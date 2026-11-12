Шов-шувли истеъфо: Nvidia асосчиси Женсен Ҳуанг лавозимини тарк этди

1 дақиқа ўқиш1
Шов-шувли истеъфо: Nvidia асосчиси Женсен Ҳуанг лавозимини тарк этди

Дунёдаги энг йирик технология ва сунъий интеллект гигантларидан бири бўлган Nvidia корпорацияси атрофидаги сўнгги янгиликлар глобал молия бозорини ларзага келтирди. Компания раҳбари Женсен Ҳуанг кутилмаганда ўз лавозимидан истеъфога чиқди.

Директорлар кенгашининг баёноти ва вақтинчалик раҳбар

Компания расмий баёнотига кўра, директорлар кенгаши Женсен Ҳуанг президент, бош директор (CEO) ва директорлар кенгаши аъзоси лавозимларидан зудлик билан кетганини маълум қилган.

Доимий раҳбар тайинлангунига қадар ушбу масъулиятли вазифа вақтинчалик молиявий директор ва ижрочи вице-президент Колетт Кресс хоним зиммасига юклатилди. Ҳозирда директорлар кенгаши томонидан ҳам ички, ҳам ташқи номзодлар кўриб чиқилган ҳолда янги доимий бош директорни қидириш ишлари бошлаб юборилган.

Nvidia раҳбариятидаги ўзгаришлар

Тафсилотлар

Лавозимини тарк этган шахс

Женсен Ҳуанг (1993 йилдан буён бошқариб келган)

Вақтинчалик тайинланган раҳбар

Колетт Кресс (Молиявий директор ва ижрочи вице-президент)

Истеъфо сабаби

Хитой фуқароси билан боғлиқ жосуслик гумонлари ва муносабатлар

Бозордаги таъсири

Акциялар 13% га арзонлашди, 600 млрд доллар йўқотилди

Истеъфо сабаблари ва акцияларнинг кескин қулаши

Маълум қилинишича, Женсен Ҳуангнинг компаниядан кетишига жосусликда гумон қилинаётган Хитой фуқароси билан яширин ёки шубҳали муносабатлари борлиги фош этилгани сабаб бўлган.

Бундай кутилмаган ва жиддий кадрлар ўзгариши фонд бозорига ҳам дарҳол салбий таъсир кўрсатди. Эълон фонида Nvidia акциялари пасайишда давом этиб, фонд бозори очилишида қимматли қоғозлар 13 фоизга арзонлашди. Натижада компания бор-йўғи бир ҳафта ичида ўз бозор капиталлашувининг тахминан 600 миллиард долларини йўқотди.

Сизнингча, техноиндустрия тарихидаги энг нуфузли раҳбарлардан бири бўлган Женсен Ҳуангнинг кетиши Nvidia компаниясининг келажагига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари