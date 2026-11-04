Саида Мирзиёева Қашқадарёдаги ўзгаришлар ҳақида: “Муҳими одамлар натижани сезиши керак"

·1·Ўзбекистон
Саида Мирзиёева Қашқадарёдаги ўзгаришлар ҳақида: “Муҳими одамлар натижани сезиши керак"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Қашқадарё вилоятида амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий лойиҳалар, хусусан, сув таъминотини яхшилаш жараёнлари билан танишди.
  • Қарши шаҳридаги «Чап тармоқ» каналини бетонлаш ишлари натижасида 1,4 минг гектар ер майдони барқарор суғориш имкониятига эга бўлади ва аҳоли хонадонларига тоза сув етказиб бериш яхшиланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Қашқадарё вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ҳолати билан яқиндан танишди. Сафар давомида ҳудуд аҳолиси учун энг оғриқли ва ўткир масалалардан бири бўлган сув таъминотини яхшилаш чора-тадбирларига устувор эътибор қаратилди.

«Энг муҳими — одамлар бу ишларнинг натижасини ўз кундалик ҳаётида ҳис қилишлари керак», — дея таъкидлади Саида Мирзиёева ўзининг расмий Telegram-саҳифасида.

Саида Мирзиёева Қашқадарёдаги ўзгаришлар ҳақида: “Муҳими одамлар натижани сезиши керак"

«Чап тармоқ» канали бетонланади: 1,4 минг гектар ерга обиҳаёт боради

Қашқадарёда сув исрофининг олдини олиш ва аҳоли пунктларига сув етказиб беришни барқарорлаштириш бўйича аниқ амалий қадамлар белгилаб олинди:

  • Бетонлаш ва қишлоқ хўжалиги: Яқин кунларда Қарши шаҳрида «Чап тармоқ» каналини тўлиқ бетонлаш ва унинг қирғоқларини ободонлаштириш ишлари старт олади;

  • 1 400 гектар ер сув билан таъминланади: Ушбу муҳим ирригация лойиҳаси натижасида 1,4 минг гектар унумдор ер майдони барқарор суғориш имкониятига эга бўлади;

  • Хонадонларга тоза сув: Канал модернизацияси ҳудуддаги аҳоли хонадонларигача обиҳаёт етиб боришини таъминлаб, одамларнинг турмуш фаровонлигини оширишга хизмат қилади.

Саида Мирзиёева Қашқадарёдаги ўзгаришлар ҳақида: “Муҳими одамлар натижани сезиши керак"

Канал бўйида 24/7 сайилгоҳ: 25 минг аҳоли учун янги жамоат макони

Инфратузилмавий лойиҳа нафақат сув таъминотини яхшилайди, балки шаҳар кўркини ўзгартирувчи замонавий рекреация ҳудудига айланади:

  • Тун-у кун хизмат кўрсатувчи ҳудуд: Канал қирғоқлари бўйлаб кеча-ю кундуз (24/7) фаолият юритувчи янги дам олиш масканлари, яшил хиёбонлар ва пиёдалар учун равон сайр йўлаклари барпо этилади;

  • 4 та маҳалла учун муҳим марказ: Лойиҳа туфайли каналга туташ бўлган тўртта йирик маҳаллада истиқомат қилувчи 25 минг нафар аҳоли учун қулай, хавфсиз ва файзли дам олиш маскани яратилади.

Саида Мирзиёева Қашқадарёдаги ўзгаришлар ҳақида: “Муҳими одамлар натижани сезиши керак"

Қашқадарёда бошланган ушбу комплекс янгиланишлар одамларнинг реал ҳаётида сезиладиган ижобий ўзгаришларни янада жадаллаштиришга қаратилган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)28 сентябр 12:36“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида20 октябр 18:22Саида Мирзиёева бугун 42 ёшни қарши олмоқдаСаида Мирзиёева бугун 42 ёшни қарши олмоқдаБугун 06:02Ўзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашдиЎзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашди23 сентябр 18:06Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...24 сентябр 12:56Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?22 сентябр 11:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди