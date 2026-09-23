Андижон халқаро аэропорти қайта қурилмоқда: Шавкат Мирзиёев бунёдкорлик билан танишди
Фарғона водийсининг йирик транспорт ва логистика марказларидан бири бўлган Андижон вилоятида жаҳон авиацияси стандартларига жавоб берадиган улкан инфратузилма инқилоби амалга оширилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Андижон вилоятига ташрифи бевосита Андижон халқаро аэропортида олиб борилаётган кенг кўламли модернизация ва бунёдкорлик жараёни билан танишишдан бошланди. Умумий майдони 243,4 гектар бўлган ушбу ҳаво бандаргоҳини қайта тиклаш лойиҳасининг жами қиймати 1,1 триллион сўмни ташкил этади. Биринчи босқич доирасида учиш-қўниш йўлаги 3,3 километргача узайтирилиб, кенглиги 60 метр бўлган янги 4E тоифали йўлак, 10 та самолёт тураргоҳи ҳамда руллаш йўлаклари фойдаланишга топширилди.
Энг эътиборлиси, учиш йўлагига камида 50 йилгача хизмат қилувчи мустаҳкам цемент-бетон қопламаси ётқизилди ва Германиянинг юқори аниқликдаги ёритиш-сигнал тизими ўрнатилди — бу қуюқ туман ва кўриш масофаси 300 метргача қисқарган шароитда ҳамда тунда йирик, кенг фюзеляжли самолётларни ҳеч қандай чекловларсиз хавфсиз қабул қилиш имконини беради. Ҳозирда умумий майдони 19 минг 685 квадрат метр бўлган янги икки қаватли йўловчи терминали жадал суръатда қурилмоқда. Янги комплекс ишга тушгач, аэропортнинг соатлик хизмат кўрсатиш қуввати 5 баробар ошиб, соатига 1000 йўловчига етади; йиллик авиарейслар сони эса 808 тадан 2 минг 500 тага, йўловчи оқими эса йилига 3,5 миллион кишига етказилади.
Хўш, 1,1 триллион сўмлик ушбу улкан лойиҳа Фарғона водийсининг логистика имкониятларини қандай ўзгартиради, янги терминал қачон тўлиқ ишга тушади ва Андижон халқаро парвозлар марказига айлана оладими?
«3,3 км йўлак, 50 йиллик бетон ва 5 баробар ошган қувват»: Модернизациянинг 5 та асосий нуқтаси
Андижон халқаро аэропортидаги улкан реконструкциядан энг муҳим факт ва рақамлар:
1,1 триллион сўмлик инвестиция: Лойиҳанинг умумий қиймати 1,1 трлн сўмни ташкил этиб, ҳудуд авиация инфратузилмасини тубдан янгилашга йўналтирилган;
3,3 кмли 4E йўлак ва 50 йиллик сифат: Учиш-қўниш йўлаги 3,3 кмга узайтирилиб, 60 метр кенгликда 50 йил хизмат қилувчи мустаҳкам цемент-бетон билан қопланди;
Германия технологияси ва туманда қўниш: Ўрнатилган немис ёритиш-сигнал тизими туфайли кўриш масофаси ҳатто 300 метргача қисқарган оғир туман шароитида ҳам самолётлар чекловсиз қўна олади;
Хизмат қуввати 5 баробар ошади: Янги 19,6 минг кв. метрлик 2 қаватли терминал ишга тушгач, соатлик ўтказувчанлик 200 нафардан 1000 нафарга кўтарилади;
Йилига 3,5 миллион йўловчи: Келгусида мунтазам авиарейслар сони 808 тадан 2500 тага оширилиб, аэропорт йилига 3,5 млн йўловчига хизмат кўрсатиш мақсад қилинган.
