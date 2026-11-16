Фарғонада сохта давлат рақами билан юрган ҳайдовчилар қандай қўлга олинди?

1 дақиқа ўқиш1
Фарғонада сохта давлат рақами билан юрган ҳайдовчилар қандай қўлга олинди?

Фарғона вилоятининг бир қатор ҳудудларида қалбаки ва рўйхатдан ўтмаган давлат рақам белгиларидан фойдаланиб ҳаракатланган ҳайдовчилар тезкор тадбирлар натижасида фош этилди. Замонавий рақамли назорат тизимлари ва махсус камералар қоидабузарларни жуда қисқа вақт ичида аниқлашга имкон берди.

Тезкор тадбирлар ва ҳудудлар кесимидаги ҳолатлар

Фарғона вилояти Ички ишлар бошқармаси маълумотларига кўра, ўтказилган ўрганишлар давомида бир нечта қонунбузарлик ҳолатлари қайд этилган:

  • Қамров ҳудудлари: Қалбаки авторақамлардан фойдаланган шахслар асосан Фарғона, Марғилон ва Қўқон шаҳарларида қўлга олинган.

  • Халқаро канал: Шунингдек, 5 ноябрь куни Наманган халқаро аэропортида Москвадан учиб келган фуқаронинг юк сумкасидан ҳам расмий рўйхатдан ўтмаган сохта рақамлар топилган.

  • Манбалар: Суриштирув жараёнида айрим ҳайдовчилар бу каби сохта рақамларни ижтимоий тармоқлар орқали хориждан буюртма қилгани, бошқалари эса танишларидан сотиб олгани аниқланган.

Ҳуқуқбузарлик тафсилотлари

Асосий кўрсаткичлар ва чоралар

Аниқланган ҳудудлар

Фарғона, Марғилон ва Қўқон шаҳарлари, шунингдек Наманган аэропорти

Фош этиш усули

Йўллардаги махсус кузатув камералари ва юзни аниқлаш тизимлари (3 кунда топилган)

Қонуний чоралар

Жиноят кодексининг 227¹-моддаси билан жиноят ишлари қўзғатилган

Мамлакатдаги назорат

Йўлларда 5,5 мингдан ортиқ автоматлаштирилган махсус қурилмалар фаолият юритмоқда

Замонавий камералар кучи ва жиноий жавобгарлик

Қоидабузарлардан бири йўллардаги юз тузилишини аниқловчи ва ҳаракатни тўлиқ назорат қилувчи махсус кузатув камералари ёрдамида атиги 3 кун ичида топилган. Барча аниқланган сохта рақам белгилари ашёвий далил сифатида расман олиб қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра, автомототранспорт воситаларининг давлат рақам белгиларини қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш қатъий тақиқланган. Мазкур ҳолатлар бўйича Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 227¹-моддаси (автомототранспорт воситаларининг давлат рақам белгиларини қалбакилаштириш ёки ўзгартириш) билан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Айни пайтда республика йўлларида ишлаётган 5,5 мингдан ортиқ махсус автоматлаштирилган қурилмалар бундай ҳуқуқбузарликларни тезкорлик билан фош этишда асосий омил бўлмоқда.

Сизнингча, йўлларда қоидабузарликларни автоматик аниқловчи камераларнинг кўпайиши ҳайдовчиларнинг масъулиятини оширишга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари