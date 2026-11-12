Ақл бовар қилмайдиган камбэк: Ўзбекистон Россия билан ўйинда ғалабани бой берди

2 дақиқа ўқиш9
Ақл бовар қилмайдиган камбэк: Ўзбекистон Россия билан ўйинда ғалабани бой берди

Тошкентдаги муҳташам «Пахтакор» стадионида футбол бўйича Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида кечган ўртоқлик учрашуви ҳақиқий голлар шоуси ва кутилмаган бурилишларга бой ўтди. Учрашувни жуда яхши бошлаган ва ҳисобда олдинда борган вакилларимиз якунда рақибнинг кучли босимига бардош беролмай, 2:3 ҳисобида мағлубиятга учради.

Ўйин сценарийси: Порлаб сўнган умидлар

Учрашув майдон эгаларининг фаоллиги билан бошланди. Ҳали ўйиннинг 4-дақиқасидаёқ россиялик ҳимоячи Виктор Мелёхин ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва ҳисоб очилди (1:0). Биринчи тайм шу ҳисобда якунланган бўлса, иккинчи тайм бошланиши биланоқ — 46-дақиқада Беҳруз Каримов Достонбек Ҳамдамовнинг узатмасини голга айлантириб, фарқни иккитага етказди (2:0).

Бироқ учрашувнинг сўнгги қисмида меҳмонлар фаоллашиб, ўйин тақдирини бутунлай ўзгартириб юборишди:

  • 70-дақиқа: Захирадан майдонга тушган Николай Комличенко ҳисобни қисқартирди (2:1).

  • 75-дақиқа: Ўша Комличенконинг ўзи дубль қайд этиб, мувозанатни тиклади (2:2).

  • 79-дақиқа: Алексей Миранчук томонидан киритилган тўп эса Россия терма жамоасига иродали ғалабани келтирди (2:3).

Ўйин статистикаси ва тафсилотлар

Маълумотлар

Якуний ҳисоб

Ўзбекистон — Россия 2:3

Манзил

Тошкент, «Пахтакор» стадиони

Голлар муаллифлари

Виктор Мелёхин (4, автогол), Беҳруз Каримов (46) — Николай Комличенко (70, 75), Алексей Миранчук (79)

Огоҳлантиришлар

Акмал Мозговой (16), Илья Вахания (19), Шерзод Эсанов (65)

Майдондаги таркиблар

  • Ўзбекистон: Владимир Назаров, Беҳруз Каримов (Ғиёсжон Ризақулов, 89), Акмал Мозговой, Азизжон Ғаниев (Диёр Холматов, 62), Элдор Шомуродов (Ҳусайн Норчаев, 80), Достонбек Ҳамдамов (Русланбек Жиянов, 62), Аббосбек Файзуллаев (Азиз Амонов, 80), Шерзод Эсанов (Умарали Раҳмоналиев, 89), Маҳмуд Маҳамаджонов (Дилшодбек Муртазаев, 80), Жаҳонгир Ўрозов, Муҳаммадрасул Абдумажидов.

  • Россия: Матвей Сафонов, Данил Круговой (Мингиян Бевеев, 90+1), Лечи Садулаев (Алексей Миранчук, 66), Константин Тюкавин (Николай Комличенко, 66), Виктор Мелёхин, Ярослав Гладишев (Кирилл Глебов, 66), Александр Сильянов (Кирилл Данилов, 46), Иван Обляков (Алексей Миронов, 66), Илья Вахания (Андрей Лангович, 76), Матвей Кисляк (Данил Глебов, 76), Алексей Батраков (Данил Пруцев, 90+1).

Шу тариқа, икки тўп фарқи билан олдинда борган вакилларимиз учрашув охиридаги хатолар сабаб рақибга имкониятни бой бериб қўйди.

Сизнингча, вакилларимиз иккинчи таймда устунликни нега сақлаб қололмади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари