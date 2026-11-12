Шов-шувли истеъфо: Nvidia асосчиси Женсен Ҳуанг лавозимини тарк этди
Дунёдаги энг йирик технология ва сунъий интеллект гигантларидан бири бўлган Nvidia корпорацияси атрофидаги сўнгги янгиликлар глобал молия бозорини ларзага келтирди. Компания раҳбари Женсен Ҳуанг кутилмаганда ўз лавозимидан истеъфога чиқди.
Директорлар кенгашининг баёноти ва вақтинчалик раҳбар
Компания расмий баёнотига кўра, директорлар кенгаши Женсен Ҳуанг президент, бош директор (CEO) ва директорлар кенгаши аъзоси лавозимларидан зудлик билан кетганини маълум қилган.
Доимий раҳбар тайинлангунига қадар ушбу масъулиятли вазифа вақтинчалик молиявий директор ва ижрочи вице-президент Колетт Кресс хоним зиммасига юклатилди. Ҳозирда директорлар кенгаши томонидан ҳам ички, ҳам ташқи номзодлар кўриб чиқилган ҳолда янги доимий бош директорни қидириш ишлари бошлаб юборилган.
Nvidia раҳбариятидаги ўзгаришлар
Тафсилотлар
Лавозимини тарк этган шахс
Женсен Ҳуанг (1993 йилдан буён бошқариб келган)
Вақтинчалик тайинланган раҳбар
Колетт Кресс (Молиявий директор ва ижрочи вице-президент)
Истеъфо сабаби
Хитой фуқароси билан боғлиқ жосуслик гумонлари ва муносабатлар
Бозордаги таъсири
Акциялар 13% га арзонлашди, 600 млрд доллар йўқотилди
Истеъфо сабаблари ва акцияларнинг кескин қулаши
Маълум қилинишича, Женсен Ҳуангнинг компаниядан кетишига жосусликда гумон қилинаётган Хитой фуқароси билан яширин ёки шубҳали муносабатлари борлиги фош этилгани сабаб бўлган.
Бундай кутилмаган ва жиддий кадрлар ўзгариши фонд бозорига ҳам дарҳол салбий таъсир кўрсатди. Эълон фонида Nvidia акциялари пасайишда давом этиб, фонд бозори очилишида қимматли қоғозлар 13 фоизга арзонлашди. Натижада компания бор-йўғи бир ҳафта ичида ўз бозор капиталлашувининг тахминан 600 миллиард долларини йўқотди.
Сизнингча, техноиндустрия тарихидаги энг нуфузли раҳбарлардан бири бўлган Женсен Ҳуангнинг кетиши Nvidia компаниясининг келажагига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…