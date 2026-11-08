Ўзбекистонда ҳафта бошида об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва совуқ кутилмоқда
Ўзбекистонда янги ҳафта совуқ ва нам ҳаво массаларининг кириб келиши билан бошланади. 9 ноябрь, душанба куни республика ҳудудининг бир қатор жойларида ёмғир ёғиши, айрим ҳудудларда эса кучли ёғингарчилик ва момақалдироқ кузатилиши кутилмоқда. Баланд тоғли ҳудудларда ёмғир қорга айланиши мумкин. Бу ҳақда «Ўзгидромет» маълум қилди.
Синоптиклар прогнозларига кўра, ҳафта бошида мамлакат ҳудудига совуқ ва нам ҳаво оқимлари кириб келиши натижасида об-ҳаво шароити ўзгаради. Айрим ҳудудларда шамол тезлиги ҳам сезиларли даражада кучайиши, баъзи жойларда эса чанг-тўзон кузатилиши мумкин.
Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Куннинг иккинчи ярмида вақти-вақти билан ёмғир ёғиши кутилмоқда. Шарқий шамол йўналишини ўзгартириб, ғарбдан секундига 7–12 метр тезликда эсади. Айрим жойларда шамол тезлиги 10–12 метргача кучайиши ва чанг-тўзон билан кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 15–17 даража, кундузи эса 18–20 даража илиқ бўлади.
Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлади. Баъзи жойларда ёмғир ёғиши, айрим ҳудудларда эса кучли ёғингарчилик кузатилиши мумкин. Ғарбдан эсадиган шамол тезлиги секундига 7–12 метрни ташкил этади. Ҳаво ҳарорати кечаси 2–7 даража, кундузи 8–13 даража илиқ бўлади. Устюртда эса кечаси ва кундузи ҳарорат 0–5 даража илиқ атрофида бўлиши кутилмоқда.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, айрим жойларда ёмғир ёғади. Баъзи ҳудудларда ёғингарчилик кучли бўлиши ва момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли бор. Ғарбдан эсадиган шамол тезлиги секундига 7–12 метрни ташкил этади, айрим жойларда эса 13–18 метргача кучайиши мумкин. Ҳарорат кечаси 12–17 даража, кундузи 17–22 даража илиқ бўлади.
Тошкент, Сирдарё, Самарқанд ва Жиззах вилоятларида ҳам ёмғирли об-ҳаво кузатилади. Айрим жойларда ёғингарчилик кучли бўлиши ва момақалдироқ туриши мумкин. Шарқий шамол йўналишини ўзгартириб, ғарбдан секундига 7–12 метр тезликда эсади. Баъзи ҳудудларда унинг тезлиги 13–18 метргача етиши, айрим жойларда чанг-тўзон кўтарилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 12–17 даража, кундузи 15–20 даража илиқ бўлади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлиб, баъзи жойларда ёмғир ёғиши, айрим ҳудудларда кучли ёғингарчилик ва момақалдироқ кузатилиши кутилмоқда. Шарқий шамол йўналишини ўзгартириб, ғарбдан секундига 7–12 метр тезликда эсади. Айрим жойларда шамол 13–18 метргача кучайиши ва чанг-тўзон билан кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 12–17 даража, кундузи 18–23 даража илиқ бўлади.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида эса ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ўзгарувчан бўлади, шарқий шамол секундига 5–10 метр тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 8–13 даража, кундузи 17–22 даража илиқни ташкил этади.
Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Баъзи жойларда ёмғир ёғиши, айрим ҳудудларда кучли ёғингарчилик кузатилиши мумкин. Баланд тоғли ҳудудларда ёмғир қорга айланиши эҳтимоли бор. Шунингдек, айрим жойларга туман тушиши, сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши кутилмоқда. Шарқий шамол йўналишини ўзгартириб, ғарбдан секундига 9–14 метр тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 0–5 даража, кундузи 10–15 даража илиқ бўлади.
Шу тариқа, ҳафтанинг биринчи куни республика ҳудудларида об-ҳаво бир хил бўлмайди: айрим вилоятларда ёмғир ва кучли шамол кузатилса, водий ҳудудларида ёғингарчилик кутилмайди. Тоғли жойларда эса қор ёғиши ва сел-сув тошқинлари эҳтимоли мавжуд.
Изоҳлар 0
…