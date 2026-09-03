Яна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги давр
Тошкент шаҳрида жамоат транспорти ҳаракатини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқувчи илғор шаҳар инфратузилмаси ишга туширилди. Шаҳрисабз кўчасида йўловчи ташиш тизимида юқори тезлик ва узлуксизликни таъминловчи BRT (Bus Rapid Transit — тезюрар автобус йўлаги) лойиҳасининг биринчи босқичи қуриб битказилиб, расман фойдаланишга топширилди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди.
Янги лойиҳа Шаҳрисабз, Миробод ва Шота Руставели кўчалари туташган айланма чорраҳадан (собиқ «Гранд Мир» меҳмонхонаси қаршиси) Амир Темур шоҳ кўчаси билан кесишмагача бўлган 1,2 километрлик марказий участкани қамраб олди.
2 метрлик пойдевор ва геотекстиль: Йўл ости нега тўлиқ қайта қурилди?
Лойиҳа давомида шунчаки юзаки асфальт ётқизиш билан чекланилмади. Катта сиғимли ва электробусларнинг мунтазам ҳаракати оғир юк юзага келтиришини инобатга олиб, йўлнинг остки муҳандислик қатлами қайтадан шакллантирилди:
2 метрлик қазиш ишлари: Айрим мураккаб қисмларда ер 2 метрдан ортиқ чуқурликкача қазилиб, эски бўшашган пойдевор бутунлай олиб ташланди;
Геотекстиль ҳимояси: Ерости намлиги, тупроқ силжиши ва келажакда йўл чўкишининг олдини олиш мақсадида махсус геотекстиль тўқимаси тўшалди;
Кўп қатламли мустаҳкамлаш:
35 сантиметр қалинликдаги зич қум-шағал аралашмаси;
М-75 маркали цемент асосли мустаҳкамловчи қатлам;
9 сантиметр қалинликдаги йирик донали оғир асфальт-бетон қопламаси;
Энг юқори юза қисми сифатида 5 сантиметрлик юқори чидамли ПШМА-20 (шағал-мастика асфальт-бетон) қопламаси ётқизилди.
Бордюрлар билан тўсилган алоҳида йўлак ва 6 та янги бекат
BRT тизимининг асосий моҳияти жамоат транспортини умумий автомобиллар оқимидан мустақил қилишдан иборат:
Жисмоний ажратиш: BRT йўлаги умумий ҳаракат полосаларидан баланд бордюрлар орқали ажратилди, бу эса енгил автомобилларнинг автобус йўлига кириб олишини бутунлай чеклайди;
6 та янги бекат: Йўловчиларга қулайлик яратиш ва хавфсиз чиқиш-тушишни таъминлаш учун 6 та замонавий тўхташ мажмуаси қад ростлади;
Тирбандликдан мустақиллик: Ушбу ечим автобусларнинг умумий тирбандликларга боғланиб қолмасдан, белгиланган қатъий жадвал ва барқарор оралиқ интервали билан ҳаракатланишига хизмат қилади.
Эътиборли жиҳати, барча мураккаб қурилиш ишлари даврида Шаҳрисабз кўчасида ҳаракат тўхтатилмади: марказий полосаларда ишлар босқичма-босқич олиб борилиб, транспорт оқими чекка ўнг йўлаклар орқали ўтказиб турилди.
2030 йилгача мўлжалланган стратегик мақсадлар
Фойдаланишга топширилган 1,2 километрлик мазкур йўл умумий лойиҳанинг илк қадамидир:
Шаҳрисабз кўчаси бўйича тўлиқ режа: Ушбу кўча бўйлаб тезюрар йўлакнинг умумий узунлиги қарийб 3 километрга етказилади;
Пойтахт бўйича катта мақсад: 2030 йилга бориб Тошкент шаҳрида бордюрлар билан ажратилган BRT тармоғининг умумий узунлиги 57,5 километрга, алоҳида «А» ҳарфли ётиқ чизиқлар билан ажратилган автобус йўлаклари эса 347 километрга етказилиши белгиланган.
Бу каби инфратузилмавий қадамлар пойтахт марказидаги тирбандликларни камайтириш ҳамда шаҳар аҳолисини шахсий автомобиллардан қулай ва тезкор жамоат транспортига ўтишга рағбатлантиришда муҳим аҳамият касб этади.
Сизнингча, автобуслар учун алоҳида ажратилган BRT йўлаклари пойтахт кўчаларидаги тирбандлик муаммосини чиндан ҳам ҳал қила оладими? Шаҳарнинг яна қайси гавжум кўчаларида биринчи навбатда шундай йўлаклар қурилиши керак? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…