8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди
Пойтахтимизнинг Олмазор туманидаги 30 йиллик тарихга эга Қичқириқ маҳалласи бугун нафақат Тошкент, балки бутун мамлакат учун замонавий шаҳарсозлик ва қулай экологик муҳитнинг янги миллий эталонига айланди. Президент Шавкат Мирзиёев ушбу ҳудудда амалга оширилган кенг кўламли ободонлаштириш ишлари, аҳоли учун яратилган инқилобий инфратузилма ва таълим масканлари билан шахсан танишди. Маҳаллий бюджетдан йўналтирилган 71,4 миллиард сўмлик маблағ эвазига 1 минг 416 та хонадонда яшовчи 5 минг 400 дан зиёд аҳолининг ҳаёти тубдан ўзгарди. Энг ҳайратланарлиси, маҳаллада 2,4 километрлик сўлим сувбўйи экосайилгоҳи барпо этилиб, Ўзбекистонда биринчилардан бўлиб атиги иккита машина ўрнида 16 та автомобилни сиғдирувчи 8 қаватли вертикал лифт-парковка ишга туширилди. Хўш, Қичқириқ канали бўйида яна қандай мўъжизалар яратилди, 441-боғчадаги туз хонаси қандай ишлайди ва маҳаллада камбағалликни қисқартириш қандай йўлга қўйилди?
2,4 км сайилгоҳ, чархпалак ва фавворалар: Қичқириқ канали қирғоғининг янги ҳаёти
Амалга оширилган лойиҳалар натижасида сой бўйи ҳудуди аҳоли ва сайёҳларнинг севимли масканига айланди:
2,4 километрлик сувбўйи экосайилгоҳи: Илгари қаровсиз бўлган канал бўйи 2,4 км узунликдаги туну-кун ёритилган, хавфсиз ва шинам дам олиш масканига айлантирилди;
12,4 километр пиёдалар йўлаги: Аҳоли ва ёшларнинг сайр қилиши ҳамда соғлом турмуш тарзини таъминлаш учун 12,4 км узунликда сифатли пиёдалар йўлаги ётқизилди;
Чархпалак, шийпонлар ва муҳташам айвон: Сув ҳавзаси узра муҳташам айвон, 14 та миллий шийпон, ранг-баранг фавворалар ҳамда табиат билан уйғунлашган чархпалак қад ростлади;
6,5 мингта дарахт ва яшил белбоғ: Ҳудудга 6,5 мингга яқин манзарали ҳамда мевали дарахтлар экилиб, замонавий «яшил» микроиқлим шакллантирилди;
Спорт ва маданият марказлари: Ёшлар учун 12 та воркаут майдончаси, 3 та футбол стадиони, янги кутубхоналар ва катта жамоатчилик тадбирлари учун шинам амфитеатр қуриб битказилди.
Республикада илк бор: 8 қаватли лифт-автотураргоҳ қандай ишлайди?
Маҳаллада тирбандлик ва жой танқислигини бартараф этиш бўйича мутлақо янги технология синовдан ўтди:
Иккита машина жойида 16 та автомобиль: Ер ресурсларини тежаш мақсадида 8 қаватли минорали автотураргоҳ ўрнатилди — у одатий ҳолатда атиги бир жуфт машина сиғадиган кичик жойда 16 та автомобилни сақлаш имконини беради;
Лифт принципида тўлиқ автоматлаштирилган: Автомобиль киргач, марказий лифт тизими транспортни қабул қилиб, уни автоматик равишда ўнг ва чап қаватлардаги бўш катакчаларга жойлаштиради;
Пойтахт ҳовлилари учун намуна: Ушбу тажриба Тошкентнинг бошқа кўп қаватли мавзеларида ҳам машиналарнинг йўлаклар ва яшил майдонларга тўхтаб қолиши муаммосини ҳал қилиш учун асосий ечим бўлади.
Аҳоли бандлиги ва хотин-қизлар ҳунармандчилиги: «Уста-шогирд» мактаби
Маҳалла фақат чиройли кўчалардан эмас, балки даромадли аҳолидан иборат бўлиши зарурлиги амалда исботланди:
47 та бизнес субъекти ва 61 та янги иш ўрни: Ҳудудда тадбиркорлик ривожланиб, қисқа вақт ичида янги иш жойлари яратилди;
Гулнора Ғойипованинг ташаббуси: Маҳалла фуқароси кулолчилик тўгараги ва тўқувчилик цехини ташкил этиб, ҳудуддаги ишсиз хотин-қизлар ва ёшларни «Уста-шогирд» анъанаси асосида касб-ҳунарга ўргатишни йўлга қўйди;
Камбағалликни маҳалланинг ичида қисқартириш: Президент ушбу модель орқали ижтимоий дафтарларда турган ҳар бир фуқарони аниқ ҳунар ва барқарор даромад манбаи билан таъминлаш бўйича мутасаддиларга топшириқлар берди.
441-боғчада инқилоб: Туз хонаси, интерактив ўзбек тили ва 835 ўрин!
Давлатимиз раҳбари маҳалладаги 1976 йилда қурилган ва тубдан модернизация қилинган 441-сонли давлат мактабгача таълим ташкилотида бўлиб, яратилган ноодатий шароитларни кўздан кечирди:
Қувват икки баробар ошди: Бўш майдонда жами 450 ўринли 2 та янги бино барпо этилиб, боғчанинг умумий сиғими 835 ўринга етказилди;
Иммунитетни мустаҳкамловчи махсус туз хонаси: Болажонларда нафас йўллари касалликларининг олдини олиш ва соғлиғини мустаҳкамлаш учун боғча ичида махсус табиий туз хонаси фойдаланишга топширилди;
«Ўзбек тилини ўйнаб ўрганамиз» платформаси: Кичкинтойлар давлат тилини рақамли технологиялар, қизиқарли ўйинлар ва мантиқий машғулотлар орқали осон ҳамда мустақил фикрлаган ҳолда ўзлаштирмоқда;
Кенг қамровли тўгараклар ва ЙҲХХ маданияти: Инглиз тили, ментал арифметика, шахмат, таэквондо, санъат тўгараклари қаторида йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича махсус машғулотлар ташкил этилган — президент бу тажрибани барча боғчаларда жорий этиш зарурлигини таъкидлади.
Қичқириқ маҳалласида қўлланилган комплекс янгиланишлар шаҳар муҳити нафақат замонавий кўринишга эга бўлиши, балки ҳар бир фуқаронинг фаровонлиги, соғлиғи ва келажагига хизмат қилиши мумкинлигининг ёрқин намунаси бўлди.
Сизнингча, маҳаллаларда 8 қаватли ихчам минорали парковкалар ва сувбўйи сайилгоҳларининг барпо этилиши пойтахт ҳаётини қанчалик енгиллаштиради? Боғчалардаги туз хоналари ва йўл ҳаракати хавфсизлиги тўгаракларини бутун мамлакатга ёйиш вақти келдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Қичқириқ» маҳалласининг ушбу тарихий ўзгаришлари таҳлилини барча яқинларингизга улашинг!
…