Ўзбекистон — Россия: Вакилларимиз ишончли ҳисобда олдинда бормоқда (голлар видеоси)

1 дақиқа ўқиш92
Ўзбекистон — Россия: Вакилларимиз ишончли ҳисобда олдинда бормоқда (голлар видеоси)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида ўтаётган Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувининг 60-дақиқасида вакилларимиз 2:0 ҳисобида ғалаба қозонмоқда.
  • Ўйиннинг 4-дақиқасида россиялик ҳимоячи Виктор Мелёхин автогол муаллифига айланган бўлса, 46-дақиқада Беҳруз Каримов ҳисобни оширди.
  • Учрашув давомида Акмал Мозговой ва Иля Вахания ҳакам томонидан огоҳлантирилди.

Тошкентдаги муҳташам «Пахтакор» стадионида футбол бўйича Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги кутилган ўртоқлик учрашуви қизғин давом этмоқда. Ҳозирда ўйиннинг 2-тайми (60-дақиқаси) ўтиб бормоқда ва вакилларимиз рақиб устидан 2:0 ҳисобида ишончли устунликни сақлаб турибди.

Голлар ва учрашув сценарийси

Учрашув шиддатли ҳужумлар остида бошланди. Ҳали учрашувнинг 4-дақиқасидаёқ россиялик ҳимоячи Виктор Мелёхин ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва ҳисоб очилди (1:0).

Иккинчи тайм бошланиши биланоқ эса вакилларимиз ҳужумни янада кучайтирди. 46-дақиқада Достонбек Ҳамдамовнинг ажойиб узатмасидан сўнг Беҳруз Каримов ҳисобни 2:0 га етказди.

Учрашув рақамлари ва тафсилотлар

Маълумотлар

Ҳисоб

Ўзбекистон 2:0 Россия

Манзил

Тошкент, «Пахтакор» стадиони

Голлар муаллифлари

Виктор Мелёхин (4, автогол), Беҳруз Каримов (46)

Ҳозирги вақт

2-тайм, 60-дақиқа

Таркиблар

  • Ўзбекистон: Владимир Назаров, Беҳруз Каримов, Акмал Мозговой, Азизжон Ғаниев, Элдор Шомуродов, Достонбек Ҳамдамов, Аббосбек Файзуллаев, Шерзод Эсанов, Маҳмуд Маҳамаджонов, Жаҳонгир Ўрозов, Муҳаммадрасул Абдумажидов.

  • Россия: Матвей Сафонов, Данил Круговой, Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Виктор Мелёхин, Ярослав Гладишев, Александр Сильянов (Кирилл Данилов, 46), Иван Обляков, Илья Вахания, Матвей Кисляк, Алексей Батраков.

Шунингдек, учрашув давомида фаол ҳаракат қилган Акмал Мозговой (16) ва Илья Вахания (19) ҳакам томонидан огоҳлантирилди. Ўйин давом этмоқда, янги ўзгаришлар ва натижалар ҳақида батафсил хабар бериб борамиз.

Сизнингча, вакилларимиз бугунги баҳсда ўз устунлигини охиригача сақлаб қола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари