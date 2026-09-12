8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди

·0·Ўзбекистон
8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди

Пойтахтимизнинг Олмазор туманидаги 30 йиллик тарихга эга Қичқириқ маҳалласи бугун нафақат Тошкент, балки бутун мамлакат учун замонавий шаҳарсозлик ва қулай экологик муҳитнинг янги миллий эталонига айланди. Президент Шавкат Мирзиёев ушбу ҳудудда амалга оширилган кенг кўламли ободонлаштириш ишлари, аҳоли учун яратилган инқилобий инфратузилма ва таълим масканлари билан шахсан танишди. Маҳаллий бюджетдан йўналтирилган 71,4 миллиард сўмлик маблағ эвазига 1 минг 416 та хонадонда яшовчи 5 минг 400 дан зиёд аҳолининг ҳаёти тубдан ўзгарди. Энг ҳайратланарлиси, маҳаллада 2,4 километрлик сўлим сувбўйи экосайилгоҳи барпо этилиб, Ўзбекистонда биринчилардан бўлиб атиги иккита машина ўрнида 16 та автомобилни сиғдирувчи 8 қаватли вертикал лифт-парковка ишга туширилди. Хўш, Қичқириқ канали бўйида яна қандай мўъжизалар яратилди, 441-боғчадаги туз хонаси қандай ишлайди ва маҳаллада камбағалликни қисқартириш қандай йўлга қўйилди?

2,4 км сайилгоҳ, чархпалак ва фавворалар: Қичқириқ канали қирғоғининг янги ҳаёти

Амалга оширилган лойиҳалар натижасида сой бўйи ҳудуди аҳоли ва сайёҳларнинг севимли масканига айланди:

  • 2,4 километрлик сувбўйи экосайилгоҳи: Илгари қаровсиз бўлган канал бўйи 2,4 км узунликдаги туну-кун ёритилган, хавфсиз ва шинам дам олиш масканига айлантирилди;

  • 12,4 километр пиёдалар йўлаги: Аҳоли ва ёшларнинг сайр қилиши ҳамда соғлом турмуш тарзини таъминлаш учун 12,4 км узунликда сифатли пиёдалар йўлаги ётқизилди;

  • Чархпалак, шийпонлар ва муҳташам айвон: Сув ҳавзаси узра муҳташам айвон, 14 та миллий шийпон, ранг-баранг фавворалар ҳамда табиат билан уйғунлашган чархпалак қад ростлади;

  • 6,5 мингта дарахт ва яшил белбоғ: Ҳудудга 6,5 мингга яқин манзарали ҳамда мевали дарахтлар экилиб, замонавий «яшил» микроиқлим шакллантирилди;

  • Спорт ва маданият марказлари: Ёшлар учун 12 та воркаут майдончаси, 3 та футбол стадиони, янги кутубхоналар ва катта жамоатчилик тадбирлари учун шинам амфитеатр қуриб битказилди.

8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди

Республикада илк бор: 8 қаватли лифт-автотураргоҳ қандай ишлайди?

Маҳаллада тирбандлик ва жой танқислигини бартараф этиш бўйича мутлақо янги технология синовдан ўтди:

  • Иккита машина жойида 16 та автомобиль: Ер ресурсларини тежаш мақсадида 8 қаватли минорали автотураргоҳ ўрнатилди — у одатий ҳолатда атиги бир жуфт машина сиғадиган кичик жойда 16 та автомобилни сақлаш имконини беради;

  • Лифт принципида тўлиқ автоматлаштирилган: Автомобиль киргач, марказий лифт тизими транспортни қабул қилиб, уни автоматик равишда ўнг ва чап қаватлардаги бўш катакчаларга жойлаштиради;

  • Пойтахт ҳовлилари учун намуна: Ушбу тажриба Тошкентнинг бошқа кўп қаватли мавзеларида ҳам машиналарнинг йўлаклар ва яшил майдонларга тўхтаб қолиши муаммосини ҳал қилиш учун асосий ечим бўлади.

8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди

Аҳоли бандлиги ва хотин-қизлар ҳунармандчилиги: «Уста-шогирд» мактаби

Маҳалла фақат чиройли кўчалардан эмас, балки даромадли аҳолидан иборат бўлиши зарурлиги амалда исботланди:

  • 47 та бизнес субъекти ва 61 та янги иш ўрни: Ҳудудда тадбиркорлик ривожланиб, қисқа вақт ичида янги иш жойлари яратилди;

  • Гулнора Ғойипованинг ташаббуси: Маҳалла фуқароси кулолчилик тўгараги ва тўқувчилик цехини ташкил этиб, ҳудуддаги ишсиз хотин-қизлар ва ёшларни «Уста-шогирд» анъанаси асосида касб-ҳунарга ўргатишни йўлга қўйди;

  • Камбағалликни маҳалланинг ичида қисқартириш: Президент ушбу модель орқали ижтимоий дафтарларда турган ҳар бир фуқарони аниқ ҳунар ва барқарор даромад манбаи билан таъминлаш бўйича мутасаддиларга топшириқлар берди.

8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди

441-боғчада инқилоб: Туз хонаси, интерактив ўзбек тили ва 835 ўрин!

Давлатимиз раҳбари маҳалладаги 1976 йилда қурилган ва тубдан модернизация қилинган 441-сонли давлат мактабгача таълим ташкилотида бўлиб, яратилган ноодатий шароитларни кўздан кечирди:

  • Қувват икки баробар ошди: Бўш майдонда жами 450 ўринли 2 та янги бино барпо этилиб, боғчанинг умумий сиғими 835 ўринга етказилди;

  • Иммунитетни мустаҳкамловчи махсус туз хонаси: Болажонларда нафас йўллари касалликларининг олдини олиш ва соғлиғини мустаҳкамлаш учун боғча ичида махсус табиий туз хонаси фойдаланишга топширилди;

  • «Ўзбек тилини ўйнаб ўрганамиз» платформаси: Кичкинтойлар давлат тилини рақамли технологиялар, қизиқарли ўйинлар ва мантиқий машғулотлар орқали осон ҳамда мустақил фикрлаган ҳолда ўзлаштирмоқда;

  • Кенг қамровли тўгараклар ва ЙҲХХ маданияти: Инглиз тили, ментал арифметика, шахмат, таэквондо, санъат тўгараклари қаторида йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича махсус машғулотлар ташкил этилган — президент бу тажрибани барча боғчаларда жорий этиш зарурлигини таъкидлади.

8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди

Қичқириқ маҳалласида қўлланилган комплекс янгиланишлар шаҳар муҳити нафақат замонавий кўринишга эга бўлиши, балки ҳар бир фуқаронинг фаровонлиги, соғлиғи ва келажагига хизмат қилиши мумкинлигининг ёрқин намунаси бўлди.

Сизнингча, маҳаллаларда 8 қаватли ихчам минорали парковкалар ва сувбўйи сайилгоҳларининг барпо этилиши пойтахт ҳаётини қанчалик енгиллаштиради? Боғчалардаги туз хоналари ва йўл ҳаракати хавфсизлиги тўгаракларини бутун мамлакатга ёйиш вақти келдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Қичқириқ» маҳалласининг ушбу тарихий ўзгаришлари таҳлилини барча яқинларингизга улашинг!

ҚичқириқШавкат Мирзиёев8 қаватли лифт-автотураргоҳОлмазор тумани
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Бугун, 14:46Шавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиШавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиБугун, 14:37Шавкат Мирзиёев янги «ТошТеч» университетида бўлди — президентнинг муҳим даъвати!Шавкат Мирзиёев янги «ТошТеч» университетида бўлди — президентнинг муҳим даъвати!Бугун, 14:302500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтириш2500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтиришБугун, 13:58Ажрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиАжрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиБугун, 08:41Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилиндиБугун, 07:05
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди