Маҳамаджонов, Жаҳонгир Ўрозов, Муҳаммадрасул Абдумажидов.
Россия: Матвей Сафонов, Данил Круговой, Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Виктор Мелёхин, Ярослав Гладишев, Александр Сильянов (Кирилл Данилов, 46), Иван Обляков, Илья Вахания, Матвей Кисляк, Алексей Батраков.
Шунингдек, учрашув давомида фаол ҳаракат қилган Акмал Мозговой (16) ва Илья Вахания (19) ҳакам томонидан огоҳлантирилди. Ўйин давом этмоқда, янги ўзгаришлар ва натижалар ҳақида батафсил хабар бериб борамиз.
Сизнингча, вакилларимиз бугунги баҳсда ўз устунлигини охиригача сақлаб қола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…