Саида Мирзиёева Қашқадарёдаги ўзгаришлар ҳақида: “Муҳими одамлар натижани сезиши керак"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Қашқадарё вилоятида амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий лойиҳалар, хусусан, сув таъминотини яхшилаш жараёнлари билан танишди.
- Қарши шаҳридаги «Чап тармоқ» каналини бетонлаш ишлари натижасида 1,4 минг гектар ер майдони барқарор суғориш имкониятига эга бўлади ва аҳоли хонадонларига тоза сув етказиб бериш яхшиланади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Қашқадарё вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ҳолати билан яқиндан танишди. Сафар давомида ҳудуд аҳолиси учун энг оғриқли ва ўткир масалалардан бири бўлган сув таъминотини яхшилаш чора-тадбирларига устувор эътибор қаратилди.
«Энг муҳими — одамлар бу ишларнинг натижасини ўз кундалик ҳаётида ҳис қилишлари керак», — дея таъкидлади Саида Мирзиёева ўзининг расмий Telegram-саҳифасида.
«Чап тармоқ» канали бетонланади: 1,4 минг гектар ерга обиҳаёт боради
Қашқадарёда сув исрофининг олдини олиш ва аҳоли пунктларига сув етказиб беришни барқарорлаштириш бўйича аниқ амалий қадамлар белгилаб олинди:
Бетонлаш ва қишлоқ хўжалиги: Яқин кунларда Қарши шаҳрида «Чап тармоқ» каналини тўлиқ бетонлаш ва унинг қирғоқларини ободонлаштириш ишлари старт олади;
1 400 гектар ер сув билан таъминланади: Ушбу муҳим ирригация лойиҳаси натижасида 1,4 минг гектар унумдор ер майдони барқарор суғориш имкониятига эга бўлади;
Хонадонларга тоза сув: Канал модернизацияси ҳудуддаги аҳоли хонадонларигача обиҳаёт етиб боришини таъминлаб, одамларнинг турмуш фаровонлигини оширишга хизмат қилади.
Канал бўйида 24/7 сайилгоҳ: 25 минг аҳоли учун янги жамоат макони
Инфратузилмавий лойиҳа нафақат сув таъминотини яхшилайди, балки шаҳар кўркини ўзгартирувчи замонавий рекреация ҳудудига айланади:
Тун-у кун хизмат кўрсатувчи ҳудуд: Канал қирғоқлари бўйлаб кеча-ю кундуз (24/7) фаолият юритувчи янги дам олиш масканлари, яшил хиёбонлар ва пиёдалар учун равон сайр йўлаклари барпо этилади;
4 та маҳалла учун муҳим марказ: Лойиҳа туфайли каналга туташ бўлган тўртта йирик маҳаллада истиқомат қилувчи 25 минг нафар аҳоли учун қулай, хавфсиз ва файзли дам олиш маскани яратилади.
Қашқадарёда бошланган ушбу комплекс янгиланишлар одамларнинг реал ҳаётида сезиладиган ижобий ўзгаришларни янада жадаллаштиришга қаратилган.
Изоҳлар 0
…