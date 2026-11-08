Ўзбекистонда ҳафта бошида об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва совуқ кутилмоқда

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳафта бошида об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва совуқ кутилмоқда

Ўзбекистонда янги ҳафта совуқ ва нам ҳаво массаларининг кириб келиши билан бошланади. 9 ноябрь, душанба куни республика ҳудудининг бир қатор жойларида ёмғир ёғиши, айрим ҳудудларда эса кучли ёғингарчилик ва момақалдироқ кузатилиши кутилмоқда. Баланд тоғли ҳудудларда ёмғир қорга айланиши мумкин. Бу ҳақда «Ўзгидромет» маълум қилди.

Синоптиклар прогнозларига кўра, ҳафта бошида мамлакат ҳудудига совуқ ва нам ҳаво оқимлари кириб келиши натижасида об-ҳаво шароити ўзгаради. Айрим ҳудудларда шамол тезлиги ҳам сезиларли даражада кучайиши, баъзи жойларда эса чанг-тўзон кузатилиши мумкин.

Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Куннинг иккинчи ярмида вақти-вақти билан ёмғир ёғиши кутилмоқда. Шарқий шамол йўналишини ўзгартириб, ғарбдан секундига 7–12 метр тезликда эсади. Айрим жойларда шамол тезлиги 10–12 метргача кучайиши ва чанг-тўзон билан кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 15–17 даража, кундузи эса 18–20 даража илиқ бўлади.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлади. Баъзи жойларда ёмғир ёғиши, айрим ҳудудларда эса кучли ёғингарчилик кузатилиши мумкин. Ғарбдан эсадиган шамол тезлиги секундига 7–12 метрни ташкил этади. Ҳаво ҳарорати кечаси 2–7 даража, кундузи 8–13 даража илиқ бўлади. Устюртда эса кечаси ва кундузи ҳарорат 0–5 даража илиқ атрофида бўлиши кутилмоқда.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, айрим жойларда ёмғир ёғади. Баъзи ҳудудларда ёғингарчилик кучли бўлиши ва момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли бор. Ғарбдан эсадиган шамол тезлиги секундига 7–12 метрни ташкил этади, айрим жойларда эса 13–18 метргача кучайиши мумкин. Ҳарорат кечаси 12–17 даража, кундузи 17–22 даража илиқ бўлади.

Тошкент, Сирдарё, Самарқанд ва Жиззах вилоятларида ҳам ёмғирли об-ҳаво кузатилади. Айрим жойларда ёғингарчилик кучли бўлиши ва момақалдироқ туриши мумкин. Шарқий шамол йўналишини ўзгартириб, ғарбдан секундига 7–12 метр тезликда эсади. Баъзи ҳудудларда унинг тезлиги 13–18 метргача етиши, айрим жойларда чанг-тўзон кўтарилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 12–17 даража, кундузи 15–20 даража илиқ бўлади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлиб, баъзи жойларда ёмғир ёғиши, айрим ҳудудларда кучли ёғингарчилик ва момақалдироқ кузатилиши кутилмоқда. Шарқий шамол йўналишини ўзгартириб, ғарбдан секундига 7–12 метр тезликда эсади. Айрим жойларда шамол 13–18 метргача кучайиши ва чанг-тўзон билан кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 12–17 даража, кундузи 18–23 даража илиқ бўлади.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида эса ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ўзгарувчан бўлади, шарқий шамол секундига 5–10 метр тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 8–13 даража, кундузи 17–22 даража илиқни ташкил этади.

Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Баъзи жойларда ёмғир ёғиши, айрим ҳудудларда кучли ёғингарчилик кузатилиши мумкин. Баланд тоғли ҳудудларда ёмғир қорга айланиши эҳтимоли бор. Шунингдек, айрим жойларга туман тушиши, сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши кутилмоқда. Шарқий шамол йўналишини ўзгартириб, ғарбдан секундига 9–14 метр тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 0–5 даража, кундузи 10–15 даража илиқ бўлади.

Шу тариқа, ҳафтанинг биринчи куни республика ҳудудларида об-ҳаво бир хил бўлмайди: айрим вилоятларда ёмғир ва кучли шамол кузатилса, водий ҳудудларида ёғингарчилик кутилмайди. Тоғли жойларда эса қор ёғиши ва сел-сув тошқинлари эҳтимоли мавжуд.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:53Ҳарорат кескин пасаяди: Совуқ ҳаво оқими ёпирилиб келмоқда — тоғларда қор кутилмоқдаҲарорат кескин пасаяди: Совуқ ҳаво оқими ёпирилиб келмоқда — тоғларда қор кутилмоқда2 октябр 15:55Ўзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва момақалдироқ бошланадиЎзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва момақалдироқ бошланади25 сентябр 22:03Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!28 сентябр 14:19“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди4 октябр 16:26Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши кутилмоқдаЭртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши кутилмоқда12 октябр 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди