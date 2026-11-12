Манчини Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирди: «Ғалаба қозонишга умид қиламиз»

1 дақиқа ўқиш53
Манчини Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирди: «Ғалаба қозонишга умид қиламиз»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини УЕФА Миллатлар Лигаси доирасида Франсияга қарши бўладиган навбатдаги баҳсда ғалаба қозонишга умид қилмоқда.
  • Мураббий аввалги 1:1 ҳисобидаги дурангни таҳлил қилиб, рақибнинг кучли томонларини эътироф этди ва жамоасининг ўйин сифатини ошириш зарурлигини таъкидлади.
  • Мазкур учрашув 12 ноябр куни Милан шаҳрида Тошкент вақти билан 00:45 да бошланади.

Италия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини УЕФА Миллатлар Лигаси доирасида Францияга қарши кетадиган навбатдаги муҳим баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У жамоанинг олдинги ўйиндаги ҳаракатларини таҳлил қилиб, бўлажак тўқнашувдан кутувларини яширмади.

Манчинининг дастлабки ўйин таҳлили ва рақибга баҳоси

Мураббийнинг таъкидлашича, французларга қарши илгари бўлиб ўтган ва 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган биринчи баҳс мураккаб кечган бўлса-да, умуман олганда яхши ўйин сифатида баҳоланган.

«Ҳатто ҳимояланишга мажбур бўлганимизда ҳам, бу яхши ўйин бўлганди. Французлар бельгияликларга бўлгани каби бизга ҳам жиддий муаммолар туғдиришди, улар жуда кучли жамоа. Аммо бизнинг ўйинимизда ҳам яхшилаш мумкин бўлган жиҳатлар бор эди. Умид қиламизки, Францияга қарши яхшироқ ўйин кўрсатишга ва ғалаба қозонишга муваффақ бўламиз», — деди Роберто Манчини.

Учрашув ва турнир тафсилотлари

Маълумотлар

Турнир

УЕФА Миллатлар Лигаси

Марказий баҳс

Италия — Франция

Ўтказилиш жойи

Милан шаҳри

Ўйин вақти

Пайшанба, 12 ноябрь куни, Тошкент вақти билан 00:45 да

Франциянинг кейинги ўйини

15 ноябрь куни Туркияга қарши (6-тур)

Олдинда кутиб турган ҳал қилувчи баҳслар

Эслатиб ўтамиз, Италия ва Франция миллий жамоалари ўртасидаги принципиал ва муросасиз учрашув бугун, яъни 12 ноябрь куни Милан шаҳрида бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан соат 00:45 да старт олади. Шунингдек, гуруҳ босқичининг сўнгги палласида, яъни 15 ноябрь куни Франция терма жамоаси 6-тур доирасида Туркияни ўз майдонида қабул қилади.

Сизнингча, Миланда ўтадиган бугунги шиддатли баҳсда қайси жамоа зафар қучади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари