Фарғонада сохта давлат рақами билан юрган ҳайдовчилар қандай қўлга олинди?
Фарғона вилоятининг бир қатор ҳудудларида қалбаки ва рўйхатдан ўтмаган давлат рақам белгиларидан фойдаланиб ҳаракатланган ҳайдовчилар тезкор тадбирлар натижасида фош этилди. Замонавий рақамли назорат тизимлари ва махсус камералар қоидабузарларни жуда қисқа вақт ичида аниқлашга имкон берди.
Тезкор тадбирлар ва ҳудудлар кесимидаги ҳолатлар
Фарғона вилояти Ички ишлар бошқармаси маълумотларига кўра, ўтказилган ўрганишлар давомида бир нечта қонунбузарлик ҳолатлари қайд этилган:
Қамров ҳудудлари: Қалбаки авторақамлардан фойдаланган шахслар асосан Фарғона, Марғилон ва Қўқон шаҳарларида қўлга олинган.
Халқаро канал: Шунингдек, 5 ноябрь куни Наманган халқаро аэропортида Москвадан учиб келган фуқаронинг юк сумкасидан ҳам расмий рўйхатдан ўтмаган сохта рақамлар топилган.
Манбалар: Суриштирув жараёнида айрим ҳайдовчилар бу каби сохта рақамларни ижтимоий тармоқлар орқали хориждан буюртма қилгани, бошқалари эса танишларидан сотиб олгани аниқланган.
Ҳуқуқбузарлик тафсилотлари
Асосий кўрсаткичлар ва чоралар
Аниқланган ҳудудлар
Фарғона, Марғилон ва Қўқон шаҳарлари, шунингдек Наманган аэропорти
Фош этиш усули
Йўллардаги махсус кузатув камералари ва юзни аниқлаш тизимлари (3 кунда топилган)
Қонуний чоралар
Жиноят кодексининг 227¹-моддаси билан жиноят ишлари қўзғатилган
Мамлакатдаги назорат
Йўлларда 5,5 мингдан ортиқ автоматлаштирилган махсус қурилмалар фаолият юритмоқда
Замонавий камералар кучи ва жиноий жавобгарлик
Қоидабузарлардан бири йўллардаги юз тузилишини аниқловчи ва ҳаракатни тўлиқ назорат қилувчи махсус кузатув камералари ёрдамида атиги 3 кун ичида топилган. Барча аниқланган сохта рақам белгилари ашёвий далил сифатида расман олиб қўйилган.
Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра, автомототранспорт воситаларининг давлат рақам белгиларини қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш қатъий тақиқланган. Мазкур ҳолатлар бўйича Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 227¹-моддаси (автомототранспорт воситаларининг давлат рақам белгиларини қалбакилаштириш ёки ўзгартириш) билан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Айни пайтда республика йўлларида ишлаётган 5,5 мингдан ортиқ махсус автоматлаштирилган қурилмалар бундай ҳуқуқбузарликларни тезкорлик билан фош этишда асосий омил бўлмоқда.
Сизнингча, йўлларда қоидабузарликларни автоматик аниқловчи камераларнинг кўпайиши ҳайдовчиларнинг масъулиятини оширишга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…