Манчини Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирди: «Ғалаба қозонишга умид қиламиз»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини УЕФА Миллатлар Лигаси доирасида Франсияга қарши бўладиган навбатдаги баҳсда ғалаба қозонишга умид қилмоқда.
- Мураббий аввалги 1:1 ҳисобидаги дурангни таҳлил қилиб, рақибнинг кучли томонларини эътироф этди ва жамоасининг ўйин сифатини ошириш зарурлигини таъкидлади.
- Мазкур учрашув 12 ноябр куни Милан шаҳрида Тошкент вақти билан 00:45 да бошланади.
Италия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини УЕФА Миллатлар Лигаси доирасида Францияга қарши кетадиган навбатдаги муҳим баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У жамоанинг олдинги ўйиндаги ҳаракатларини таҳлил қилиб, бўлажак тўқнашувдан кутувларини яширмади.
Манчинининг дастлабки ўйин таҳлили ва рақибга баҳоси
Мураббийнинг таъкидлашича, французларга қарши илгари бўлиб ўтган ва 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган биринчи баҳс мураккаб кечган бўлса-да, умуман олганда яхши ўйин сифатида баҳоланган.
«Ҳатто ҳимояланишга мажбур бўлганимизда ҳам, бу яхши ўйин бўлганди. Французлар бельгияликларга бўлгани каби бизга ҳам жиддий муаммолар туғдиришди, улар жуда кучли жамоа. Аммо бизнинг ўйинимизда ҳам яхшилаш мумкин бўлган жиҳатлар бор эди. Умид қиламизки, Францияга қарши яхшироқ ўйин кўрсатишга ва ғалаба қозонишга муваффақ бўламиз», — деди Роберто Манчини.
Учрашув ва турнир тафсилотлари
Маълумотлар
Турнир
УЕФА Миллатлар Лигаси
Марказий баҳс
Италия — Франция
Ўтказилиш жойи
Милан шаҳри
Ўйин вақти
Пайшанба, 12 ноябрь куни, Тошкент вақти билан 00:45 да
Франциянинг кейинги ўйини
15 ноябрь куни Туркияга қарши (6-тур)
Олдинда кутиб турган ҳал қилувчи баҳслар
Эслатиб ўтамиз, Италия ва Франция миллий жамоалари ўртасидаги принципиал ва муросасиз учрашув бугун, яъни 12 ноябрь куни Милан шаҳрида бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан соат 00:45 да старт олади. Шунингдек, гуруҳ босқичининг сўнгги палласида, яъни 15 ноябрь куни Франция терма жамоаси 6-тур доирасида Туркияни ўз майдонида қабул қилади.
Сизнингча, Миланда ўтадиган бугунги шиддатли баҳсда қайси жамоа зафар қучади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…