Андижон халқаро аэропорти: Эски кўрсаткичлар ва реконструкциядан кейинги янги қувватлар таққоси
Ҳаво бандаргоҳидаги тарихий ўзгаришлар ва режалаштирилган кўрсаткичлар таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
Модернизациягача бўлган ҳолат
Янги реконструкция лойиҳасидан сўнг
Лойиҳанинг умумий қиймати
—
1,1 триллион сўм
Учиш-қўниш йўлаги тоифаси
Эскирган, чекланган тоифа
Янги 4E тоифали, узунлиги 3,3 км, кенглиги 60 метр
Йўлак қопламаси ва муддати
Асфальт, тез-тез таъмир талаб
50 йилгача хизмат қилувчи мустаҳкам цемент-бетон
Қабул қилиш шароити
Қулай об-ҳаво ва кундузги режим
Германия тизими: туманда ва 300 метр кўришда ҳам қўниш
Самолёт тураргоҳлари
Чекланган сиғим
10 та ҳаво кемаси учун янги перрон ва руллаш йўллари
Терминал майдони ва қавати
Эски бир қаватли бино
19 685 кв. метрлик икки қаватли замонавий бино
Соатлик йўловчи ўтказувчанлиги
Соатига 200 нафар йўловчи
Соатига 1 000 нафар йўловчи (5 баравар кўп)
Йиллик парвозлар сони
808 та авиарейс
2 500 та мунтазам авиарейс
Йиллик умумий йўловчи оқими
Чекланган ҳажм
Йилига 3,5 миллион нафаргача йўловчи
Ҳамкор авиакомпаниялар сони
Маҳаллий чекланган рейслар
7 та маҳаллий ва халқаро йирик авиакомпания
Авиация ва иқтисодий инфратузилма экспертизаси: Нега бу лойиҳа водий учун стратегик аҳамиятга эга?
Транспорт тизими мутахассислари ва логистика таҳлилчиларининг хулосалари:
Кенг фюзеляжли лайнерларни чекловсиз қабул қилиш: Илгари Андижон аэропорти йирик самолётларни тўлиқ оғирлик билан қабул қилолмас эди; 3,3 километрлик 4E тоифасидаги бетон йўлак Boeing-787 Dreamliner ва Airbus A330 каби катта сиғимли лайнерларнинг хавфсиз қўниши ва узоқ хорижга тўғридан-тўғри парвозларни таъминлайди;
Қишки туман муаммосига барҳам берилиши: Фарғона водийсида куз-қиш мавсумида қуюқ туман сабабли рейслар тез-тез Тошкент ёки бошқа захира аэродромларига йўналтириларди; 300 метрлик кўриш масофасида ҳам ишлайдиган замонавий ёритиш-сигнал тизими бекор қилинадиган парвозлар хавфини минималлаштиради;
Водий аҳолиси учун транспорт маркази: Андижон вилояти ва унга туташ ҳудудлардаги миллионлаб аҳоли учун пойтахтга бормасдан, тўғридан-тўғри ўз ҳудудидан Россия, Туркия, БАА, Европа ва Осиёнинг йирик шаҳарларига учиш имконияти кенгаяди;
Сайёҳлик ва юк ташиш (карго) истиқболи: Йилига 3,5 миллион йўловчи ва 2500 та рейс нафақат туризм ривожи, балки вилоятда етиштириладиган қишлоқ хўжалиги ва тўқимачилик маҳсулотларини хорижга тезкор карго рейслари орқали етказиб беришда туртки бўлади.
Андижон халқаро аэропортининг модернизация қилиниши ҳудудни замонавий ҳаво дарвозасига айлантириб, вилоят иқтисодиётига янги ва кучли инвестициявий нафас олиб кирмоқда.
Сизнингча, Андижон халқаро аэропортининг тўлиқ янгиланиши ва йилига 3,5 миллион йўловчига хизмат кўрсатиш мақсади Фарғона водийсида чипталар нархи ва парвозлар қулайлигига қандай таъсир кўрсатади? Янги аэропортдан қайси халқаро йўналишлар очилишини кутяпсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва водий ҳаётидаги ушбу улкан бунёдкорлик хабарини барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…