Ақл бовар қилмайдиган камбэк: Ўзбекистон Россия билан ўйинда ғалабани бой берди
Тошкентдаги муҳташам «Пахтакор» стадионида футбол бўйича Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида кечган ўртоқлик учрашуви ҳақиқий голлар шоуси ва кутилмаган бурилишларга бой ўтди. Учрашувни жуда яхши бошлаган ва ҳисобда олдинда борган вакилларимиз якунда рақибнинг кучли босимига бардош беролмай, 2:3 ҳисобида мағлубиятга учради.
Ўйин сценарийси: Порлаб сўнган умидлар
Учрашув майдон эгаларининг фаоллиги билан бошланди. Ҳали ўйиннинг 4-дақиқасидаёқ россиялик ҳимоячи Виктор Мелёхин ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва ҳисоб очилди (1:0). Биринчи тайм шу ҳисобда якунланган бўлса, иккинчи тайм бошланиши биланоқ — 46-дақиқада Беҳруз Каримов Достонбек Ҳамдамовнинг узатмасини голга айлантириб, фарқни иккитага етказди (2:0).
Бироқ учрашувнинг сўнгги қисмида меҳмонлар фаоллашиб, ўйин тақдирини бутунлай ўзгартириб юборишди:
70-дақиқа: Захирадан майдонга тушган Николай Комличенко ҳисобни қисқартирди (2:1).
75-дақиқа: Ўша Комличенконинг ўзи дубль қайд этиб, мувозанатни тиклади (2:2).
79-дақиқа: Алексей Миранчук томонидан киритилган тўп эса Россия терма жамоасига иродали ғалабани келтирди (2:3).
Ўйин статистикаси ва тафсилотлар
Маълумотлар
Якуний ҳисоб
Ўзбекистон — Россия 2:3
Манзил
Тошкент, «Пахтакор» стадиони
Голлар муаллифлари
Виктор Мелёхин (4, автогол), Беҳруз Каримов (46) — Николай Комличенко (70, 75), Алексей Миранчук (79)
Огоҳлантиришлар
Акмал Мозговой (16), Илья Вахания (19), Шерзод Эсанов (65)
Майдондаги таркиблар
Ўзбекистон: Владимир Назаров, Беҳруз Каримов (Ғиёсжон Ризақулов, 89), Акмал Мозговой, Азизжон Ғаниев (Диёр Холматов, 62), Элдор Шомуродов (Ҳусайн Норчаев, 80), Достонбек Ҳамдамов (Русланбек Жиянов, 62), Аббосбек Файзуллаев (Азиз Амонов, 80), Шерзод Эсанов (Умарали Раҳмоналиев, 89), Маҳмуд Маҳамаджонов (Дилшодбек Муртазаев, 80), Жаҳонгир Ўрозов, Муҳаммадрасул Абдумажидов.
Россия: Матвей Сафонов, Данил Круговой (Мингиян Бевеев, 90+1), Лечи Садулаев (Алексей Миранчук, 66), Константин Тюкавин (Николай Комличенко, 66), Виктор Мелёхин, Ярослав Гладишев (Кирилл Глебов, 66), Александр Сильянов (Кирилл Данилов, 46), Иван Обляков (Алексей Миронов, 66), Илья Вахания (Андрей Лангович, 76), Матвей Кисляк (Данил Глебов, 76), Алексей Батраков (Данил Пруцев, 90+1).
Шу тариқа, икки тўп фарқи билан олдинда борган вакилларимиз учрашув охиридаги хатолар сабаб рақибга имкониятни бой бериб қўйди.
Сизнингча, вакилларимиз иккинчи таймда устунликни нега сақлаб қололмади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…