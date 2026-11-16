Голливуд актёри Уилл Смитнинг ўғли ўзидан 54 ёш катта аёл билан бирга Парижда кўриниш берди

1 дақиқа ўқиш5
Голливуд актёри Уилл Смитнинг ўғли ўзидан 54 ёш катта аёл билан бирга Парижда кўриниш берди

Голливуд актёри Уилл Смитнинг ўғли Жейден Смит бу сафар ноодатий ҳамроҳлиги билан жамоатчилик эътиборига тушди. 28 ёшли Жейден 82 ёшли француз рассоми Мишель Лами билан Париж кўчаларида бирга сайр қилаётганида камераларга муҳрланди.

Уларнинг биргаликдаги суратлари ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, турли мунозараларга сабаб бўлди. Айниқса, Жейден ва Мишель ўртасидаги 54 йиллик ёш фарқи фойдаланувчилар диққатини тортди. Айримлар уларнинг яқин муносабатига ҳайрат билдирган бўлса, бошқалар бу ҳолат юзасидан турли фикрларни билдирди.

Жейденнинг айтишича, Мишель билан танишганидан кейин унинг ҳаётида катта ўзгаришлар юз берган. У ёш фарқига салбий қарайдиган инсонларнинг фикрига қўшилмаслигини ва буни муносабатлар учун тўсиқ деб ҳисобламаслигини таъкидлаган.

Мишель Лами 1944 йилда туғилган бўлиб, Францияда таниқли рассом ва мода оламининг ўзига хос намояндаларидан бири сифатида танилган. У ноодатий ташқи кўриниши, тишларидаги тилла қопламалар ҳамда қора рангга бўялган бармоқлари ва қўллари билан ажралиб туради. Унинг образлари мода ихлосмандлари орасида алоҳида қизиқиш уйғотади.

Лами нафақат ижодий фаолияти, балки ташқи кўриниш ва гўзаллик борасидаги қарашлари билан ҳам танилган. Хусусан, у пластик жарроҳликка қарши муносабати билан ҳам эътибор қозонган.

Жейден Смит ва Мишель Ламининг Париждаги биргаликдаги кўриниши эса ёш фарқи, шахсий танлов ва муносабатларга жамиятнинг муносабати ҳақидаги баҳсларни яна кун тартибига олиб чиқди.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари